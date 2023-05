Upoznajte najboljeg bubnjara Hrvatske i regije koji svira u Parnom valjku, prisjetio se Akija: ''On je bio kralj!''

Parni valjak će nakon poduže pauze, zbog smrti Akija Rahimovskog, uskoro održati četiri koncerta s novim pjevačem Igorom Drvenkarom. Cijeli bend će ponovno izaći na pozornicu, među njima i bubnjar Dado Marinković. Kolege za njega tvrde da je najbolji bubnjar s kojim su svirali u karijeri. On se s Bojanom Kosijeromza in magazin prisjetio kako je sve počelo, ali i kakva su sjećanja na velikane glazbe koji više nisu s nama.

Parni valjak je uvijek težio sviračkoj i produkcijskoj savršenosti, a posljednjih 14 godina u svojim redovima ima, kažu mnogi, najboljeg bubnjara u Hrvatskoj, ali i regiji.

''Dado je definitivno najbolji bubnjar s kojim sam ikada svirao u svoje 44 godine karijere. To je svjetski nivo…I super je lik, to je isto jako bitno'', tvrdi Marijan Brkić, gitarist Parnog valjka.

''Ja nisam sreo čovjeka koji toliko voli to što radi. On je virtuoz.

Smatram da sam nakon svih ovih godina privilegiran što mogu s njim raditi'', dodao je Zorislav Preksavec Preksi, basist Parnog valjka.

''Volimo svirati skupa i zato to i dobro zvuči. Zato je Valjak Valjak. Biti u Valjku je stvarno velika čast. Bend kao Valjak, to je stvarno institucija. I stvarno je gušt i na probama i na koncertima'', izjavio je Dado Marinković.

A nakon poduže pauze zbog smrti velikana hrvatske glazbe, Parni valjak je nedavno objavio novu pjesmu i potvrdio da nastavlja s radom s novim pjevačem Igorom Drvenkarom.

''Mislim da će to biti jako dobro. Super zvuči to sve skupa s Igorom, mi volimo svirati, šta da radimo'', kaže Dado.

Spomen na pokojnog Akija Rahimovskog u njemu budi golemu tugu, ali i donosi osmijeh na lice zbog predivnih, nezaboravnih godina muziciranja i prijateljstva.

''Znaš kako, kad si na koncertu si ful jer te sve gura, ali on je i na probama znao čagati, skakati. Aki je kralj'', rekao je Dado.

Dado se Valjku pridružio 2009., a za bubnjeve je prvi put sjeo sa šest godina jer je njegov otac kod kuće održavao probe s bendom.

''Na jednoj probi netko je zvonio i on se digao s bubnja i ja sjeo. I oni sviraju i dalje i ja s njima. Skužili su, malo sporije, brže, ali kao kuži mali…'', priča Dado.

Već sa 16 godina imao je prvi profesionalni nastup s Dinom Merlinom, a nedugo nakon toga i Mladenom Vojičićem Tifom.

''Kad sam svirao stadion prvi put bilo je sto tisuća ljudi, s Merlinom. Jedno dvije, tri pjesme ja nisam znao di sam. Onda sam sebi kažeš - saberi se, skoncentriraj se, ali to prođe i bude sve OK. Onda samo guštaš, letiš. Ali to zna biti i u klubovima pred 20 ljudi. Ali to je pozitivna trema i to je zapravo dobro'', priča.

Vježbanje i po osam sati na dan dovelo ga je do savršenstva i najboljih hrvatskih izvođača, a teško je nabrojiti za koga je sve svirao i snimao. Gibonni, Tony Cetinski, Vanna, Nina Badrić, Zdravko Čolić, Toše Proeski i Oliver Dragojević samo su neki od njih.

Oliver, mislim, on što god je pjevao zvučalo je dobro, najbolje'', kaže.

Još 2010. započeo je na rad na svojem albumu ''My life'', koji je nedavno dovršio te prošle godine za njega dobio dva Porina.

Dado nam je omogućio da barem na trenutak osjetimo kako je to biti na njegovu mjestu, a uskoro ćete na koncertima u Zadru, Rijeci, Ljubljani i Mariboru moći poslušati kako Parni valjak zvuči uživo s Igorom.

