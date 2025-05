Ujedinjeni za viši cilj: Zadar je ponovno disao u duhu utrke Wings for Life!

Podijeli

300 tisuća trkača u cijelom svijetu, a njih 10 tisuća u Zadru, jučer u 13 sati startalo je na utrci Wings for life. Utrka koja je obavijena posebnim emocijama i gdje svi trče za one koji ne mogu, i ove godine bila je izrazito emotivna. Naime, onamo je stigao David Mzee, koji je bio u kolicima, a sada je uspio ušetati u kafić, i to zahvaljujući upravo zakladi Wings for Life. Atmosferu iz Zadra donosi Matea Slogar.