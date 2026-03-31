Evo što našeg glumca brine uoči transformacije u Tajči: ''Nemam balans u tome!''

Vikend za nama obilježila je jedna glazbena legenda. Barem njegova imitacija. Lovro Juraga osvojio je simpatije žirija transformacijom u Vicu Vukova. Kako gleda na taj izazov i što ga najviše brine uoči nedjelje, kada će ući u cipele ili, bolje reći štiklice Tajči, doznao je naš Dino Stošić.

Kada je Lovro Juraga zapjevao iz publike kao Vice Vukov, malo tko je ostao ravnodušan. Pomeo je konkurenciju i osvojio pobjedu u showu Tvoje lice zvuči poznato. Iako su mu dojmovi još svježi, srce mu je na mjestu.

''Iskreno, jako sam zadovoljan s nastupom. Predivno mi je bilo. Draga mi je ta pjesma, odnosno drag mi je i sam Vice Vukov kao pjevač i baš mi je drago kako je i publika reagirala u studiju, kako je žiri reagirao i evo ništa, dobro mi došli prijatelji'', rekao nam je Lovro.

No ući u cipele legende čiji glas znaju brojne generacije, nije bio nimalo jednostavan zadatak.

''Anđeoski muški vokal koji je ono jako, jako zahvalno imitirati zato što je jedna veličina koju jako dobro, pogotovo starija publika zna i mislim da sam se dobro snašao, eto. Ali, publika je tu da sudi''.

Pohvale su pljuštale sa svih strana, a najviše su ga oduševile one kolega iz branše.

''Vjeruj mi kad dirneš kao Zagorec Bosancu dušu, ti si uspio'', zaključio je Enis Bešlagić.

''Meni je drago da se u mojim nastupima prepoznaje to da sam zapravo i glumac i kako zapravo glumački pristupam svakom zadatku. A dobiti pohvalu od kolega Enisa, Martine i Gorana ima, ne da Rothov komentar ima neku manju vrijednost, nego oni su mi ipak kolege glumci pa onda to nekako dobivam neko i priznanje u svom poslu'', rekao nam je Lovro.

Ali kako to obično biva, sreća je prevrtljiva, a gljiva nemilosrdna. Lovru u nedjelju čeka posebna ženska transformacija.

''Svaki put kad mi dodijele tu neku žensku transformaciju, mene to šokira zato što nisu mi baš drage, nije mi to toliko blisko. Tajči će biti zanimljiva kao i svaka ženska transformacija u ovom showu. Mogu sigurno reći publici da će uživati, lijepo to za sad sve to teče i ništa, bit će hajde da ludujemo ove noći''.

Osim perike i šminke, Lovru čeka i njegov najveći neprijatelj - potpetice.

''Joj, mrzim štikle iskreno. Nemam balans u tome, a u Tajčinoj koreografiji ima dosta onako kretnji i malo prešetavanja po stageu pa sigurno će se publika zabaviti u tome''.

Hoće li Lovro ostati stabilno na nogama ili će Tajči dobiti neku, novu 'nestabilnu' koreografiju, saznat ćemo ove nedjelje. Jedno je sigurno - zabava je zajamčena.

