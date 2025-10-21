Pretraži
''jako smo dobre!''

Svakodnevno ruše predrasude: Upoznajte vozačice splitskog javnog prijevoza!

Piše Hari Kočić/I.G., Danas @ 21:32 inMagazin komentari
In Magazin: Vozačice autobusa In Magazin: Vozačice autobusa Foto: In Magazin

Prije deset godina bilo je nezamislivo vidjeti ženu za volanom AUtobusa. Danas je to gotovo uobičajena pojava, zahvaljujući vozačicama koje su se usprkos predrasudama okoline odlučile na taj posao. Nakon najuzornije seoske žene, priču o splitskim šoferkama donosi Hari Kočić.

SVI ČITAJU OVO

Omogući obavijesti i budi uvijek u toku

svježe najčitanije
Tko je Tamara Kalinić koja se našla u društvu Georgine Rodriguez?
prate je milijuni
Tko je srpska influencerica koja se našla u društvu Ronaldove Georgine?
Tko je glumica Madison Bailey iz serije Outer Banks koja se snima u Hrvatskoj?
preko trnja do zvijezda
Tko je ljepotica iz serije koja se snima u Hrvatskoj? O teškoj dijagnozi javno priča
Svakodnevno ruše predrasude: Upoznajte vozačice splitskog javnog prijevoza!
''jako smo dobre!''
Svakodnevno ruše predrasude: Upoznajte vozačice splitskog javnog prijevoza!
Turistička destinacija koju je proslavila španjolska kraljevska obitelj - po čemu je tako poseban baskijski San Sebastian
kolijevka baskijskog cheescakea
Po čemu je tako poseban San Sebastian? Turistička destinacija koju je proslavila španjolska kraljevska obitelj!
Otkriveno kada se Aleksandra Prijović vraća nastupima
i prije nego što mislite
Prija se vraća na pozornicu! Okriveno kada je njezin prvi nastup nakon poroda
Matt LeBlanc snimljen u rijetkom izlasku u javnost
jako se promijenio
Znate li tko je na fotki? Nekad zgodnog glumca danas bi mnogi teško prepoznali
Sin Bena Afflecka i Jennifer Garner pojavio se u stilu svog oca tijekom jesenske šetnje s mamom
snimili ga fotografi
Sin poznatog glumačkog para nekad je bio djevojčica, prošle godine je predstavio novo ime
Tko je sin Jadranke Sloković, Filip Glumac?
ovako izgleda
Tko je sin Jadranke Sloković? Krenuo je majčinim stopama, a evo i tko mu je otac
Sandi Pego oglasio se nakon ozbiljnih prozivki na drustvenim mrezama
''nikad nisam nikog ugrozio''
Jedan od naših najuspješnijih influencera oglasio se nakon ozbiljnih prozivki na društvenim mrežama
Maja Šuput u istoj večeri pjevala u Areni Zagreb i na Oktobeerfestu
bolje od originala?
Poslušajte kako je Maja Šuput otpjevala Brenin dio hit-dueta s Miroslavom Ilićem u Areni!
IMAMO JOŠ NA OVU TEMU
Svi čitaju ovo
vijesti
Teška prometna nesreća kod Velikog Trgovišća
OČEVID U TIJEKU
FOTO Teška prometna nesreća: Četvero je ozlijeđenih, morao sletjeti helikopter
Užas u zagrebačkom autobusu! Perverznjak se samozadovoljavao pored putnice, ona sve snimila
usred bijela dana
Užas u zagrebačkom autobusu! Perverznjak se samozadovoljavao pored putnice, ona sve snimila
U Karlovcu pronađena mrtva žena u stanu
ISTRAGA U TIJEKU
Mrtva žena (33) pronađena u stanu u Karlovcu
show
Sin Bena Afflecka i Jennifer Garner pojavio se u stilu svog oca tijekom jesenske šetnje s mamom
snimili ga fotografi
Sin poznatog glumačkog para nekad je bio djevojčica, prošle godine je predstavio novo ime
Matt LeBlanc snimljen u rijetkom izlasku u javnost
jako se promijenio
Znate li tko je na fotki? Nekad zgodnog glumca danas bi mnogi teško prepoznali
Tko je sin Jadranke Sloković, Filip Glumac?
ovako izgleda
Tko je sin Jadranke Sloković? Krenuo je majčinim stopama, a evo i tko mu je otac
zdravlje
Što jesti za doručak umjesto kruha? Odgovara nutricionistica
Najvažniji obrok u danu
Što jesti za doručak umjesto kruha? Odgovara nutricionistica
Znanstvenici su upravo povezali konzumaciju alkohola s još jednom vrstom raka!
Alarmantni rezultati nove studije
Znanstvenici su upravo povezali konzumaciju alkohola s još jednom vrstom raka!
Najbolji prirodni lijek za gušteraču: Pijte ova 4 ljekovita čaja!
Najučinkovitiji biljni saveznici
Najbolji prirodni lijek za gušteraču: Pijte ova 4 ljekovita čaja!
zabava
Zagovornik teorije o ravnoj Zemlji odlazi na ekspediciju na Antarktiku kako bi dokazao teoriju! Vratio se pognute glave
Potpuni promašaj
Zagovornik teorije o ravnoj Zemlji otišao na Antarktiku kako bi dokazao svoju teoriju! Vratio se pognute glave
Ovaj kviz ne testira samo pamćenje, već i vašu pamet!
Pokažite što znate!
Ovaj kviz ne testira samo pamćenje, već i vašu pamet!
Isti tren požalili svoje odluke, ali društvene mreže nisu im dopustile da ih zaborave
Jao…
Isti tren požalili svoje odluke, ali društvene mreže nisu im dopustile da ih zaborave
tech
Kinezi su pronašli nešto neočekivano na tamnoj strani Mjeseca
Zahvaljujući misiji Chang'e 6
Kinezi su pronašli nešto neočekivano na tamnoj strani Mjeseca
Novo zastrašujuće otkriće geologa: Ovaj dvostruki potres mogao bi uzdrmati čitav sjevernoamerički kontinent
Tragovi u tlu
Novo zastrašujuće otkriće geologa: Ovaj dvostruki potres mogao bi uzdrmati čitav sjevernoamerički kontinent
Slavonija dobiva novi zaštitni znak: Nutkat namaz s više od 70% lješnjaka osvojio police SPAR-a
Startaj Hrvatska
Slavonija dobiva novi zaštitni znak: Nutkat namaz s više od 70% lješnjaka osvojio police SPAR-a
sport
Deta Hedman odbila nastupiti u četvrtfinalu: "Neću igrati protiv muškarca u ženskom tijelu"
Skandal na turniru
Odbila nastupiti u četvrtfinalu: "Neću igrati protiv muškarca u ženskom tijelu"
Vatreni mijenja klub poslije samo godinu dana: Žele ga klubovi iz liga petice
tri kluba prate situaciju
Vatreni mijenja klub poslije samo godinu dana: Žele ga klubovi iz liga petice
Eike Immel trošio milijune, a sad živi od socijalne pomoći
Osobni krah
Zarađivao milijune, a sad živi od socijalne pomoći: Proglasio bankrot, a mora i u zatvor?
tv
U dobru i zlu: Ovo je ponuda kojoj nitko ne može odoljeti - osim njega
U DOBRU I ZLU
U dobru i zlu: Ovo je ponuda kojoj nitko ne može odoljeti - osim njega
MasterChef: Kandidati oduševili žiri MasterChefa! "Danas smo odlučili malo drugačije!"
SVAKA ČAST!
Kandidati oduševili žiri MasterChefa! "Danas smo odlučili malo drugačije!"
MasterChef: Žiri im to nikako nije mogao oprostiti! Ljutita Renata: "Nije fer!"
STRES TEST
Žiri im to nikako nije mogao oprostiti! Ljutita Renata: "Nije fer!"
putovanja
U srcu Velebita: Planinska kuća u kojoj se susreću svjetovi i nestaju brige
Velebit Mountain Chalet Stars Peak
U srcu Velebita: Planinska kuća u kojoj se susreću svjetovi i nestaju brige
Mali raj usred Gorskog kotara: Kućica u kojoj se spajaju divljina i udobnost
Little paradise house
Mali raj usred Gorskog kotara: Kućica u kojoj se spajaju divljina i udobnost
Kviz općeg znanja: 15 pitanja na koja biste trebali odgovoriti točno - bez razmišljanja
Lako?
Kviz općeg znanja: 15 pitanja na koja biste trebali odgovoriti točno - bez razmišljanja
novac
Opatija dobiva novi luksuzni hotel. Vlasnici su poduzetnički trio iz Hrvatske i Slovenije
destination by hyatt
Opatija dobiva novi luksuzni hotel. Vlasnici su poduzetnički trio iz Hrvatske i Slovenije
Hrvatima omiljeni modni brend zatvorio 135 dućana, ali povećao prodaju i dobit. "Uvijek nudimo najbolju vrijednost za novac"
iznad očekivanja
Hrvatima omiljeni modni brend zatvorio 135 dućana, ali povećao prodaju i dobit. "Uvijek nudimo najbolju vrijednost za novac"
Genijalna stolica iz Wisconsina: Jednostavan izum koji će promijeniti budućnost liječenja raka
Protonska terapija
Genijalna stolica iz Wisconsina: Jednostavan izum koji će promijeniti budućnost liječenja raka
lifestyle
Kviz o 90-ima
Zabavite se
Ovo je kviz opće kulture: 13 pitanja koja otkrivaju koliko dobro poznajte 90-e
Modeli toplih jakni iz novih kolekcija
SMEĐA, SIVA, BORDO...
15 modela toplih jakni idealnih za nadolazeće razdoblje, jako su lijepih boja
Jelena Rozga u Miu Miu tenisicama 2025.
Jednostavne, a efektne
Tenisice mogu biti istovremeno ležerne i elegantne – Jelena Rozga ima takav par
sve
Deta Hedman odbila nastupiti u četvrtfinalu: "Neću igrati protiv muškarca u ženskom tijelu"
Skandal na turniru
Odbila nastupiti u četvrtfinalu: "Neću igrati protiv muškarca u ženskom tijelu"
Kviz o 90-ima
Zabavite se
Ovo je kviz opće kulture: 13 pitanja koja otkrivaju koliko dobro poznajte 90-e
Sin Bena Afflecka i Jennifer Garner pojavio se u stilu svog oca tijekom jesenske šetnje s mamom
snimili ga fotografi
Sin poznatog glumačkog para nekad je bio djevojčica, prošle godine je predstavio novo ime
 
Pretraži

Omogući obavijesti
i budi uvijek u toku

OMOGUĆI OBAVIJESTI

Obavijesti uključene