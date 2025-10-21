Svakodnevno ruše predrasude: Upoznajte vozačice splitskog javnog prijevoza!

Prije deset godina bilo je nezamislivo vidjeti ženu za volanom AUtobusa. Danas je to gotovo uobičajena pojava, zahvaljujući vozačicama koje su se usprkos predrasudama okoline odlučile na taj posao. Nakon najuzornije seoske žene, priču o splitskim šoferkama donosi Hari Kočić.

Vozačko mjesto u autobusu - desetljećima je ova stolica bila rezervirana samo za jedan spol.



Ipak, vremena se mijenjanju pa splitski Promet trenutno zapošljava šest vozačica čija je okolina bila, najblaže rečeno, iznenađena njihovim izborom karijere.

''Bili su jako začuđeni i mislili su da umišljam nešto što nije realno'', priznaje nam Ljubica Šipić.

''Imala sam podršku obitelji, makar su mi neki govorili ostavi se ćorava posla, di je to za ženu i tako to…'', dodala je njezina kolegica Ljubica Stapić.

''Dosta reagiraju onako iznenađeno, ali na kraju dođu reći, ajme žensko vozi, neka ženskih, neka su se odlučile za ovaj muški posao'', nadovezala se Josipa Maretić.



Od odluke da žele biti profesionalne vozačice do ostvarenja ambicija morale su preći trnovit put.



''Kad vi pošaljete negdje molbu pa nemate iskustvo pa ste tek položili, a usto ste žena… Ne dobijete ni onaj mail da ste odbijeni!'', govori Ljubica Stapić.

In Magazin: Vozačice autobusa - 1 Foto: DNEVNIK.hr

Ni dio putnika nije najbolje reagirao kada je prvi put za volanom vidio ženu.

''Ima njih koji vas krivo pogledaju i kažu opet žensko, zašto žensko?! Onda se ja samo nasmijem, krenem dalje i to je to… A ima ih i što kasnije kažu, znaš mala… Lipo voziš!'', priča Lucija Šipić.



Ipak, posao vozačice gradskog autobusa ima i puno pozitivnih strana. Od stabilnog zaposlenja, preko dinamične atmosfere do svakodnevnih sitnica koje uljepšaju dan.

''Došao je jedan barba i kao, ajme cura vozi… On jedva hoda i vodi ženu na onkologiju. Izlazi na sljedećoj stanici, jedva sa onom štakom, uzima gospođu svoju za ruku da ona siđe i onda zajedno pod ruku krenu… Tako da mi ostanu neke lijepe priče'', priča Josipa Maretić.



Naravno, nije sve ružičasto. Prometovanje splitskim cestama je, posebno tijekom sezone, izazovno.

''Nagla kočenja, iznenadna skretanja, pokazivači smjera nisu uopće bitni… Tako da je jako stresno u splitskom prometu, ali Bože moj, izdržimo mi to sve'', kaže Lucija Šipić.

Galerija 2 2 2 2 2



Ipak, kao profesionalne vozačice, savjetuju svima da, kada sjednu za volan, ego i nervozu ostave po strani.



''Jer ako pođete u taj posao da gledate da nešto nije najbolje, onda taj posao ne možete ni odradit kako treba i cijeli dan vam je onda nekako bezveze, a kad dođete hladne glave i dobre volje… Prođe dan'', smatra Ljubica Stapić.



Od stanice do stanice, iz dana u dan, godine u godinu… Vozačice su polako postale dio splitske svakodnevnice, a pokoja obrva, koja je još uvijek ostala uzdignuta, heroine naše priče samo zabavlja.



''Šta bus!? Prometa? Pa ima žena? Ima! Ima nas sad mislim šest i jako smo dobre pa i bolje od dečkiju. Sigurnije i nježnije… Tu smo mi cure već godinama!“, otkriva Lucija Šipić.



''Mislim da se situacija puno promijenila od prije nekih pet ili deset godina. Mislim da smo sad prilično ravnopravne'', govori Ljubica Stapić.

In Magazin: Vozačice autobusa - 2 Foto: DNEVNIK.hr

In Magazin: Vozačice autobusa - 4 Foto: DNEVNIK.hr

In Magazin: Vozačice autobusa - 3 Foto: DNEVNIK.hr

Kako i zaslužuju biti u 21. stoljeću, jer vožnja s njima je, možemo potvrditi iz prve ruke, isključivo pozitivno iskustvo.

IN magazin gledajte od ponedjeljka do petka u 17:30 na Novoj TV, a propuštene emisije pogledajte besplatno na novaplus.hr.