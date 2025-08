Svadbeni raspašoj do jutra! Evo kako izgledaju vjenčanja s poznatim licima na pozornici

Svadbena slavlja na kojima svatove zabavljaju Maja Šuput, Petar Grašo ili Jacques Houdek možda će povećati troškovnik, no zabava ili romantika su zajamčeni. U javnost sve češće isplivaju snimke vjenčanja na kojima domaće zvijezde naprave ''krš i lom''. Na svadbena slavlja koja traju do jutra, vodi vas Davor Garić.

"Vadi, kume, keš!" – ne treba Maja Šuput to dvaput reći! Gdje ona zabavlja svatove, novčanice lete na sve strane! "Show program" je premala riječ za ono što priredi mladencima, a svadbene anegdote više ni ne broji.

"Ja to baš volim. Kako bih ja to tebi rekla – ja se baš naplešem s tim ljudima i zna biti naporno, ovisno o publici, ali generalno slomim ja i one najokorjelije kojima se da ustati! To mi je najdraže! Kad mi kažu: "Ja mrzim svadbe i nikad nisam plesao, ali danas sam se rasplesao!" – to mi je fakat nagrada!", rekla je Maja Šuput.

I Neda Parmać prava je majstorica za dobar svadbeni provod. To nekad uključuje i trening usred vjenčanja – pa ako treba, odradi i nekoliko sklekova. Ni pobjednik showa Tvoje lice zvuči poznato, Alen Bičević, nema kočnica. Za dobru zabavu ništa nije teško. Nešto suptilnije nastupe na vjenčanjima ima Jacques Houdek – gospodin Glas često mladencima zapjeva kao romantični gost iznenađenja.

"Naravno, iskačem iz torte u ponoć. Veselim se takvim nastupima. Ja sam jedan od onih izvođača koji već dugi niz godina – možda tamo od 2005., kad sam snimio pjesmu Živim za to, koja se popularnije u mom bendu zove Živim za tost, ili popularnije u narodu: "...da žena mi budeš, nije to hir..." – jel’.", kaže Jacques Houdek.

"Poseban je osjećaj pjevati mladencima na najvažnijem danu u njihovom životu. Volim vjenčanja. Sjećam se čak jedne anegdote kada sam s nogom u gipsu pjevala cijelu svadbu, veselila mladence i njihove svatove – bilo je super", rekla je Renata Končić Minea.

"Dajem sve od sebe, ne zato što mi je to posao, nego što zaista to volim", istaknuo je Josip Ivančić.

"Pjevam sve. Ljudi misle da pjevam samo svoje pjesme, ali pjevam jako puno toga jer sam zapravo ispekao zanat na tulumima", kaže Sandi Cenov.

"Sudjelovati na nečijem najljepšem danu je stvarno privilegij. Kad se netko upozna uz tvoje pjesme, zaljubi, kada im je tvoja pjesma njihova pjesma – onda je to stvarno najveći kompliment", kaže Houdek.

I Grašo je čest izbor mladenaca kao gost iznenađenja. Zapjevao je i u Dubrovniku na vjenčanju sina Roda Stewarta.

"Kada mi je Ela rekla razlog i pitala jesam li slobodan toga dana prije nekoliko mjeseci, pitao sam je zašto. Kad mi je objasnila, rekao sam da ću otkazati sve i da ću učiniti trenutak te prelijepe žene još sretnijim. Hvala puno. Želim ti mnogo, mnogo sretnih godina s Liamom i tvojom obitelji", istaknuo je Petar Grašo.

Lepa Brena na svadbama pjeva samo u posebnim prilikama. Takvu sreću imali su poduzetnici iz Slavonije – Martina i Darko.

"Svaka naša fešta je uz Duge noge, uz neke od njezinih pjesama. Ja sam suprugu govorila: "Ako se budem udavala, ne priznajem ništa ako me ne iznenadiš nego s Lepom Brenom!" Naravno, on se potrudio preko svojih prijatelja i poznanika da me zaista iznenadi s Lepom Brenom na taj dan", rekla je poduzetnica Martina Ravlić Marijanović.

U crkvi, mladencima i svatovima često krenu suze kada ih romantikom i emocijama ravno u srce pogodi Marko Škugor.

"Gdje su ljudi najuzbuđeniji, gdje su emocije pokazane do kraja – stvarno mi je drago da mene baš zovu u tom jednom trenutku koji je najbitniji u životu i kojeg će se sjećati zauvijek", rekao je Marko Škugor.

S glazbenom zvijezdom ili bez nje, neka vaše vjenčanje bude dan za pamćenje.

