Splitski zabavljači u 30 godina karijere pjevali su na preko tisuću pireva, na jednom je mladenka pobjegla s kumom!

Suradnjom s Draženom Zečićem u pjesmi ''Ne vjeruj, brate'', koja je posljednjih nekoliko dana među najslušanijima u domaćem YouTube trendingu, splitski zabavljači Matko i Brane slave 30 godina karijere. Ovaj dalmatinski duo protekla tri desetljeća nastupio je na više od 1000 svadbi, a najviše pamte onu na kojoj je mladenka završila s kumom. Detalje ima naš Gordan Vasilj.

Više od 100 tisuća pregleda na YouTubeu u samo šest dana skupio je duet splitskih zabavljača Matka i Brane s Draženom Zečićem, čime su okrunili proslavu 30 godina duge karijere, koju su nedavno obilježili rasprodanim koncertom u jednom splitskom klubu.

''Mi se znamo upravo toliko godina kad su oni počeli i nazvali su me, dakle, prisilili su me. Rekli su ako nećeš s nama to napraviti, onda ćemo pričati da si ovakav i onakav. Ja govorim, aj dobro kad je, tako, onda ćemo napraviti. Šalim se, oni su dobri ljudi, naporno rade, ja sam rekao ok, ako uhvatimo vremena nije problem, doći ću, poslušao sam pjesmu i rekao napravit ćemo to i evo, napravili smo'', ispričao nam je Dražen Zečić.

''Brane je napisao pjesmu i puštao ju je u automobilu. Ja govorim pa ovo kao da si pisao za Zeku. Govori on idem ga zvat. I tako je zapravo bilo, on je pristao u minuti i evo nas, tu smo.'', rekao nam je Matko Sinovčić.

Matko i Brane poznaju se od malih nogu, a njihova glazbena priča započela je na prvoj godini fakulteta.

''Istina je da nas je profesorica izbacila sa sata psihologije, jer mi se tu nekako nismo nalazili, nama je možda više trebao psiholog nego sat psihologije i to je bio taj trenutak.'', ispričao je Branimir Kopitović.

''Inače, taj predmet sam pao četiri puta, mislim da ga nisam nikad položio, napustio sam faks.'', dodao je Sinovčić.

I dvojica tada 18-godišnjaka odlučila su okrenuti novu stranicu u životu.

''U to vrijeme smo se zvali, nismo znali kako ćemo dati ime i zvali smo se duo Vrtuljak. I naravno da smo to odbacili jako brzo. U to vrijeme smo imali i vizitke na kojima je pisalo (mobitel nismo imali), da bi meni mater i njega doma zvalo na telefon 'alo, je li Brane doma? Mislili su da postavljamo struju ili tučemo fasade.'', prisjetio se Sinovčić.

U tri desetljeća karijere ovaj duo je zapjevao na više od 1000 svadbi.

''Kad smo mi to kretali radit to je bio malo posao ispod časti. I evo, sad je to razdoblje od 30 godina pokazalo da svatko pjeva na pirevima. Imaš pjevače koji su na vrhuncu, a snimaju neke pjesme gdje baš vidiš da je htio malo uletjeti barem na prvi ples, 15 minuta. Tako da to danas više nije bauk kako je nekad bilo.'', objasnio je Kopitović.

A na pitanje koji je najluđi pir na kojem su nastupili, odgovaraju kroz smiješak.

''Misliš ono kad kum odvede mladu. I toga je bilo, ali nećemo ti sad reći na kojem piru.'', otkrio nam je Branimir Kopitović.

''Niti lokaciju. Mislili smo da su to floksule, priče, pričice, ali dogodilo se. Nećemo imenovati.'', dodao je Sinovčić.

''Emocije su zaje....'', našalio se Kopitović.

Kakva je bila njihova reakcija tada? Ode kum, odveo mladu?

''Mi smo nastavili svirati, zato smo bili tu. Došlo je do ushićenja mladoženje u trenutku kad se dogodio tzv. klinč.'', priča Sinovčić.

''On je shvatio da je dobro prošao.'', dodao je Kopitović.

U Dalmaciji se zna - gdje su Matko i Brane, tu je i fešta. I tako već 30 godina jer njihovi energični nastupi su most između generacija i jamstvo dobre zabave.

