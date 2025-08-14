Slavko Sobin ispunio svoju ogromnu želju: "Proplakao sam dva sata..."

Glumca Slavka Sobina sreli smo na Braču, na otočkom filmskom festivalu, gdje je promovirao film "Ljeto iza nas". Otkrio je da mu je uživanje na Visu recept za idealno opuštanje. Koja mu je ljetna rutina, na čiji se koncert ovih tjedana uputio u inozemstvo te što ga očekuje u radnu jesen, donosi Matea Slogar.

Brač Film Festival nezaobilazan je događaj na ovom otoku tijekom vrućih ljetnih mjeseci. Vrevu, čašicu ugodnog razgovora s kolegama i dobre filmove nije propustio ni Slavko Sobin. Došao je s Visa, koji mu je najdraži otok.

"Buđenje prije svih, odlazak na plažu sa psima, 2–3 sata te plaže i knjige, onda 2–3 sata ispijanja kave, pa plaža, pa hrana, pa opet plaža, pa hrana, pa piće i spavanje", rekao je Sobin.

Tu je, dakako, i pokoji trening jer Slavko je u zavidnoj formi. Na pitanje ljetuje li katkad u inozemstvu ili je uvijek odan Jadranu – odgovara:

"Uvijek sam odan Jadranu. Zadnjih par godina nisam imao puno ljeta tako slobodnog, pa uvijek pokušam to vrijeme uhvatiti i biti kući. Tu mi je obitelj i stvarno mislim da je Hrvatska najljepša. A van na more idem u siječnju, ako uhvatim koji dan."

Hoće li ih uhvatiti idućeg siječnja – ostaje za vidjeti, jer njegov raspored je gust, a radi punom parom. Na Braču se prikazivao film Ljeto iza nas, u kojem glumi. Osim toga, tu su i veliki inozemni angažmani.

"Do kraja ove godine idem na festivale – što s ovim filmom, što sa Surviving Earth, britanskim filmom u kojem igram glavnu ulogu. Čekaju me Škotska, Sarajevo, Južna Koreja, Njemačka... a dalje više ne pamtim."

Ovog ljeta, osim uživanja na Visu i Braču, Slavko je u srpnju ispunio i jednu veliku želju – otišao je na koncert pjevačice koju obožava.

"Bio sam na koncertu Alanis Morissette u Budimpešti s nekim svojim najužim krugom prijatelja. Bilo je spektakularno – proplakali smo dva sata. Nismo znali plačemo li zato što je ona tako predivna ili zato što smo je slušali kao djeca. Za mene je Alanis možda i prvi CD koji sam kupio. To su moje prve adolescentske godine kada sam se prebacivao s hrvatske muzike, s Minee, na stranu."

Na Brač je, uz njega, stigao i Zlatko Burić – osječki glumac koji je u novom Supermanu utjelovio zlikovca i vođu Vasila Gurkosa! Ekskluzivan razgovor o tome kako je bilo na setu ovog velikog hita – gdje se, zahvaljujući Zlatku, čuo i hrvatski – ne propustite sutra u IN magazinu!

