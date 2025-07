Sa zagrebačkog asfalta na plodnu zemlju: Upoznajte mladu poljoprivrednicu kojoj je tragedija promijenila život!

Iz tragedije koja ju je snašla sa samo 28 godina, junakinja naše sljedeće priče iščupala se životnim zaokretom i radom na zemlji. Ona je Ivana Pavić, danas 33-godišnja poljoprivrednica koja uživa u svojem imanju u Donjem Primišlju i mašta o velikom voćnjaku. Koliko se razlikuje Ivana iz grada i ona sa sela te zašto stečena znanja ne bi mijenjala ni za što, ispirčala je našoj Jeleni Prpoš za IN magazin.

Nekad tipična djevojka koja uživa u gradskom životu i svemu što on pruža, danas se ne libi uzeti motornu pilu, motiku ili voziti traktor. Ivana Pavić maksimalno uživa u radu na zemlji, njezinim plodovima i otkucajima srca u skladu s prirodom daleko od hektičnosti urbane sredine.



''Ja sam vam vječito zmazana. To mi je prije, dok sam bila gradska cura, bio jedan jako veliki problem. Sad sam navikla, sad nemam vremena. Već su navikli po svim dućanima, kafićima i sve da ja hodam vječito zmazana'', govori Ivana.



Ivana iz Zagreba više apsolutno nema nikakve veze s Ivanom iz Donjeg Primišlja nedaleko od Slunja. Odluka o preseljenju za nju je bila jedna od najvećih i najtežih, a nju je uvjetovala i velika životna tragedija.



''Kad je suprugu umro, onda sam preispitivala što mi sve zapravo ne paše. I realno kada bi otišla u Dubai na to putovanje, nije me ispunjavalo. I bilo je što će me ispunjavati. I sad svaki put, ako imam novaca i pruži mi se prilika da kupim zemlju ili sadnice, ja to kupujem. I nemam uopće trunke, grižnje, savjesti kao što bi imala na primjer da li mi je baš trebala još jedna ta torbica'', govori Ivana.



Ovom kraju privukle su je ljepote Korane i Mrežnice te ostali prirodni potencijali kojima obiluje.



''Dudova imam jedno tristotinja komada, ove egzotične biljke, to je od svega tipa po jedna. Maslina imam jedno 150 za sadit'', kaže.



I sve to na 50 hektara zemlje. Dvadesetak planira pretvoriti u voćnjak. Ipak ne ide sve po planu. Nikad i ne može, jer takav je život poljoprivrednika.



''Malo sam obeshrabrena, zato što ministarstvo više ne dozvoljava nama na kršu da upisujemo nove voćnjake. Tako da sad, na žalost što vidite, to su moje voćke u teglama, u trapu i sl. Evo, pokušat ćemo se izboriti. Evo, nije samo Slavonija za voćnjake, nego moramo nekako i na kršu živjeti'', govori.



A taj krš, posebice na početku, prije 5 godina kada je došla, itekako joj je zadavao glavobolju.

''Kada sam došla tu, sve mi je bilo problem. Kad sam došla na Mrežnicu, nepostojeći slapić, mislim kao je slap, skoro sam poginula na njemu. Prvi susret s traktorom, među prvima, slomila sam desnu ruku. Imala sam jednu situaciju s kombinirkom gdje sam, već kako sam se malo ufurala s njom, bila podosta bahata. Nisam imala prednju korpu, pa mi je nestala prednja težina. I skoro sam se dijagonalno prevrnula'', priča.

Danas sva stečena znanja o zemlji i oko nje, ne bi mijenjala ni za što. Zato uskoro pokreće i poljoprivredni podcast kako bi pomogla drugima koji razmišljaju o životu na selu, ali namijenjen i onima koji od zemlje žive.



''Od problematike kako pokrenuti OPG, kako uzgajati voće, koji su problemi na krškim pašnjacima i kreatore politike naravno očekujemo. I da se nekako svi umrežimo jer ako nećemo biti u zajedništvu, nećemo niti uspjeti', kaže.



I u Ivanin uspjeh mnogi su sumnjali. Ne samo oko kupnje zemljišta, već i pokretanja firme za europske fondove u maloj sredini. Novac iz fondova u ruralnom je kraju, kaže, jednostavno nužnost.



''Ja kad sam ulazila u poljoprivredu, meni su rekli traktori ti koštaju 100 tisuća eura pa kao gledam kroz sebe, bez fondova nema života u ruralnim krajevima. oni pokreću, novce da se pogoni naprave, da općine otvore dodatna radna mjesta i da poljoprivrednici mogu ulagati i da ta zemlja ne zarasta'', govori.



Jednu zaraslu je i sama kupila. Bila je ovdje, kaže, gusta šikara. Danas ne samo da ju je iskrčila, već sama proizvodi svoje gnojivo za biljke.



''Taj ugljen u ovakvom obliku melje se da se dobije fina prašina koja služi kao kućica za mikroorganizme koje poboljšavaju rast biljke'', kaže.



Sve to krade joj vrijeme u danu. 24 sata ponekad su joj i premalo. No nije joj žao, već se spremno hvata u koštac s novim izazovima. Sljedeći je naučiti kako promijeniti gumu na traktoru.

