Rozga ljubi 11 godina mlađeg, Iris Livaja 14, a naša glumica od supruga je starija 26 godina!

Jelena Rozga, Iris Livaja, Petra Dugandžić, Zrinka Cvitešić, Iva Šarić Petković, Antonija Šola… Svima je zajedničko da su ljubav pronašle s mlađima. Jesu li godine samo broj i vrijedi li ona „mlađe je slađe“, istražio je naš Davor Garić.

Svi znamo da su godine samo broj, no mnoge će se dame složiti s onom starom ''Mlađe je slađe''. Mlađi frajeri su zaigraniji, neopterećeni i spremni na izazove, kažu istraživanja. I neke slavne Hrvatice, planski ili sasvim slučajno, zaljubile su se u mlađe muškarce. Jelena Rozga ljubi sina Tončija Huljića. Ivan je od Rozge mlađi 11 godina.



''Pa ja nikad nisam voljela pričati o svom privatnom životu, ne volim ni sad. Mislim, ja sam kao i svaka druga žena, on je kao svaki drugi čovjek. Normalno živimo, sve radimo isto. Lipo nam je, ljubav je nešto najlipše na svitu'', izjavila je Rozga.

Deset godina mlađi muškarac i u životu je glazbenice Antonije Šole. U ljubavi je s frontmenom benda ''Ljubavnici'' Mariom Regeljom.''Mi se toliko dobro razumijemo i znamo točno što bi bilo za drugog dobro. Meni to osobno jako puno znači kad imaš partnera koji te razumije, odnosno koji razumije ovaj posao''.

Antonija Šola Foto: In Magazin

Pogledaji ovo Celebrity Thompson odgovorio svjetskim medijima zbog izvještavanja s Hipodroma: "Vrijeđate moju publiku"

Nogometaš Marko Livaja i njegova supruga Iris, ljubavnu romansu započeli su 2014-e. Ona je starija 14 godina. Vjenčali su se 2022. na splitskom Sustipanu, a zajedno imaju kćer Elizabet i sina Lorenza. Niko Kranjčar ljubi pet godina stariju glumicu Zrinku Cvitešić.

''Ja mislim u bilo kojem odnosu trebaš se poštivati, trebaš naučiti neke kompromise. Mislim da danas ljudi jako lako odustaju, jako lako odlaze jedan od drugog//ono što želiš sebi trebaš dati i drugom'', izjavila je Zrinka Cvitešić.



Zrinkina kolegica, glumica Petra Dugandžić u braku je s 26 godina mlađim Nigerijcem Makom, a nogometaš Bruno Petković od svoje odabranice Ive mlađi je 6 godina. U ljubavi su od 2019-e i imaju sina Adriana, dok Iva iz prvog braka ima sinove Carlosa i Leona.

Jelena Rozga - 3 Foto: In Magazin

''Beba je, kao i kod svakoga, tako i kod nas, unijela neki novi život i tu neku notu. Ja ne znam kako to opisati, moja djeca su se tome jako veselila, ali oni su mene užasno iznenadili kako su prihvatili bebu i ponašaju se zaštitnički prema njemu. Jako dobro funkcioniramo, iskreno malo sam se čak i bojala, ali jako jako smo dobar tim'', izjavila je Iva Šarić.



Naša talentirana glumica i kazališna redateljica Senka Bulić u vezi je s glazbenikom Damirom Josipovićem koji je od nje mlađi 18 godina. Ljubav je planula tijekom rada na predstavi u kojoj je Senka glumila, a Damir svirao.

Galerija 1 1 1 1 1

Zrinka Cvitešić Foto: In Magazin

''Ja uvijek mislim da je on stariji od mene ja sam kao neko dijete o kojem se on brine jer ja stalno nešto radim non stop sam u umjetnosti, a on je dosta racionalan iako je muzičar on je dosta organiziran puno organiziraniji od mene nekako u toj vezi mi se čini da je on stariji od mene da sam ja još uvijek dijete, a da je on baš jedan zreo čovjek tako da zapravo ne osjećam nikakvu razliku'', rekla je Senka Bulić.



Sudeći prema ovim parovima s domaće scene, godine su zaista samo broj.

IN magazin gledajte od ponedjeljka do petka u 17:30 na Novoj TV, a propuštene emisije pogledajte besplatno na novaplus.hr.

1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Celebrity Naša proslavljena olimpijka javila se s destinacije na kojoj uživa s novim partnerom!

1/29 >> Pogledaji ovu galeriju +24 Celebrity Kao od majke rođena manekenka objavom začudila pratitelje na Instagramu

Pogledaji ovo Celebrity Supruga našeg prerano preminulog arhitekta ozlijeđena u teškoj nesreći: "Život je imao drugačiji scenarij"

Pogledaji ovo Celebrity Ljubavnica razotkrivena na koncertu Coldplaya odlučila se na svima pomalo logičan potez