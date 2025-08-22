Razgovarali smo sa 14-godišnjom Katarinom koja je osvojila 10. žensku Alku!

Nakon 310. Sinjske alke, u Trilju je održana i 10. Ženska alka. Slavodobitnica je Katarina Šuća, koja ima samo 14 godina. Bio je to više nego dovoljan razlog da se naša splitska ekipa zaputi na maleni ranč pokraj Sinja.

Usred nevjerojatnih prirodnih ljepota, daleko od gradske vreve, smjestilo se obiteljsko imanje na kojem je stasala slavodobitnica desete ženske Alke.



Katarina ni danas ne može vjerovati da je pobijedila u konkurenciji 14 alkarica iz cijele Hrvatske, na ponos svih Sinjanki i Sinjana.

''Osjećala sam se kao da nije bilo stvarno. Nisam mogla zamislit da sam pobijedila.“, govori slavodobitnica Katarina Šuća.



Jahati je naučila gotovo kada i hodati, a užitak je vidjeti odnos koji ima sa svojim konjem.



''Moj ćaća je bio alkar i onda sam ja odmah zavoljela konje, taj sport i kad sam bila dovoljno stara da bi trčala žensku Alku, krenula sam''.

''Ona je od malena tu uvijek bila sa mnom uz konje i nekako je prirodno bilo da zavoli'', dodao je Marko Šuća.



Nakon pobjede je uslijedilo, kako i priliči, veliko slavlje, tijekom kojeg im je, kažu, dotovo dvjesto ljudi prošlo kroz kuću.

''Majka je jako ponosna i zadovoljna. Ona to voli, uživa, tako da… Ona je ispunjena, ja još više'', govori Anamarija Šuća.

Život koji vode, na tek malo više od pola sata vožnje od Splita, iz perspektive gradskih obitelji, djeluje gotovo nestvarno, a benefiti za odgoj i razvoj djece, ali i užitak odraslih su brojni.



''Ja san osobno uteka i samo bježim. Cijeli život živim u gradu, to je moj grad, Sinj, najviše ga volin na svijetu, ali mir mi je ovdje nekako najveći'', govori Marko.



''Nema mobitela ni pametnih uređaja, djeca se opuštaju u prirodi, konji su tu, životinje, tako da… Divno je!'', govori Anamarija.



Ženska alka osnovana je na 300. obljetnicu sinjske Alke, a ove godine održana je prema izmijenjenim pravilima. Alkarica više ne mora biti rođena u Cetinskom kraju pa je od četiri debitantice bila i jedna iz Zagreba, a rekord po osvojenim Alkama drži aktualna vojvotkinja.

''Bavim se dugo i preponskim sportom, a što se tiče Alke tu mi je najviše pomogao bivši alkar Alen Filipović Grčić. On mi je dao par savjeta, tri Alke sam dobila i sad sam se umirovila, sad sam u ulozi vojvotkinje. Koji su savjeti? Čvrsta desnica i oko sokolovo!'', govori Tea Dolić, vojvotkinja ženske Alke.

Značaj Alke za Sinjane teško je objasniti.



''To je nama Sinjanima nešto što volimo najviše na svijetu, vi niste svjesni šta nama Sinjanima znači Alka. Evo sad, dok sa vama pričam, ježim se'', govori Marko.



I dok se viteška igra polako počinje promovirati izvan Hrvatske, njezina nova, ženska verzija, još traži put do šire publike.



''Mi smo već par puta dobivali pozive, na primjer, za u Vukovar otić kad je sajam, kao predstavit cure, ali to je za nas velik izazov, jer treba tu organizacija dobra tako da… Ali počeli su nas ljudi prepoznavat!'', kaže Tea.

A Katarina se već polako sprema za sljedeću godinu, nije joj, kaže, dosta samo jedna pobjeda.



''Nastavljam, nastavljam…''.

Hoće li osvojit sljedeću?

''Pa vidjet ćemo'', zaključila je Katarina.



I da ne pobijedi, vremena ima napretek jer četrnaest joj je godina tek.

