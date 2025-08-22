Pretraži
slavodobitnica!

Razgovarali smo sa 14-godišnjom Katarinom koja je osvojila 10. žensku Alku!

Piše Hari Kočić/E.G., Danas @ 19:35 inMagazin komentari
In Magazin: Alkarica Katarina - 2 In Magazin: Alkarica Katarina - 2 Foto: DNEVNIK.hr

Nakon 310. Sinjske alke, u Trilju je održana i 10. Ženska alka. Slavodobitnica je Katarina Šuća, koja ima samo 14 godina. Bio je to više nego dovoljan razlog da se naša splitska ekipa zaputi na maleni ranč pokraj Sinja.

SVI ČITAJU OVO

Komentirajte clanke na portalima Nove TV i osvojite vrijedne nagrade

Omogući obavijesti i budi uvijek u toku

svježe najčitanije
Kviz o grupi The Rolling Stones
glazbena institucija
Koliko znate o Rolling Stonesima? Provjerite u našem kvizu!
Isabelle Smith, unuka Piercea Brosnana ukrala pažnju na premijeri filma
ponos slavnog djeda
Znate li čija je ovo unuka? Ista tragična sudbina zadesila je dvije najvažnije žene u njezinu životu
Razgovarali smo sa 14-godišnjom Katarinom koja je osvojila 10. žensku Alku!
slavodobitnica!
Razgovarali smo sa 14-godišnjom Katarinom koja je osvojila 10. žensku Alku!
Kako izgleda unutrašnjost Jahte Lepe Brene
''Lijepi mali brod...''
Zavirite u unutrašnjost Brenine luksuzne oaze na vodi, jahta je duga 30 metara!
Glumica Daria Lorenci o odrastanju u Sarajevu
''užasno mi je slatko''
Kumovi su odavno prešli granice Hrvatske, pa je Daria postala Jadranka: ''Ljudi me zaustavljaju!''
Stoja pokazala kako je uredila dvorište
Objavila fotografije!
Folk-zvijezda uredila dvorište iz svojih snova, ovako izgleda njezin mali raj
Ida Prester zaboravila godišnjicu braka, muž ju podsjetio dok su jeli ćevape
urnebes!
Naša voditeljica zaboravila godišnjicu braka, ovako ju je muž podsjetio: ''Kažem ja njemu...''
Kimberley Garner privukla paparazze na plaži u mini bikiniju
atraktivna plavuša
Nemoguće je bilo ne okrenuti se za ovom ljepoticom na plaži, sve će biti jasno kad vidite fotografije
Stjepan Vukadin čestitao rođendan sinu Gabrijelu
''za poludit!''
Slavlje u obitelji chefa Vukadina uoči nove sezone MasterChefa!
Potvrđen je razvod Alena Vitasovića i supruge Eleonore
''kad isplaniraš nešto...''
Razveo se Alen Vitasović, gajio je nade u pomirbu do zadnjeg trenutka: ''Gotovo je...''
IMAMO JOŠ NA OVU TEMU
Svi čitaju ovo
vijesti
Nevjerojatno otkriće: Liječnici izvukli nož iz tijela muškarca nakon osam godina
Nevjerojatno otkriće
Otišao na rendgen pluća, šokirao liječnike: Nisu mogli vjerovati što se nalazilo u njegovim prsima punih osam godina
Amerikanci digli borbene avione: Presreli su ruski obavještajni zrakoplov
U blizini Aljaske
Amerikanci digli borbene avione: Presreli su ruski obavještajni zrakoplov
Šokirani Nijemci: Kuću s bazenom u Hrvatskoj platili 2500 eura, a dočekao ih teški užas
odmor iz noćne more
Turisti u šoku: Kuću s bazenom u Hrvatskoj platili 2500 eura, a dočekao ih teški užas
show
Kimberley Garner privukla paparazze na plaži u mini bikiniju
atraktivna plavuša
Nemoguće je bilo ne okrenuti se za ovom ljepoticom na plaži, sve će biti jasno kad vidite fotografije
Stoja pokazala kako je uredila dvorište
Objavila fotografije!
Folk-zvijezda uredila dvorište iz svojih snova, ovako izgleda njezin mali raj
Ida Prester zaboravila godišnjicu braka, muž ju podsjetio dok su jeli ćevape
urnebes!
Naša voditeljica zaboravila godišnjicu braka, ovako ju je muž podsjetio: ''Kažem ja njemu...''
zdravlje
Nutritivni trio za dinamičan dan: Kako podržati energiju, koncentraciju i probavu?
Pokrovitelj DoNatural
Nutritivni trio za dinamičan dan: Kako podržati energiju, koncentraciju i probavu?
Ubod stršljena: Kako izgleda i kako reagirati?
Ovo trebate znati!
Ubod stršljena: Kako izgleda i kako reagirati?
Liječnici upozoravaju: "Sve više žena ima bolest jetre, a razlog je šokantan!"
Broj slučajeva se udvostručio
Liječnici upozoravaju: "Sve više žena ima bolest jetre, a razlog je šokantan!"
zabava
Snimka iz Makarske podijelila javnost: "Sramota, plaža nije ničije vlasništvo!"
Što kažete?
Snimka iz Makarske podijelila javnost: "Sramota, plaža nije ničije vlasništvo!"
Natpis na parkingu u Dalmaciji nasmijao publiku! Pogledajte o čemu je riječ
Urnebesno
Natpis na parkingu u Dalmaciji nasmijao publiku! Pogledajte o čemu je riječ
Projurili kroz crveno kao da su sami na svijetu, ali samo se jedan uspio izvući bez posljedica
Grozno...
Projurili kroz crveno kao da su sami na svijetu, ali samo se jedan uspio izvući bez posljedica
tech
Potražnja za ovim automobilima je nevjerojatna, a uskoro napokon stižu i u Europu
Na struju
Potražnja za ovim automobilima je nevjerojatna, a uskoro napokon stižu i u Europu
Zbogom WhatsAppu i Telegramu: Svi ruski mobiteli i tableti morat će imati instaliranu ovu aplikaciju
Od rujna
Zbogom WhatsAppu i Telegramu: Svi ruski mobiteli i tableti morat će imati instaliranu ovu aplikaciju
FOTO Pojavila se nova fotografija tajanstvenog i vrlo velikog kineskog "nevidljivog" drona
Hoće li se pojaviti i na vojnoj paradi?
FOTO Pojavila se nova fotografija tajanstvenog i vrlo velikog kineskog "nevidljivog" drona
sport
Luda utakmica na Poljudu: Hajduk zabio pet komada, promašena tri penala
RIJETKO VIĐENO
Luda utakmica na Poljudu: Hajduk zabio pet komada, promašena tri penala
Razvan Lucescu: "U Rijeci su priredili veliko slavlje, ne znam otkud im toliki optimizam"
Reakcije nakon poraza
Trener PAOK-a: "U Rijeci su priredili veliko slavlje, ne znam otkud im toliki optimizam"
Milorad Dodik izviždan pred Jokićem i Dončićem
nisu sretni
VIDEO Milorad Dodik izviždan pred Jokićem i Dončićem, a organizatori pokušali sve sakriti jednim potezom
tv
Daleki grad: Bijesna je i spremna na sve - što smjera?
DALEKI GRAD
Daleki grad: Bijesna je i spremna na sve - što smjera?
Daleki grad: Nesporazum je stvorio novu oluju u njihovu domu!
DALEKI GRAD
Nesporazum je stvorio novu oluju u njihovu domu!
Leyla: Od kud se ona sada pojavila s informacijama koje ne bi trebala znati?
LEYLA
Leyla: Od kud se ona sada pojavila s informacijama koje ne bi trebala znati?
putovanja
Savršena! Recept za savijaču od tikvica i sira s gotovim korama
Ljetna bučnica
Savršena! Recept za savijaču od tikvica i sira s gotovim korama
Sinjski, vrlički, hercegovački: Sve tajne slasti najboljih uštipaka
Recept za najbolje uštipke
Sinjski, vrlički, hercegovački: Sve tajne slasti najboljih uštipaka
Kviz općeg znanja: Za sve željne novih izazova i svježih pitanja
15 friških
Kviz općeg znanja: Za sve željne novih izazova i svježih pitanja
novac
Nakon dvije i pol godine skrivanja Abramovičeva jahta opet plovi. Doznali smo gdje
jedna od najvećih
Nakon dvije i pol godine skrivanja Abramovičeva jahta opet plovi. Doznali smo gdje
Usporedili smo slovenske i hrvatske plaće. Evo koji sektori briljiraju kod susjeda
razlika sve manja
Usporedili smo slovenske i hrvatske plaće. Evo koji sektori briljiraju kod susjeda
Londonu od 5. rujna prijeti potpuni kaos – evo što očekuje milijune stanovnika i posjetitelja
Na rubu paralize
Londonu od 5. rujna prijeti potpuni kaos – evo što očekuje milijune stanovnika i posjetitelja
lifestyle
Lejla Filipović u haljini od 7,99 eura i sandalama s cvijetom
WOW!
Lejla Filipović: Haljina od osam eura kao dokaz da za fantastična izdanja ne treba potrošiti bogatstvo
Kraljica Rania u bijeloj bluzi i žutoj suknji
ODLIČNO IZDANJE
Suknja kraljice Ranije je baš, baš dobra, a žute štikle su joj savršen par
Modeli traperica koje modni znalci već sada kupuju za jesen
OBOŽAVAMO TRAPER
Koji ćete nositi? Pet modela traperica koje modni znalci već sada kupuju za jesen
sve
Lejla Filipović u haljini od 7,99 eura i sandalama s cvijetom
WOW!
Lejla Filipović: Haljina od osam eura kao dokaz da za fantastična izdanja ne treba potrošiti bogatstvo
Savršena! Recept za savijaču od tikvica i sira s gotovim korama
Ljetna bučnica
Savršena! Recept za savijaču od tikvica i sira s gotovim korama
Kimberley Garner privukla paparazze na plaži u mini bikiniju
atraktivna plavuša
Nemoguće je bilo ne okrenuti se za ovom ljepoticom na plaži, sve će biti jasno kad vidite fotografije
 
Pretraži

Omogući obavijesti
i budi uvijek u toku

OMOGUĆI OBAVIJESTI

Obavijesti uključene