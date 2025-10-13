Otkrivamo zašto je za stol Dnevnika Nove TV sjelo svih šest voditelja!

Svih šestero voditelja Dnevnika Nove TV te cijela ekipa reportera i urednika informativnog programa na jednom mjestu znači samo jedno – slavi se nešto važno. Najgledanija informativna emisija u zemlji PROslavila je 20. rođendan. Na rezanje slavljeničke torte vodi vas Davor Garić.

Jedinstveni selfi svih šest voditelja Dnevnika i slasna torta u obliku broja 20. Dnevnik Nove TV proslavio je dva desetljeća emitiranja i još važnije - povjerenja gledatelja. Bilo je to nezaboravno putovanje.



''Joj, bilo je jako uzbudljivo putovanje sa jako puno uzbudljivih i turbulentnih pod putovanja, rekla bih, ali ništa nije bilo uzalud. Stvarno se možemo odlično osjećati'', rekla nam je Ivana Petrović, komentatorica i urednica vanjske politike u Informativnom programu Nove TV.

Dnevnik Nove TV slavi 20 godina - 1 Foto: In Magazin



''Taj posao se ne može raditi bez strasti. Može se na kratke staze, ali na duge staze ne. Moraš imati strast prema tome'', dodao je Saša Lugonjić, reporter, urednik i voditelj sportskog dijela Dnevnika Nove TV.



''Doista 20 godina nismo samo pisali po vodi, ostavili smo snažan trag u hrvatskom medijskom prostoru... i sa našim pričama, i sa brzim vijestima, s našom brzinom, s ekskluzivama, sa sposobnosti da se stvorimo tamo gdje treba u relativno kratkom roku'', govori Ivana Petrović.



Reporterima Dnevnika koji gledateljima svakodnevno donose najrelevantnije informacije nema nesavladivih prepreka.

Dnevnik Nove TV slavi 20 godina - 2 Foto: In Magazin



''Za nas news novinare najvažnije je provjeriti sa svih strana neku informaciju. Znamo da živimo u ovo doba fake newsa i da svakakvih informacija ima oko nas. Treba sve to dobro isfiltrirati, provjeriti s više strane, s više izvora svaku informaciju, dobiti potvrdu od svih relevantnih institucija i sugovornika koji su nam dostupni u nekom trenutku'', objasnila je Josipa Krajinović, reporterka Informativnog programa Nove TV.



Legendarna komentatorica i reporterka Ivana Petrović poznata je po britkom i analitičkom stilu izvještavanja.



''Recimo, ljudi, i to ozbiljni ljudi, profesori, diplomati me često nagovaraju da napišem knjigu o Haagu, o Haaškom sudu i suđenjima koje sam dosta sustavno pratila, ili pak o Vatikanu i vatikanskoj diplomaciji i njihovoj tihoj moći, njihovom djelovanju.. nečemu što je meni nekada bio hobi, doista mi je to bilo zanimljivo, a onda se pretvorilo u nešto jako korisno'', otkrila nam je Ivana Petrović.

A ima li u ovom poslu mjesta emocijama?''U našem poslu treba odvojiti emocije, ali nema ničeg ljepšeg nego kada me netko nakon Poziva nazove i kaže ''Zahvaljujući vama promijenili ste mi život, puno stvari je olakšano, nešto što je bilo godinama na dnu ladice sada je riješeno ekspresno!'', objasnio nam je Domagoj Mikić, reporter i urednik rubrike Poziv u Dnevniku Nove TV.Mnogi su novinari upravo u Dnevniku Nove TV ostvarili svoje profesionalne snove.''Ja bih definitivno izdvojio Svjetsko prvenstvo u Rusiji i naravno plasman u finale, to je nešto što posebno za sve nas koji smo imali tu sreću i privilegiju biti u Rusiji tih dana i naravno praćenje nakon toga nogometne reprezentacije na Novoj TV. To je apsolutni vrhunac u ovom poslu koji smo eto srećom doživjeli'', rekao nam je Saša Lugonjić.Evo i savjeta za sve mlade novinare koji svojim radom žele ostaviti traga i društvo učiniti boljim.

''Da se razvijaju korak po korak zbog toga jer u našem poslu profesionalna zrelost prati i životnu zrelost. Jedno od drugog je neodvojivo i kad to sve skupa ide u jednom nazovimo zdravom tijeku onda dođete do one razine u kojoj vam ništa nije teško, u kojoj ne postoji situacija u kojoj se nećete snaći, ne postoji situacija u kojoj ćete imati grč u želucu ili koje ćete se prestrašiti. Uvijek ćete te odraditi onako kako treba plus permanentno se obrazovati. Znači stalno treba čitati, čitati, čitati... Tako da su to sve komponente koje učine jednog zrelog novinara kad dođe u određene godine kao što su moje... Ja sam već kandidat za nagrade za životno djelo, ili kako se već ono zovu...'', zaključila je Ivana Petrović.

Galerija 14 14 14 14 14



Nagradu za ''životno djelo'' Dnevnik je već dobio od gledatelja s obzirom na da je već godinama najgledanija informativna emisija u zemlji. Dnevniku Nove sretan 20. rođendan želi četiri godine mlađi brat - IN Magazin.

IN magazin gledajte od ponedjeljka do petka u 17:30 na Novoj TV, a propuštene emisije pogledajte besplatno na novaplus.hr.

