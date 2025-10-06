Proizvodi šeste sezone projekta Startaj Hrvatska uskoro će zasjati pod svjetlima reflektora

Omiljen društveno-odgovorni projekt Startaj Hrvatska uskoro ponovno starta na Novoj TV. Šesta sezona projekta, koji mijenja živote malih hrvatskih poduzetnika, čiji će proizvodi doći na police velikog trgovačkog lanca, donosi nove zanimljive kandidate. Detalje zna Matea Slogar.

Nova sezona projekta Startaj Hrvatska je iza ugla. I u šestoj sezoni društveno-odgovornog projekta Mia Kovačić će ponovno uskočiti u voditeljsku ulogu, a svaka sezona za nju je sve zanimljivija.



''Kad ti svake godine doneseš 8 novih kandidata, friških energija, priča koje ćeš pratiti od početka do punokrvnog poduzetništva nema šanse da ovaj projekt bude ne samo meni dosadan već i svima koji gledaju.'', govori Mia Kovačić, voditeljica šeste sezone projekta Startaj Hrvatska.

Ovog puta Mia je kandidate posjetila u njihovim krajevima i iz prve ruke uvjerila se što su sve prošli kako bi njihov proizvod od ideje zaživio do finalnog proizvoda.''Ja uvijek zapravo volim biti na terenu, ta energija i čarolija se događa kad si ti neposredno blizu pogona, obitelji, priča i situacija koje su njih inspirirale, tako da meni je ove sezone izuzetno drago da sam posjetila svakog od kandidata i nekako te uvijek srčano ugoste i pokažu ti sve što ih je dovelo do ove točke''.

Do točke da njihovi proizvodi sada zažive na policama velikog trgovačkog lanca. I u 6. sezoni čekaju nas zanimljivi i inovativni proizvodi, a najviše će biti onih za slatkoljupce.

''Ima puno slatkog, moguće da su kandidati razmišljali ajmo još više zasladiti ovaj život tako da ima dobrih slatkiša, pogotovo ljudi koji vole palačinke će doći na svoje. Neću puno otkrivati''.

Slijede nam zanimljivije priče kandidata koje čeka životni zaokret i razdoblje koje će im promijeniti posao iz temelja.



''Neki put se pitam dal kupci pogledaju priču pa im se svidi nečiji put i kažu e baš ću to poduprijeti. U ovom projektu je i veliki postotak proizvod i priča koja se skiva iza. Lijepo je da talenata ima u svakom kutku i ja jedva čekam da gledatelji i njihovi sumještani vide što su sve prošli i što ih očekuje''.



I kandidati iz prijašnjih sezona itekako su zasjali i postali punokrvni poduzetnici zahvaljujući prilici u Startaj Hrvatska koja im je pružila potporu u marketingu, promociji, razvoju proizvoda, ali i novoj ambalaži.



''Jako je veliki postotak onih koji su krenuli u tom smjeru, ostali u tom smjeru, izrodili cijele palete drugih proizvoda, upotpunili asortimane i ovo je zaista društveno-odgovorna priča''.

Kako će se ovogodišnji kandidati razvijati ove sezone, uskoro možete pratiti u projektu Startaj Hrvatska na Novoj TV.

