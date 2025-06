Pariški san splitskog glumca! Ispričao nam je sve o karijeri i životu u francuskom velegradu

Josipa Ledinu već ste imali priliku gledati u brojim domaćim projektima, uključujući Dar Mar, no svoj glumački san trenutačno živi na pariškom terenu. Splitski glumac avanturističkog duha, pravi je dokaz da sreća prati hrabre. Našoj Aleksandri Keresman za IN magazin otkrio je kako ga dalmatinski šarm izdvaja iz mase, kako izgleda život umjetnika u Parizu te kako mu na ruku idu impresivan glas i stas.

S Josipom Ledinom nismo se slučajno našli na kanalu St. Martin u Parizu. Ovo mjesto poslužilo je kao kulisa filmova poput Amelie, La Haine, John Wick i Nemoguća misija. Pa je logično, našeg glumca, kojem se karijera naglo zaokrenula na međunarodni put, ulogom u francuskoj seriji Grčka salata, snimati upravo na ovome mjestu. Iako je sada već ovdje kao kod kuće, prvo upoznavanje s Parizom bilo je gerilsko.

''Prvi put dolazim na aerodrom, kupi me šofer, ja sam sjeo u tu limuzinu, oni me voze, došao u hotel, nisam spavao od stresa. I bila je audicija, sad da skratim, prošla je dobro, dobio sam ulogu na kraju. I ja sam imao let sutra ujutro. Ja sam cijeli dan proveo na pariškim ulicama. Ja i Google Maps. I šetao jedno šest sati, noge me zabolile, bio se izgubio, ma sva što je tu bilo'', priča nam.

Hrvatska ga glumačka i redateljska scena već dobro poznaje i cijeni, dok mu je suradnja sa uglednim francuskim redateljem Cedricom Klapischom donijela prednost na inozemnom terenu.

''Apsolutno, apsolutno. Ipak je, pogotovo kad je London, to jest UK, izašao iz EU, Pariz je europska metropola, pa i svjetska kinematografija, tako da Pariz je postao vrata za Zapad i već sam imao prilike upoznati neke ljude koji surađuju s Tarantinom. Onda imao sam priliku i raditi neke hollywoodske castinge.

Ja sam njima ovakav kakav jesam, visok, velik, dubok glas. Ja sam njima jako egzotičan i nema puno tako francuskih pa ni europskih glumaca ovakvog habitusa ni fizikusa. Tako da nekako meni se nije teško izdvojiti jer ja kad dođem na casting svi moji francuski kolege me gledaju ne kao u Boga, ne kao u jablan'', objašnjava.

Jednako se ističe i snalažljivošću jer kad tek učite francuski jezik, improvizacija je katkad najjače oružje na setu.

''Prvi dan seta, to je veliki set 200 ljudi i nije internacionalan, nego je čisto francuski. I naravno mene je uhvatilo uzbuđenje, trema, želja da budem dobar na setu. Kraj mene Gilles lellouche velikan europske kinematografije, meni redatelj daje uputu, ja ništa ne razumijem. Ja kimam glavom, smijem se i kažem sam sebi Dragi moj, ako ovo uspiješ, svaka ti čast. Na muci se poznaju junaci, tako da zaista vjerujem, volim te trenutke'', priča nam.

O detaljima honorara i slično ne smije govoriti, ali da li se u ovom zanimanju može tu preživjeti?

''Pa neki vrhunski francuski glumac koji je već poznato ime jako dobro živi, a ja se još borim, ali to ne znači da u budućnosti ja neću doći na tu razinu. Ja sam u Parizu bio u hotelima od 5 zvjezdica, a bio sam i u situacijama da tri dana imam 5 eura. Onda je to zanimljivo, aha, kako tri dana preživjeti sa 5-10 eura. I onda čovjek otkrije iz sebe, otkrije neku svoju izdržljivost'', iskreno priča Josip.

Kult glumaca ovdje ipak još uvijek postoji, kaže, a umjetnost je na cijeni, kao i borba za svoje mjesto pod suncem.

''Svi mladi žive s cimerima, a to i daje neku draž gradu koji je multikulturalan tako da upoznaješ ljude. Ima nekih stvari koje su puno skuplje ovdje a ima stvari koje su gotovo jeftinije nego u Zagrebu. Na primjer, kruh, mlijeko, brašno, te osnovne namirnice su zaista puno jeftinije u Parizu nego u Zagrebu. Ali čokolada, nažalost, ja obožavam čokoladu, mala čokolada četiri eura'', priča.

Što je u Parizu luksuz koji si neće priuštiti?

''Nema šanse da ću ja u Parizu zvat taksi. Znam da će biti skupo, a metro je zaista idealan, brz. Danas je petak, svi su u restorani krcati, oni vole onako uživati u životu. Vole, vole, Francuzi nisu se ti ubili od rada, hvala Bogu niko nas ne razumije. Oni zaista vole uživati, vole, ne dao ti Bog da je nazoveš usred njihove pauze. To je ono baš, to je gotovo pa uvreda koji ti mogu zamjeriti'', objašnjava.

Ono što je ipak besplatno jest uživanje u vrevi grada ljubavi, mode i gastronomije, koji vrije mladenačkom energijom.

''Ali da ja sebe ovdje vidim na duge staze, tko zna, ha možda se budemo uskoro gledali na novoj TV, ha možda, nemam pojma, možda odemo i u, ne znam. I u LA? I u LA, i u, ma svugdje, ja bi, samo da je toplo'', kaže.

Dok polako ispisuje stranice monodrame o životu u ovom velegradu…

