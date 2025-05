Koliko zarađuju domaći influenceri? ''Bit ću iznimno iskrena, koliko god ću možda dobiti hejta...''

Dok ih neki smatraju neradnicima, oni kažu da rade itekako više od onih koji u uredima sjede od 9 do 5. Ne samo da su postali neizostavan dio gotovo svakog eventa, nego su se influenceri prometnuli i u poslodavce. Bez rukavica, našoj Sanji Jurković za IN magazin priznali su koliko rade na dan, koliko zarađuju te koliko i na što troše.

Na tajnoj lokaciji u pomalo tajnovitoj atmosferi, obavijeno, pogađate, velom tajne, održano je predstavljanje aplikacije koja spaja influencere i poslovne korisnike. Jer influenceri su, vjerovali ili ne, legitimno zanimanje.

''Mislim da, prije svega, ljudi moraju shvatiti da postoji mnogo raznih poslova koji nisu samo u uredu od 9 do 5. Koliko ja znam, postoji freelancing oduvijek, postoje kreativni ljudi koji se izražavaju na različite načine i potpisuju autorske ugovore'', govori Martina Vuletić, influencerica.

''Imaš jednake odgovornosti, pogotovo ako imaš otvoren obrt ili firmu'', dodaje Lucija Lugomer.

''Dešavaju se plaćanja i slično, tako da sigurno je posao i svako od nas ima svoje firme, ide mu staž, plaćamo i zdravstveno i mirovinsko i porez i prirez, tako da je u svakom segmentu stvarno zanimanje'', dodaje Vedran Vjeverić.

No da bi unovčili svoju kretivnost, bez koje ovog posla nema, treba im određen broj pratitelja. Kao i prije ovih modernih vremena, publika je i dalje ta koja odlučuje komu će pokloniti svoj “like, share i subscribe”.

''Zarađuje se, naravno, po objavama, broju objava, broju Instagram storija, Tik Tokova i sl. Mogu reći da se stvarno lijepo može zaraditi ako radiš, ako si konzistentan'', objašnjava Vjeverić.

''Na našim prostorima ja bih rekao pa onako do neke, vjerujem, 5000-6000 eura da bi se moglo zaraditi po jednoj objavi'', izjavio je Nikola Brzak.

''Bit ću iznimno iskrena, kako god ću možda dobiti hejta zbog toga, ali realno, meni osobno, za dvije odrađene suradnje, može se jedna dobra plaća doma donijeti'', kaže Lucija Lugomer.

No kao i u svakom freelancanju, da bi ostvarili dobit, moraju nešto i uložiti.

''Ovisi kakav content, da li je to za TikTok, da li je to za Instagram. Ako je to samo neka fotka, to opet nije samo neka. Moraš šminku, odjeću, frizuru, lokaciju, sve to izuzima dosta vremena'', objašnjava Lorena Ukalović.

''Moja ulaganja bi bila zapravo između ostalog što imam suradnju sa jednim snimateljem i fotografom, tako da sam muža maknula od te odgovornosti, nije dobro išlo'', iskrena je Lucija Lugomer.

''Sve više i više dolazi do toga da jednostavno je obim posla toliko velik da trebaš pomoć. Ja trenutno nemam još asistenta, ali vjeruj mi, u nekim situacijama poželim da ih imam pet'', priznaje Martina Vuletić.

A u tome bi im sad od velike pomoći mogla biti aplikacija koja spaja influencere s onima kojima su njihove usluge potrebne.

''Influenceri su apsolutno tražena roba, samo što smo danas svi svjesni činjenice koliko to zapravo košta i da je to sve jako skupo. Nemaju svi određene velike budžete. Zapravo, ovo je nešto, nekakav win win model gdje se mogu paralelno dizati i jedni i drugi'', objasnila je Nives Brkan, stručnjakinja za digitalni marketing.

Kroz što prolaze njegovi kolege na društvenim mrežama, jako dobro zna i Ivan Šarić, koji se na svojim počecima susretao sa sličnim predrasudama.

''Pa meni je još ovih čudno što je influencer tu i tamo neka prljava riječ i što ljudi katkad misle da je kao to jednostavno, za neke je ljude jednostavno, za neke nije, ali to je posao. Nekim klincima to jednostavno izgleda i izgleda kao easy money. To što je prije izgledalo easy money, bit ću pjevač, bit ću glumac. Ništa nije easy money. Samo je posao influencera, pjevača, glumca, voditelja, je da izgleda lagano'', govori Ivan Šarić, voditelj i stan up komičar.

Iako mnogi influencere i dalje smatraju neradnicima koji se, eto, ogrebu za poneku besplatnu kremu ili smještaj u luksuznom hotelu, to, tvrde kategorički, uopće nije tako.

''Tko god to misli, želim mu da na jedan dan možda proba to biti pa ćemo razgovarati'', poručila je Martina Vuletić.

''Ono što mi prvo pada na pamet su situacije koje su dospjele u medije, a to je da neki influencari traže onako besplatno da dođu negdje i da zapravo nikom se niti ne najave, nego dođu u restoran, hotel i budu dobar dan, ja sam taj i taj i ja bih htio besplatno ručak. To nije baš praksa'', govori Nikola Brzak.

''Ja radim doslovno 24 sata dnevno. Ja mislim da baš kad nemaš radno vrijeme da onda radiš stalno'', govori Vuletić.

''Influencer radi danonoćno. Dakle, to je gdje sam, jesam li, zašto sam. Mi smo takozvani najjeftini mediji za jednog klijenta'', dodala je Lugomer.

''Neki okvir, ja bih rekao, pa sigurno 8 sati je jednako jedno puno radno vrijeme, kako bi se to reklo, regularan radni posao'', dodaje Brzak.

''Ja svoje Instagram storije objavljujem tad kad se nešto dešava. Evo, na primjer, sad smo na ovom eventu, ja sad to objavljujem. Od jedne influencerice iz Srbije sam čuo, kaže, sutra ovaj event zanima samo njenu babu i nikog više. Znači, publika traži sad, sad, sad, tako da mi stvarno radimo 0-24'', slaže se Vjeverić.

''Na kraju ispadne da dogovaraš suradnje u nedjelju, snimaš za, ne znam, uskrsni ponedjeljak i jednostavno nema pravila'', dodala je Vuletić.

Stoga, prije nego što sljedeći put figurativno bacite kamen, a doslovno - ružan komentar na društvenim mrežama, zapitajte se, prije svega, biste li sve ovo što oni rade, mogli sami. Ako mislite da biste, čestitamo, u svijetu društvenih mreža, samo vam je nebo granica.

Na vama je samo da - krenete.

