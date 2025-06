Provjerite kako je bilo na festivalu u Vodicama koji je okupio najveća estradna imena!

Festival u Vodicama ponovno je okupio najveća estradna imena te pružio ono što publika najviše voli - glazbu, emocije, iznenađenja i dobru dozu nostalgije. Bez natjecanja, ali s mnogo razloga za slavlje, sve o festivalskoj atmosferi donosi naš Hrvoje Krolo za IN magazin.

Ovogodišnje izdanje festivala u Vodicama bit će upamćeno po Nedi Ukraden, koja je dobila priznanje za dugogodišnji doprinos glazbi, ali i Mladenu Grdoviću, koji je proglašen izvođačem 2024. godine.

Najveći ljetni festival odmah na početku zasladili su pjesmom Stracciatella, Domenica i Ante Cash. Iako se do zadnjeg nije znalo hoće li do iste doći jer je Domenica zaboravila poslušati demo snimku.

''Moram se izgleda naviknuti na druge ljude, na laganije ljude, ali javila se nakon 2-3 dana, a ja već spremio govor da joj olakšam, ma dobro ako ti nije dobra pjesma nije bed, nisam od cukra neću se raspast, a ona kaže ma nisam ja to još ni čula'', priča nam Ante Cash.Stracciatela je ipak snimljena, a njezina najava na društvenim mrežama pobudila je sumnju da se Domenica udaje.''Iskreno neugodno mi je od pustih poziva koje sam dobila i čestitki i objašnjavanja ljudi da su me prijateljice iznenadile s partyem koji je ajmo reći djevojačka i koji je bi povodom moje nove pjesme'', objasnila nam je Domenica.Upravo takva spontanost i kemija zavladale su pozornicom, ali i iza nje. Andrea Šušnjara je hitom ''Normala'' rasplesala Vodice. Iako ovamo dolazi godinama, ovogodišnji festival joj je, moglo bi se reći, debitantski.''Ovaj put nemam Keka i Željka iza sebe, ali da se ne osjećam usamljeno ja sam povela 4 super zgodne cure i jako dobre plesačice tako da mislim da ćemo zapaliti binu''.Kad je riječ o emocijama, Marina Tomašević jasno zna što njezina pjesma poručuje.

''Pjesma je dosta energična, onako tipično ženska tipično dalmatinski ženska gdje kaže - Ne dam na te grube riči, znači čuva svoje dijete, muža, šta god hoćeš, ali je muškog roda''.



A što kad se spoje Prima bend i Nives Celzijus? Reakcije – burne, publika – na nogama, a komentari? Sve osim ravnodušnih.



''Svi su apsolutno oduševljeni čak i ćudoredni dušobrižnici po društvenim mrežama koji su možda na prvu malo hejtali i osuđivali vrlo brzo su promijenili mišljenje i sad su veliki fanovi''.

Kad se ujedine zahvalnost, ljubav i glazba, na pozornicu se penju oni iskusniji. Johnny Gitara predstavio je singl ''Stare postole'', dok je Elio Pisak poručio ''Hej živote'', naravno, ostajući vjeran svojim brkovima, zbog kojih je odbio jednom prilikom i milijun dolara da ih obrije.

''Pa nisu pare jedina vrijednost – što kaže Mujo ako pitaš za pare – ma para nema haha tako da je to ista stvar dal ih imaš ili nemaš''.



A da je ''lagala'', otpjevala je Žanamari uz Nereda i Gidru. Novi ljetni hit je u najavi, a pjevačica priznaje da je pjesmu prihvatila i prije nego što ju je čula.

''Vidiš kako mi je leglo uz karakter jer ja zapravo imam jako pozitivan karakter, a kad ja pišem pjesme uvijek su deep dark tako da je dobro došlo da me netko izvadi out of my box'', objasnil je Žanamari.



Dean Dvornik, koji sa Zokijem i Jadranom čini Daleku obalu, otpjevao je Sretan slučaj.



''Dobra smo ekipa, uvijek se zezamo, da ne budem prostiji, nismo opterećeni s ničim, u nekim smo finim godinama kad više nema onog upiranja i gnjave, više nas gnjave nego šta mi gnjavimo i to je ok'', zaključio je.

Leo se ove godine vratio pjesmom u klasičnom zabavnom tonu – i porukom da pravi šlager još ima mjesto. Dok je Davor Borno otpjevao pjesmu Najbolja, na snimanju videospota suočio se s najvećim strahom



''Izazov su bile zmije na snimanju jer ipak na kamenjaru Velebita ima puno poskoka pa smo tu imali malo straha'', govori Borno.



''Ovo je klasični zabavnjak. Mislim da ovakvih pjesama fali u Hrvatskoj jer nekako mladi ljudi imaju svoj smjer. Mi smo tu još da sačuvamo pravi smjer pravog šlagera pravog zabavnjaka mekanog popa domaćeg'', komentirao je Amir Kazić Leo.



Antonija Šola je otpjevala ''Čuvaj me'', ali i napisala tekst za pjesmu Mladena Grdovića ''Lipa moja''.



''Mladen je onako specifičan, on ti meni pošalje video gdje šeta i ja vidim njegovu sjenu i onda on pjeva svoju melodiju i onda ja doma moram sve to složit, zabavno je i s njim je sve uvijek drugačije, posebno'', govori Antonija.

Iako je vodička pozornica jedna od najpoznatijih, ono što je jednako zanimljivo je i after pary nakon festivala, a nas je zanimalo tko je najveći partyaner na estradi?



''Ja znam da će moj partner u zločinu biti Max Hozić mi se pripremamo od prve pressice za ovaj praty tako da Max vidimo se'', priča Lea Mijatović.



''Najveći partijaner? Pa Mladen Grdović, zezam se, ma volim se opustiti s kolegama jer ovo je prilika da možemo pričati jer se ne srećemo često'', priča Frano Pehar.

A one koje rado srećemo su Frajle, koje su obilježile ovogodišnji festival te predstavile svoj novi album. Održale su koncert te donijele novu pjesmu ''Ja se moru molim'', a nakon što su pokorile regiju, okrenule su se i na daleku Kinu.

Sedamnaesto izdanje festivala je iza nas. Neki su pjevali o ljubavi, drugi o starim postolama, treći su jednostavno – partijali. Mnogi hitovi su u najavi, a organizacija se već okrenula pripremi idućeg, uz obećanje - dogodine će biti još bolje.

