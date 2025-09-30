Saznajte kako je nastao kultni zagrebački zbor Zvjezdice koji slavi velikih 40 godina!

40 godina pjesme, tisuće i tisuće djevojčica te nastupi diljem svijeta. Zvjezdice će početkom listopada proslaviti velik jubilej, a Dino Stošić za IN magazin donosi priču jednog od najpoznatijih hrvatskih zborova.

Djevojački zbor Zvjezdice početkom listopada proslavit će jubilarnih 40 godina postojanja. Jedan od najpoznatijih vokalnih ansambala Hrvatske, popet će se na pozornicu sa Zagrebačkom filharmonijom i glazbenim gostima poput Nine Badrić, Danijele Pintarić, Mije Dimšić i drugih.

Osnivač zbora, maestro Zdravko Šljivac, prisjetio se kako je zbor nastao na zagrebačkom Ribnjaku.

''Zvali su me tamo da napravim dječji zbor grada Zagreba i bilo je zimsko ferije i tamo su se curice igrale i dvije su igrale ping pong, ja vidim jako dobro igraju i ja izazovem veću, stariju. Ta starija je bila Nina Badrić, igrala je odlično tenis i ping pong i taman smo bili podjednaki i ja je pitam da li voli pjevati, ona i Mirela Glavaš pokojna su bile i gle čuda, naletim baš na Ninu Badrić'', govori Zdravko Šljivac.

Zvjezdice su čak dobile i svoje dane u New Yorku i Daytonu, koji se slave svake godine, a u prosincu će ići na novu američku turneju. Da zna biti veselo na tim putovanjima, slaže se i sam Šljivac.

Djevojački zbor Zvjezdice - 6 Foto: In Magazin

''Došli smo sa aerodroma u grad i mene je vozio jedan auto. I vozi me, vozi me, nikad u hotel. Pa meni se već čini da sam onaj neboder vidio. Pa onda opet me vozi, pa i ovu sam zgradu vidio. Naime, bio je moj rođendan taj dan i oni su javili dok su ovi pripremali tortu u hotelu, ovi su mene razvažali po gradu'', prisjetio se Zdravko.

Generacije djevojčica u ovom zboru pronašle su svoj prvi glazbeni dom, a jedna od njih je i Maja Vučić, članica nekad poznate grupe Divas. Uz ozbiljne nastupe, ostale su i smiješne anegdote.

Djevojački zbor Zvjezdice - 3 Foto: In Magazin

''Sjećam se jednog nastupa gdje nismo mogle na koreografiju od Sexy Cool uopće dalje pjevat jer smo nekako čudno stale u neku formaciju i krivo se jedna okrenula i to je bilo toliko komično'', prisjetila se Maja Vučić.

Njezina nasljednica Gita već sad bolja je od majke, tvrdi Maja, a često zapjevaju zajedno kod kuće.

''Često je znala dolazit s proba i onda je pjevala isto neke klasične komade koje sam i ja pjevala. Ona je bila sopran, ja sam bila alt i puno smo stvari u dvoglasju kod kuće pjevale i sad jedna drugoj upadnemo''.

Djevojački zbor Zvjezdice - 4 Foto: In Magazin

Biti Zvjezdica ne donosi samo glazbene temelje, već i hrabrost za daljnje umjetničke korake. Potvrđuje to i Tara Thaller, kojoj je to pomoglo na putu prema glumačkoj sceni.

''Znam da sam bila u Beču i to je bio, nažalost, jedini put da sam bila tamo. Imali smo nastup i jako mi je nekako postalo vruće i počela mi se zapravo vrtjeti prostorija. I onda sam se onesvijestila pa su me iznijeli van. Mislim, odmah sam se ustala, dobila nekakve čokolade, soka, meni je to bilo ono smiješno tad'', govori Tara Thaller.

Brojne su djevojčice u zboru otkrile svoj talent i strast prema umjetnosti. Tena i Lucija neke su od primjera današnje generacije.

Djevojački zbor Zvjezdice - 2 Foto: In Magazin

''Moja učiteljica glazbenog me zapravo poslušala jedan dan i prepoznala da zapravo obožavam i uživam u pjevanju. Vjerojatno prijateljstva koja sam stekla preko ovih devet godina'', kaže Tena.

''Otišla sam na jednu probu i moja mama je mislila da se to meni neće svidjeti. Ja sam očekivala da ćemo mi pjevati neku pop muziku tamo i došla, na kraju smo radili operu. Jako volim te naše narodne izvodit'', priča Lucija.

Djevojački zbor Zvjezdice - 1 Foto: In Magazin

Od prvog tona do posljednjeg akorda, Zvjezdice su u četiri desetljeća ostavile trag u srcima mnogih djevojčica i publike širom svijeta. I taj trag svijetlit će još dugo.

