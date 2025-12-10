Bivši MasterChef kandidati otkrili su nam što bi promijenili tijekom boravka u MasterChefu

Manje bi plakali ili ne bi bili toliko u stres testovima. To bi bivši kandidati MasterChefa promijenili tijekom boravka u najpoznatijoj kuhinji u Hrvata. Kako ocjenjuju svoju kulinarsku avanturu, u prilogu IN magazina donosi naša Dijana Kardum.

Iz posljednjeg stres testa Egon Jurić ipak nije izašao kao pobjednik. Nakon vatrenog kuhanja njegovoj je MasterChef avanturi došao kraj.



''Ja sam bio jedno 99% siguran da ću frknut van. Nije mi bilo svejedno, naravno da sam bio s grčem u želudcu, s knedlom u grlu. Uvijek postoji ta jedna mala nada da ćeš ostati i dalje tu. ALi ne mogu reći da nešto posbeno žalim'', priča Egon.

Osvojiti mjesto u daljnjem natjecanju sve je teže. Iskusio je to i Jurica Jurašković. Ovaj mladi pijanist, glazbu je odlučio zamijeniti kuhačom. Ponosan je na svoju avanturu u najpoznatijoj kuhinji u Hrvatskoj. kojoj je možda i prebrzo došao kraj.



''Mislim možda da ima nekih ljudi koji su trebali malo prije mene ići. Osjećam da ima te borbe u meni, malo mi je žao što je tako ispalo. Nekako možda imam osjećaj da je Mark mogao izaći malo prije mene, ne mogu ništa promijeniti tako da moram prihvatit'', smatra Jurica Jurašković.

Zadovoljan pokazanim iz MasterChefa izašao je i Damjan.



''Prije mnogo godina kad sam, dok sam odrastao i živio na selu, imao sam priliku da pratim MasterChef i razmišljao sam da li ću ja nekada dobiti tu priliku da se nađem na sceni MasterChefa i evo poslije toliko godina to se desilo. Došao sam ovdje po neku ličnu potvrdu da vidim jesam li ja za kuhinju ili nisam. Mislim da sve do sada što sam uredaio u MasterChefu potvrđuje da na neki način jesam za kuhinju samo mi treba dosta iskustva i dosta vježbe''.

Damjan je inače posvećen i poljoprivredi te u slobodno vrijeme uzgaja stare sorte voća. No nema mu dražeg od užurbanog tempa kuhinje.



''Ja sam počeo kuhati možda od malih nogu, pošto u mojoj kući uglavnom žene su vladale i bile glavcne u kuhinji. Ja sam možda prvi muškarac koji je počeo da se bavi kuhinjom. Tako da stvarno imao sam priliku da dosta toga i naučim i od mame i od sestre i od bake i od tetke tako da odatle ta ljubav. Prva stvar kojui sam ja uradio jeste bio neki kolač. To je bilo nešto jednostavno i na taj način sam vidio da ja to volim'', kaže Damjan Tepić.

A ovi kandidati upravo u kulinarstvu vide svoj novi životni put. No da jednu stvar mogu promijeniti, to bi bilo...

''Prva je ta da ne bih uvijek bio u stres testovima, makar su mi stvarno jako puno pomogli, ali da to je nešto što bih volio da mogu promijenit'', kaže Jurica.



''Ovo što sam napravio, napravio sam s razlogom. Možda bih malo manje plakao, možda bih malo manje emocije mogao pokazati, malo ih više skriti. Ali ne žalim. Jednostavno, takav sam kakav jesam. Iz tog razloga me ljudi vole ili im se sviđam. Trudio sam se maksimalno. Ner žalim ni za čim'', kaže Egon.

Tko će se idući poskliznuti i tako izgubiti svoje mjesto u borbi za titulu MasterChefa, ne propustite pratiti u novim epizodama MasterChefa na Novoj TV.

