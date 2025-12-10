Tjedan dana dijeli nas od najvećeg humanitarnog koncerta u Lijepoj Našoj!

Na glavnom zagrebačkom Trgu i ove će godine zapjevati velike glazbene zvijezde, poput Vatre, Matije Cveka, Magazina te mnogih drugih. Vrhunac je to akcije ''Želim život'', koju već godinama organizira Zaklada Ana Rukavina. Kako je Anino pismo utjecalo na Tajči, pogledajte u prilogu Dijane Kardum za IN magazin.

Sve je počelo Aninim pismom prije 19. godina, u kojem je rekla da njezine želje stanu u dvije riječi - Želim život. Te su riječi daleko odjeknule i pokrenule lavinu. Njezino pismo itekako je ostavilo trag na Tajči.

''Ja imam iskustvo sa svojim suprugom koji je kad je obolio, prvo što je rekao - ja ću živjeti, neću ići prema kraju nego stalno prema životu. Ja se s tom porukom stalno budim//odjedanput ta želja donese svijest koliko je život lijep i svaka teškoća je dio zapravo te želje, za punim životom, životom punim plućima. Zahvalna sam što je ona nam dala te dvije riječi da budemo više svjesni što je u životu važno'', ispričala nam je Tajči.

Posebna joj je čast što će ove godine moći nastupiti na božićnom koncertu Želim život 17. prosinca, kada će glavni zagrebački Trg još jednom ispuniti glazba i zajedništvo. Koncert će se emitirati na programu Nove TV i online platformama Nove TV.

''Već godinama, priželjkujem, pratim koncert i uvijek priželjkujem da sam ja dio toga jer to je stvarno jedna velika, jaka i snažna poruka''.

Na pozornici će se izmjenjivati velika glazbena imena poput Luke Nižetića, Grupe Vigor, Maje Šuput, Plavog orkestra, Alke Vuice, Vatre, Matije Cveka, Prljavog kazališta, Franke Batelić, Psihomodo Popa te grupe Magazin.

Pomagati drugima nešto je što što bismo trebali činiti cijele godine.



''Na društvenim mrežama, stvarno možeš nekom pomoći da uputiš lijepu riječ ili da se suzdržiš od negativnog komentara i to je već veliko pomaganje. S druge strane ja sam jako angažirana u Americi, u ženskom zatvoru. Tu sam u upravnom odboru i učim i kao mentorica sam zatvorenicama. Vjerujem da to pomaganje i nas ispunjuje'', zaključila je Tajči.

Zahvaljujući radu Zaklade Ana Rukavina te nesebičnim darivateljima krvotvornih matičnih stanica, mnoge su oboljele osobe dobile nadu za spas života! A ima li boljeg djela nego nekomu omogućiti novi rođendan, darovati mu nadu za drugu priliku.

