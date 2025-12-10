Pretraži
Želim život!

Tjedan dana dijeli nas od najvećeg humanitarnog koncerta u Lijepoj Našoj!

Piše Dijana Kardum/I.G., Danas @ 21:04 inMagazin komentari
In Magazin: Ana Rukavina - 1 In Magazin: Ana Rukavina - 1 Foto: In Magazin

Na glavnom zagrebačkom Trgu i ove će godine zapjevati velike glazbene zvijezde, poput Vatre, Matije Cveka, Magazina te mnogih drugih. Vrhunac je to akcije ''Želim život'', koju već godinama organizira Zaklada Ana Rukavina. Kako je Anino pismo utjecalo na Tajči, pogledajte u prilogu Dijane Kardum za IN magazin.

SVI ČITAJU OVO

Omogući obavijesti i budi uvijek u toku

svježe najčitanije
Želim život: Tjedan dana dijeli nas od najvećeg humanitarnog koncerta u Lijepoj Našoj!
Želim život!
Tjedan dana dijeli nas od najvećeg humanitarnog koncerta u Lijepoj Našoj!
Eurosong bojkotira i Island
što dalje?
Još jedna država odlučila bojkotirati Eurosong zbog Izraela
Severina čestitala rođendan dobrom prijatelju Borisu Ružiću
''Ako itko zaslužuje...''
Seve ne skriva emocije prema posebnom muškarcu u njenom životu: ''Voljeno moje biće...''
Kviz o filmu ''Trener Carter''
legendarni trener Carter
Pamtite li sve detalje iz jednog od najinspirativnijih filmova ikad?
Manje bi plakali ili ne bi bili u stres testovima - kandidati što bi promijenili tijekom boravka u MasterChefu
''ali ne žalim''
Bivši MasterChef kandidati otkrili su nam što bi promijenili tijekom boravka u MasterChefu
Gdje je danas Marko Bošnjak?
više nije u zagrebu
Marko Bošnjak nakon mjeseci šutnje otkrio gdje trenutačno živi i što radi
Severina je objavila provokativne fotografije iz muškog WC-a
"Je l' zadrhatala ruka snimatelju?"
"Za ekipu slabijeg srca - oprez!" Gomila reakcija na Severinine fotke iz muškog toaleta
Ljubavna priča Jamesa Camerona i Suzy Amis
punili medije svojom vezom
Zbog nje je ostavio heroinu svog kultnog filma, a danas žive ljubavnu bajku kojoj se dive svi
Kako danas izgleda Katarina Witt?
legendarna katarina witt
Kako danas izgleda "Vatra na ledu"? Napunila je 60, a nekad su se divili njezinoj ljepoti
Ana Uršula Najev nastupila na humanitarnom koncertu Hrvatske vojske
naradena ljepotica
Svi se dive njenom talentu: Zvijezdu Kumova na posljednjem nastupu ponijeli osjećaji
IMAMO JOŠ NA OVU TEMU
Svi čitaju ovo
vijesti
Pitamo vas treba li molitelje maknuti s trgova?
Što mislite?
ANKETA Treba li molitelje maknuti s trgova?
Metković: Maloljetnik na travi, kokainu i speedu tukao vršnjake
jedan teško ozlijeđen
Brutalno nasilje kod škole: Maloljetnik na travi, kokainu i speedu tukao vršnjake
Trovanje ugljičnim monoksidom u okolici Našica
OPASNA SITUACIJA
Užas na istoku Hrvatske: Majka uključila dva uređaja istovremeno, djeca završila u bolnici!
show
Gdje je danas Marko Bošnjak?
više nije u zagrebu
Marko Bošnjak nakon mjeseci šutnje otkrio gdje trenutačno živi i što radi
Ljubavna priča Jamesa Camerona i Suzy Amis
punili medije svojom vezom
Zbog nje je ostavio heroinu svog kultnog filma, a danas žive ljubavnu bajku kojoj se dive svi
Tko je Karolina Ilić, diskvalificirana natjecateljica Dore 2026.?
zbog važnog razloga
Tko je pjevačica koja je diskvalificirana s Dore?
zdravlje
Nedostatak kalija (hipokalijemija): Evo kako ga prepoznati prije nego što postane opasno
Tijelo ostaje bez ključnog minerala!
Nedostatak kalija (hipokalijemija): Evo kako ga prepoznati prije nego što postane opasno
KOPB simptomi: 8 upozorenja koja nikako ne smijete zanemariti
Među 10 je najčešćih uzroka smrti
KOPB simptomi: 8 upozorenja koja nikako ne smijete zanemariti
Gripa i korona zajedno: Ovo su prvi znakovi da imate oba virusa odjednom
Piše liječnik
Gripa i korona zajedno: Ovo su prvi znakovi da imate oba virusa odjednom
zabava
Ovako se Balkanac prevozi Mercedes! Scena nasmijala cijelu regiju
Urnebesno
Ovako Balkanac prevozi Mercedes! Scena nasmijala cijelu regiju
Konobar u poznatom njujorškom restoranu progovorio na hrvatskom i oduševio sve prisutne
Reakcije gostiju su sve
Konobar u poznatom njujorškom restoranu progovorio na hrvatskom i oduševio sve prisutne
"Balkanci su ispred svog vremena": Svi smo radili ove stvari prije nego što su bile popularne
Izgleda li vam poznato?
"Balkanci su ispred svog vremena": Svi smo radili ove stvari prije nego što su bile popularne
tech
Otkriće NASA-e: Zemlja ovo u 100 godina nije doživjela, dogodit će se uskoro
Jedinstven događaj
Otkriće NASA-e: Zemlja ovo u 100 godina nije doživjela, dogodit će se uskoro
Jedno istraživanje mijenja sve što znamo o gihtu
Srušen mit njegova uzroka
Jedno istraživanje mijenja sve što znamo o gihtu
Astronomi su možda riješili najveću zagonetku planeta Urana nakon gotovo 40 godina
Misteriozno zračenje
Astronomi su možda riješili najveću zagonetku planeta Urana nakon gotovo 40 godina
sport
Nabavio novi dres Vatrenih: Gostujuća garnitura već na meti kritika
Ha, podijeljene reakcije
Nabavili obje garniture novog dresa Hrvatske za SP: Reakcije su podijeljene, dosta kritika za plavu verziju
U Varaždin stigao s Dalićem, a onda šok! Jedva ostao živ, ostao bez nogometa, a danas živi na rubu egzistencije
Izbornik poslao apel
U Varaždin stigao s Dalićem, a onda šok: Jedva ostao živ, danas spaja kraj s krajem
Lorenzo Lepore na platformi X objavio je informaciju kako je Hajduk zainteresiran za Nikitu Solomonovsa
Mlad i perspektivan
Hajduk dovodi novog napadača? Prošao je testiranja, lomi se oko odštete
tv
U dobru i zlu: Postoji šansa da mu ponovno pomogne – što bi mogao tražiti zauzvrat?
U DOBRU I ZLU
U dobru i zlu: Postoji šansa da mu ponovno pomogne – što bi mogao tražiti zauzvrat?
U dobru i zlu: Mislio je da glumi uvjerljivo, ali istina je isplivala brže nego što je očekivao
U DOBRU I ZLU
Mislio je da glumi uvjerljivo, ali istina je isplivala brže nego što je očekivao
MasterChef: Pogled koji ledi krv u žilama – crvena zona MasterChefa manje je strašna!
NAPETO!
Pogled koji ledi krv u žilama – crvena zona MasterChefa manje je strašna!
putovanja
Qspace modularni stanovi u Nizozemskoj
Pametna rješenja iz Europe
Pogledajte kako izgledaju državni stanovi za mlade od 21 kvadrata, a koštaju samo 45 tisuća eura
Šarmantna rustikalna ljepotica s pogledom kao iz bajke (i saunom i jacuzzijem)
Mini Ranch Protulipa
Za idealan odmor pokraj Karlovca: Ljepotica s pogledom kao iz bajke (i saunom i jacuzzijem)
Kolači bez dodanog bijelog šećera recepti
Idealni za blagdane
Ovi kolači i torte jako su slatki i fini, a ne sadrže ni gram bijelog šećera
novac
Poznati trgovački lanac odjeće i obuće na putu do bankrota. Sumnje vjerovnika izazvale su domino-efekt
ostalo 6 poslovnica
Poznati trgovački lanac odjeće i obuće na putu do bankrota. Sumnje vjerovnika izazvale su domino-efekt
Ovo su milijarderi koji stoje iza carstva izgrađenog na jednostavnom, ali revolucionarnom izumu – šlagu bez mlijeka
Slatki imperij
Ovo su milijarderi koji stoje iza carstva izgrađenog na jednostavnom, ali revolucionarnom izumu – šlagu bez mlijeka
Hrvatska nema gospodarske uvjete koji bi zaustavili iseljavanje, mora duboko promijeniti ekonomsku politiku i izgraditi nove gradove
analiza migracija
Hrvatska nema gospodarske uvjete koji bi zaustavili iseljavanje, mora duboko promijeniti ekonomsku politiku i izgraditi nove gradove
lifestyle
Ovo izdanje Ane Maslać Plenković nadmašilo je i stil krlajice Letizije i vojvotkinje Catherine
poput princeze
Ana Maslać Plenković izgleda spektakularno – evo zašto je njezin pariški stajling pun pogodak
Recept za kolač djedov brk
Obožavamo ih!
Znate li koji je ovo kolač? Imamo provjereni recept, priprema je zapravo vrlo jednostavna
Štikle koje čine razliku: Ana Maslać Plenković pogodila je modni jackpot
Odlične štikle!
Koliko su samo lijepe! Ana Maslać Plenković u štiklama koje imaju sve
sve
Qspace modularni stanovi u Nizozemskoj
Pametna rješenja iz Europe
Pogledajte kako izgledaju državni stanovi za mlade od 21 kvadrata, a koštaju samo 45 tisuća eura
Ovo izdanje Ane Maslać Plenković nadmašilo je i stil krlajice Letizije i vojvotkinje Catherine
poput princeze
Ana Maslać Plenković izgleda spektakularno – evo zašto je njezin pariški stajling pun pogodak
Nabavio novi dres Vatrenih: Gostujuća garnitura već na meti kritika
Ha, podijeljene reakcije
Nabavili obje garniture novog dresa Hrvatske za SP: Reakcije su podijeljene, dosta kritika za plavu verziju
 
Pretraži

Omogući obavijesti
i budi uvijek u toku

OMOGUĆI OBAVIJESTI

Obavijesti uključene