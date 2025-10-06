Od gimnastičara do svinje na skejtbordu. Tko su novi Guinnessovi rekorderi?

U idućoj priči upoznajte one koji pomiču granice vlastitog tijela, snage i mašte. Ispisane su nove stranice Ginisove knjige rekorda, a svijet izdržljivosti i neobičnosti ne prestaje iznenađivati. Tko su Guinnessovi rekorderi, zna Luka Jurkijević, a sve možete vidjeti u prilogu IN magazina.
Dok neki ruše rekorde u sportu, drugi u znanosti, treći se natječu - u neobičnosti. Tko će srušiti svjetski rekord u savijanju vlastitog tijela i time se upisati u Guinnessovu knjigu rekorda? Mjesto gdje se slave granice ljudske izdržljivosti, kreativnosti, a katkad i apsolutne ludosti!
Ovaj mladić rekorder je u najviše izvedenih okretaja cijelim tijelom, dok leži na prsima. U jednoj minuti to mu je pošlo za rukom čak 38 puta!
''Nemamo mnogo resursa, a kada ste iz mjesta poput Freetowna u Sijera Leoneu, s nekoliko milijuna ljudi, uvijek ste u pokretu u onome što radite, kako biste mogli prijeći na višu razinu, tako da vas mnogi ljudi mogu vidjeti. U suprotnom, ondje doista ne možete ostvariti svoje snove'', govori Eddie John Browne.
Eddie John Browne - 1 Foto: In Magazin
I mlada gimnastičarka Kynlee već je svjetska prvakinja. Postavila je rekord u najviše okretaja oko gimnastičke šipke u 30 sekundi. Uzbuđenje prije nastupa nije krila.
Kynlee Heiman Foto: In Magazin
Australka Nicole je najsnažnija žena na svijetu. Prva je koja može podignuti uteg od čak 180 kilograma!
''Kad se poguraš do svojih apsolutnih granica, mentalno i fizički, to je nestvaran osjećaj. To je nešto posebno, ne samo u rušenju rekorda, već i u treniranju, poput postizanja osobnih rekorda'', govori Nicole Genrich.
Nicole Genrich Foto: In Magazin
Ali nisu samo ljudi rekorderi. Svinja Norbert Guinnessov je rekorder u skejtanju. Za gotovo 12 sekundi prešla je 10 metara - najbrže od svih svinja dosad!
Osim skejtanja, svinja Norbert voli biti u središtu pozornosti.
Guinnessovi rekorderi Foto: Nova TV
Guinnessovu životinjskom carstvu pridružio se i Derrick, najviši magarac na svijetu - visok čak 167 centimetara. Vice-prvak Bambou odnio je titulu magarca s najdužim ušima na svijetu!
Kad već imamo magarca s najdužim ušima, vrijeme je za najduži banana-automobil na svijetu. Da, dobro ste čuli.
''Mjesec dana, sve što sam gledao, pitao sam se mogu li to pretvoriti u automobil. Mogu li svoju električnu bušilicu pretvoriti u auto? Sušilo za kosu moje djevojke, mogu li to pretvoriti u auto? I onda sam jednog dana stajao u redu na benzinskoj postaji. Odmah pokraj mene bila je zdjela s voćem, a na vrhu je bila banana, točno ovog oblika'', priča Steve Braithwaite.
Ljudskoj kreativnosti nikad kraja pa znajte da se budući Guinnessovci tek se zagrijavaju. Ako budete dovoljno uporni, možda ćete to biti - baš vi!
