Od balkanskog sanjara do holivudskog glumca: Upoznajte Jacka Dimicha!

Od balkanskog sanjara do cijenjenog holivudskog glumca - tako bi se u jednoj rečenici mogao opisati nevjerojatan životni put Jacka Dimicha. Željko Dimić, kako mu je pravo ime, već desetljećima gradi uspješnu glumačku karijeru u Hollywoodu. Nakon osvajanja Amerike, u Zagreb donosi kazališni hit, koji je već oduševio publiku u svjetskim metropolama. S glumcem - koji je set dijelio s nekima od najvećih imena, razgovarala je naša Anja Beneta za IN magazin.

Prvu glumačku priliku kao dvanaestogodišnjaku "oteo" mu je Dragan Bjelogrlić. Danas Željko Dimić, u svijetu poznatiji kao Jack Dimich, u dalekoj Americi živi dječački san. U Hollywoodu gradi karijeru kakvu većina glumaca s naših prostora može samo sanjati.

''Imao sam jako bitne uloge u serijama CSI, Law&Order, Hawaii Five O, Castle, Burn Notice, Elemenatary, StartUP i igrao sam u kultnim filmovima kao sto je The Drop , Behaving Badly i da ne nabrajam dalje, ima ih preko 90 uloga na filmu i televiziji i 6 u teatru."

U poznatim serijama i filmovima surađivao je i družio se s brojnim svjetskim facama.

"Sa Steveom Van Zandtom u seriji Lilyhammer. Sa Joan Jett koja je gostovala u seriji, pa ovo smo na premijeri. Sa Elizabeth Shue u filmu Behaving Badly. Sa Selenom Gomez u istoimenom filmu i sa Lucy Liu u seriji Elementary. Radio sam sa Jeffom Goldblumom u filmu Voice Stories. Sa Tomom Hardijem u filmu The Drop i pokjnim divnoim Jamesom Gandolfinijem u istom filmu."

Jednoj od najvažnijih životnih lekcija podučio ga je legendarni Al Pacino.

''Ja sam se njemu non stop obraćao sa mister Pacino i onda je moj profesor Michael koji me doveo u taj projekt rekao zašto imam tremu. Dođe meni kaže , kakav je problem Jack? Ja kazem ja sam samo malo napoet. I onda on ode Michaleu i kaze reci Jacku : He is Jack, and I am Al. That's it. On je Đek, ja sam al i to je sve sto ga treba da interesira. I da radimo kako da imamo suprotna imena //što mi je mnog znacilo jer kasnije s kim god sam radio da li je on vece , poznatije ili ne ime od mene , ja sam imao isti pristup da radim svoj posao na nacin koji je najbolji moguci bez obzira koga imam naspram sebe. "



Put dječaka, koji je u kovčeg spakirao samo dječake snove, od Kozarske Dubice do Hollywooda nije bio ni malo jednostavan. No ništa ga nije moglo zaustaviti.

''Moja profesorica dijalekata jezika je na prvom susretu rekla meni: vi ste najgori slučaj koji sam imala jer je stvarno bio prebijen jezik, taj moj engleski. I onda sam ja kasičnom metodom ponavljanja riječi 600, 700, 800 puta na dan došao na instancu da radim prvi put američku ulogu u seriji Hawaii Five_O . Igrao sam rođenog Amerikanca i pobijedio nekih 330 Amerikanaca koje sam imao proitv sebe na castingu'', priča.

Dva puta utjelovio je i Nikolu Teslu. 2019. u filmu "Teslin narod", koji je ušao u konkurenciju za Oscar.

''Prvo sam se pohvalio ocu Vlatku, više nažalost nije s nama. Toliko sam bio ushićen kad sam dobio ulogu Nikole Tesle. On je rekao, znam sine, on je bio genije, bit će ti jako teško, ti si mnogo daleko od njega'', šali se.

Ovaj glumački genij Teslu namjerava zaigrati i treći put.

''Nakon opsjednutosti Teslom i likom koji sam igrao došao sam na idjeu da napišem tekst, prvi put ću pisati nešto i evo uspio sam, još malo pa gotovo. Monodrama od 75 minuta. Ali ću predstaviti Teslu kao covjeka, //što je uradio, to je svima poznato. Ali malo su se ljudi bavili njegovom ljudskošću koja je bila izvanredna. On je bio zaista vrhunski čovjek."

Jack uskoro stiže i u zagrebački HNK. Pred hrvatsku publiku donosi svjetski hit, monodramu Oj, živote, nastalu prema tekstu Josipa Pejakovića, rođaka Zlatka Pejkovića.

"Prica je počela kad sam ja bio osmi razred . Josip je bio u mom gradu, zavrsio monodramu Oj živote , spustila se zavjesa i ja odmah iz prvog reda skočio i rekao njemu , svaka čast kolega, ja ću to jednog dana raditi. A on kaže nisam znao da smo kolege. Kako se zoves? Ja kazem Željo Dimić. pa kakvi smo mi kolege? Nismo , ali jednog ćemo dana biti. ..."

Čovjek koji je cijeli život samo slijedio snove, sada je na korak do ispunjenja još jednog: nastupa pred zagrebačkom publikom.

"Zagreb je grad mog djetinjstva. Ja sam odrastao 89 kilometara od Zagreba, bježao iz kuće na koncerte Azre, Kazališta, Haustora, Parnog Valjka i uvijek se rado vraćam ovom divnom gradu."

IN magazin gledajte od ponedjeljka do petka u 17:30 na Novoj TV, a propuštene emisije pogledajte besplatno na novaplus.hr.