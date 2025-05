Obilježavamo Dan državnosti: Poznata lica otkrila tko nikad ne bi odselio, a tko je razmišljao o tome!

In Magazin: Sandi Cenov - 2 Foto: In Magazin

Danas obilježavamo Dan državnosti. Na mnogim su se balkonima diljem zemlje zavijorile hrvatske zastave, a mnogo je i događaja koji prate ovaj dan. Što domaćim licima znači domovina, tko se nikada ne bi odselio, a tko je o tome razmišljao te na što su ponosni, donosi naša Dijana Kardum.

Na današnji dan prije 35 godina konstituiran je prvi demokratski, višestranački Sabor i potvrđena je njegova povijesna uloga u očuvanju hrvatske državnosti. Zato danas slavimo Dan državnosti. Često se hvalimo kako su Hrvati pravi domoljubi, a to za poznata lica znači...

"Možda plaćat poreze, ne krasti, na neki način biti, 'ajde recimo to tako, poslušan građanin. I kad ovi koji vode državu rade dobro i kad ne rade dobro, treba na neki način poštivati zakone i kroz demokratske procedure se truditi da dođeš u situaciju da možda neke stvari i promijeniš", rekao je Miroslav Škoro.



"A rekla bi, onaj ko voli ljude oko sebe, ko brine nekako za dobrobiti svoje zajednice, možda najkraće rečeno", istaknula je Mia Dimšić.

Više od svega, Hrvatska je zemlja ljudi - srdačnih, vrijednih i gostoljubivih. Ljudi koji čuvaju svoje korijene, ali istodobno otvoreni gledaju u budućnost.

Pa volim toplinu naroda. Nrod mi je baš drag. Pogotovo kad pjevam s publikom našom, to posebno osjetim. Ono, predivni su", kaže Lorena Bućan.

"Nismo mi lagani i puno puta se zna dogoditi da i sam hoću iskočiti iz kože zbog neke stvari. Međutim, kao ljudi, kao ljudi koji prije svega žele pomoći, koji imaju tu nekakvu empatiju prema drugima, prema tuđoj patnji, mislim da danas nema nam ravna i to smo mi pokazali u više navrata. Kad, ne znam, velike institucije nisu mogle i nisu htjele ili nisu bili u mogućnosti pomoći, naši ljudi su to napravili. Mislim da to najviše govori o nama samima i naravno da sam ponosan", dodao je Škoro.

Iako svakodnevno slušamo kako se mnogi sunarodnjaci iseljavaju, za domaće zvijezde to ipak nije opcija.

"Ja sam počeo ispod nule i došli smo do stvarno prekrasnog rezultata. I ne bi mijenjao svoj put za ništa. Obožavam svoju zemlju, obožavam svoj jezik, trudim se promovirati ga što više, odnosno pjevati na svom jeziku, pisati na svom jeziku. I iskreno, već je bilo par puta to pitanje kao povuklo se, da li ćeš raditi na engleskom, iskreno ne želim ići van. Iskreno, ne dam mi se, želim ostati doma i želim pisati na hrvatskom i to je to", rekao je Matija Cvek.

"Ne, ne. Nekoć sam zamišljala kad sam bila mala. Međutim, što sam zamišljala starija, srce je sve više i više bilo bliže mojoj domovini, mojoj državi i mojoj Dalmaciji, pogotovo i mom Splitu, tako da ne vidim se trenutno. Naravno, uvijek volim reći nikad ne reci nikad, ali evo trenutno kad gledam sljedećih deset godina, volim Hrvatsku i volim svoju Dalmaciju i tu želim ostati živjeti", dodala je Lorena.



Mnogo je toga upisano u našu povijest. Možemo se pohvaliti brojnim uspjesima - glazbenim, kulturnim, sportskim ostvarenjima i medaljama. A poseban je osjećaj sportašima nastupati pod hrvatskom zastavom.

No mnogo je toga čime se još može ponositi.

"Pa najponosnija sam na to što smo nekako srdačni, otvoreni ljudi. Mislim da smo jako gostoljubivi i da znamo ljudima pokazati kako je kod nas lijepo. Mislim da imamo prekrasnu zemlju, raznoliku, sa svakog po nešto. I nekako ponosna sam reći da sam iz Hrvatske i ponosna sam kad mi dođu prijatelji iz inozvemstva."

"Pa najponosniji sam na to što smo, ja sam jako često po cijelom Balkanu, svuda sviram, što smo ipak nekako otišli najdalje, čini mi se. Volim aute, volim motore, volim ceste. Imamo najbolje ceste, imamo sve nekako uređeno. U EU smo, mislim da je to veliki uspjeh, očito znači da sve funkcionira ako smo u EU, mada što se politike tiče ja nisam taj lik, ako je politika tamo, ja sam tamo, ali evo mi se možemo baviti glazbom, lijepo, živjeti lijepo, mir je, djeca rastu...", rekao je Sandi.

U toj toplini i zajedništvu leži prava snaga naše domovine.

"Malo koja zemlja ovo ima. I zato treba biti domoljub ako ništa drugo, zbog ove djedovine koje su nam naši preci ostavili", kaže Marina Tomašević.

