Spektakl kakav još niste vidjeli! Maja Šuput otkriva što vas čeka u novoj sezoni Supertalenta

Maja Šuput otkriva – 12. sezona megapopularnog showa Supertalent bit će spektakl kakav još niste vidjeli. Od suza i snažnih emocija do urnebesnih antitalenata – kandidati su pokazali baš sve. Što vas još očekuje u ovoj, možda i najboljoj sezoni dosad, doznajte u prilogu IN magazina.

Potraga za talentima ponovno počinje! Nova, dvanaesta sezona Supertalenta donosi najviše emocija, najsmješnije trenutke i najveća iznenađenje do sada.

''Imamo svega i svačega, svatko može za sebe naći nešto. Bilo je da je ples, pjevanje, svaka priča, svaka točka ima priču, to sam htjela reći. I onda se nekako ljudi malo i poistovijete, rastuže, nasmiješe. Volimo malo zaviriti ono behind the scenes, a taj behind the scenes je nekad baš onak jako zanimljiv'', govori Maja Šuput.

Smijeh, suze, zaprepaštenje i navijanje već su iza nas – a pred nama je pitanje: kakve će kandidate donijeti ova godina?



''Svi oni misle da su Supertalenti, a na nama je da procijenimo da li u tom trenutku to doista je za nas 4, za svakog od nas ponaosob četvero, ali ove sezone nisam napuštala studio'', govori Martina.

Supertalent - 5 Foto: In Magazin

Supertalent - 4 Foto: In Magazin

Odjevne kombinacije Maje Šuput ni ove sezone neće nikoga ostaviti ravnodušnim.



''Mislim da smo što se tiče mog vizualnog djela otišli level up. Dečki uvijek razmišljaju, imaju grupu u kojoj ja nisam. Oni se dogovore, Maja će imati ovu kosu; Maja će imati ovu haljinu, ovaj make up, ove nokte... i onda ja samo sjedem. Meni je iznenađenje isto kao i gledateljima. Ali smo ove sezone otišli level up, u svakom pogledu'', govori Maja.

Maja Šuput Foto: In Magazin

Supertalent već dvanaestu sezonu zaredom osvaja publiku, a tajna uspjeha nije samo u kandidatima i voditeljima – nego i u šarmu i osobnosti članova žirija.



''Naizgled četiri potpuno nespojive osobnosti, četiri karaktera koja zapravo zajednički teško i funkcioniraju, ali evo za tim stolom postajemo jedna savršena disfunkcionalna obitelj koja iz godine u godinu kako veselimo i razveseljavamo gledatelje, tako razveseljavamo i sami sebe. Ne bi vjerovali koliko je nama zabavno'', zaključila je Martina Tomčić.

Okrenite na Novu TV 28. rujna i zabavite se s nama!

