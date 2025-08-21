Nina Badrić o trendu mlađih partnera: ''Današnji mlađi frajeri su zreliji nego moji vršnjaci''

Jedna od najvećih hrvatskih glazbenih diva Nina Badrić, ekskluzivno je razgovarala s našim Hrvojem Krolom za IN magazin. Otvoreno je govorila o ljubavi, vjeri, svojoj majci, ali i tome što je danas za nju idealan muškarac. Sve uz, naravno, prepoznatljiv humor i toplinu, kojima već desetljećima olsvaja publiku.

Nina Badrić, diva s dušom i glasom koji traje desetljećima. Od prvih hitova 90-ih do današnjeg dana, publiku uvijek osvaja emocijom i osmijehom. A publika joj uzvraća istom mjerom, svaku pjesmu pjeva uglas.

''Mogu ti reći da nisam ništa čula gore, nemam pojma jesu li pjevali ili ne, ali mi je rekao ton majstor da je dolje orilo gorilo. Jedino mi je to bilo što su mi predaleko. Ja volim da mi je publika blizu i da imam s njima interakciju ali očito smo uspjeli napraviti i to'', kaže Nina.



Iako se s godinama etablirala kao modna i glazbena ikona koja ima svoj stil, Nina iskreno priznaje, ne treba stalno juriti za novim modnim komadima.

Nina Badrić - 4 Foto: In Magazin



''Mada sad sam odlučila nekako u zadnje vrijeme reciklirati odjeću, jer zašto bi stalno trebali imati nešto novo i drugačije? Treba ponoviti neke komade koji su dobri i vrijedni ponoviti. To je jedan teror – stalno nešto novo, nešto drugačije, milijun stvari moraš imati odjeće, ormari ti pucaju, a mislim da bi to trebalo svesti

Na društvenim mrežama uvijek izgleda nasmijano i glamurozno, ali iza scene krije se jednostavna žena koja najviše voli svoje najbliže. Posebno majku, s kojom je nedavno objavila fotografiju i raznježila obožavatelje.



''Ja jako pazim na svoje roditelje i pokojnog tatu i mamu, jako držim do toga. Mislim negdje da kakvi god da jesu, oni su naši i kad idu prema godinama treba ih paziti i treba naprosto malo i staviti vodu u usta i ne skočiti na svaku i ne svađat se. Tako da volim im ugodit''.

Nina Badrić - 1 Foto: In Magazin



Kad se ugase reflektori i završi koncertna euforija, Nina svoje utočište pronalazi na Hvaru, mjestu gdje se sve uspori, a more i tišina vraćaju joj ravnotežu.



''Kad sam davnih godina kupila dolje stan, nisam uopće razmišljala da bi to bila moja oaza mira nego da ću ja tu biti kratko i da ću ja prodati taj stan i da nemam šta raditi na otoku. Međutim iz godine u godinu sve više kako postajem zrelija zaljubljivala se u otočki mir, u način života koji je lagan i smiren. To je postao moj happy place, neki moj zen. Ondje sam našla mir.“, kaže.



Kad se povede razgovor o ljubavi, Nina nema dileme, dobro zna što želi. I dok Maja Šuput i Jelena Rozga pune naslovnice romansom s mlađim partnerima, Nina je sa smiješkom komentirala taj trend.



''To sam ja pokrenula prije 20 godina kad je to zaista bila tabu tema tako da one kaskaju za mnom i sad ću ja pokrenuti trend stariji, najstariji, starije je slađe. Ja ću pokrenuti taj trend. Ljubav ne bira, današnji frajeri mlađi su jako, jako zreliji i puno zreliji nego moji vršnjaci tako da ja se svaki put iznenadim s koliko hrabrosti i s koliko samopouzdanja mi prilaze i s kakvim rečenicama, to su fine zrele rečenice. Kad je čovjek otvoren nek se desi šta se desi.''

Glazbena diva, s bogatim životnim iskustvom i užurbanim tempom karijere, točno zna kakav bi je muškarac mogao oboriti s nogu, jednostavan, iskren i dovoljno snažan da prati njezin ritam.''Isti car ko ja. Haha Baš ovakav kao ja. Čovjek koji je sam sebe izgradio od nule, čovjek koji je dobar čovjek, duhovit, šarmantan i koji gušta u svemu što ja jesam. Prvenstveno osoba koja je prijatelj, sada u životu mislim da bi mogla bit samo s nekim tko ti je prijatelj, partner, drug u životu, tko prolazi s tobom kroz sve dobre i loše dane. Kad imaš najboljeg prijatelja pored sebe – kome se možeš povjeriti otići na najmanju barku ili najveći hotel i bit sretna – to je to''.U njezinu svijetu – smijeh je najvažniji. Bez njega, kaže, nema ni ljubavi ni prijateljstva.

Nina Badrić - 3 Foto: In Magazin

''Samo da je smijeh. Samo da je smijeh, ja sam jedan mučki provokator. Kao Grašo i ja sve ove godine nikad jedno drugome nismo dali kompliment, a smijemo sve evo već 20 i nešto godina''.



Iza pozornice, Nina otkriva i svoju duhovnu stranu, vjera je za nju oslonac i izvor snage u svim trenucima.



''Imam ogromnu zahvalnost. Mislim da da živim pet života za redom, ne bih se mogla zahvaliti za sve. Svatko nosi neku svoju težinu bez obzira kako izgledao, da li izgledao na van ili društvenim mrežama sretno i jako ali svaki čovjek ima nešto što ga grebe. .“



Diva, prijateljica, žena koja smijehom uljepša i najteži trenutak. Nina Badrić ostaje ono što jest, glas emocije i vjere, ali i simbol jednostavnosti u vremenu kad je to najveći luksuz.

