Nezapamćene tragedije: Sasvim obična snimanja na ovim setovima pošla su po zlu i mnoge zavila u crno

Foto: In Magazin

Nesreće na setovima - 3 Foto: In Magazin

Setovi filmova i serija kreativna su mjesta na kojima nastaju nove priče, ali mogu biti i poprišta tragedija. Nesreće na setovima događaju se češće nego što mislimo. U idućim minutama naša Matea Slogar donosi priču o tome tko je sve nastradao, te kako je Alec Baldwin preživio optužbu za ubojstvo iz nehaja, izazvanu tragedijom uzrokovanom rekviziterskim pištoljem.

Nakon što je 2021. godine, na setu svojeg novog vesterna Rust, Alec Baldwin usmrtio snimateljicu Halynu Hutchins, njegov je svijet stao. Glumac je pravim metkom iz pištolja usmrtio nesretnu ženu. Za njega je tada započela životna noćna mora, no u prosincu 2024. oslobođen je svih optužbi za ubojstvo iz nehaja.

Rust je ipak ugledao svjetlo dana, i to u ožujku ove godine. Alec Baldwin izjavio je kako je to bila najteža situacija s kojom se suočio u životu. Nedavno je progovorio o tome kako se sada osjeća.

''Puno je bolje nego što je bilo prije godinu dana. Dakle, pokušavam samo ići naprijed sa suprugom i obitelji. Znate, smiješno je kako se dogodi nešto toliko snažno, toliko značajno, i koliko vas to promijeni. Ne mogu vam ni opisati koliko sam zadivljen time koliko sam danas drugačiji nego prije tri i pol godine – što želim, što ne želim i kako želim živjeti svoj život. Te su promjene jednostavno – nemjerljive.''

Za fatalnu pogrešku odgovorna je rekviziterka Hannah Gutierrez, zadužena za oružje na setu. Osuđena je na 18 mjeseci zatvora. Suđenje je završilo brže nego što je Baldwin očekivao.

''Želio sam da se neke stvari dogode putem, smatrao sam da ih zaslužujemo. Jako smo se borili na određenim saslušanjima da utječemo na ishod. I nije se dogodilo kako smo planirali, ali se završilo na način koji sam pomislio: 'O moj Bože, ne mogu vjerovati da se to dogodilo baš tog dana, na taj način.' I zapravo je za nas završilo najbolje moguće, s obzirom na sve zlonamjerne okolnosti. Imali smo još puno dokaza koje nismo ni stigli iznijeti, jer je suđenje skraćeno za cijeli tjedan. A to je samo prvi tjedan – imali smo još jedan cijeli tjedan i puno materijala koji nismo uspjeli predstaviti. No, u svakom slučaju…''

Kako bi poštovao investitore, Baldwin je odlučio objaviti ovaj western, koji će, nažalost, zauvijek imati sjenu iznad sebe. No, to nije jedina tragična nesreća koja se dogodila na filmskom setu.

Sin Brucea Leeja, Brandon Lee, tragično je preminuo na setu filma The Crow prije 30 godina. I ovdje je uzrok bio rekviziterski pištolj. Među lažnim mecima ostao je jedan pravi, kojim ga je kaskader slučajno upucao u trbuh. Bio je to koban hitac. Brandon Lee tada je imao 28 godina.

''Sindikalni setovi trebaju biti sigurni setovi. Svaka osoba zaslužuje otići na posao s potpunom sigurnošću, znajući da se može sigurno vratiti kući'', rekla je Liz Pecos, predsjednica Međunarodnog saveza zaposlenika u kinematografiji.

''Pokušavamo pronaći bolja radna okruženja. No zbog uvjeta u kojima trenutno radimo, jako smo umorni, radimo dugo i tada dolazi do grešaka – poput stavljanja pogrešnog pištolja na stol s rekvizitima'', dodao je Blossom Merz, scenograf.

Filmski setovi često uključuju oružje, opasne scene, skokove iz aviona, brze vožnje do 300 km/h. Neki glumci te scene odrađuju sami – poput neustrašivog Toma Cruisea ili Brada Pitta, koji je u filmu o Formuli 1 sam vozio bolid.

Neizostavan dio svakog filma su i kaskaderi. No zbog prirode njihova posla, ponekad i oni smrtno stradaju na setu. Arthur Scholl, američki akrobatski pilot i kaskader, poginuo je tijekom snimanja filma Top Gun. Izgubio je kontrolu nad avionom tijekom zračnih manevara i srušio se u Tihi ocean.

Na snimanju filma Dark Knight također je došlo do tragedije. Tijekom scene u kojoj Joker gađa Batmobil raketom, kaskader i vozač su se zaletjeli u drvo. Vozač je preživio, ali kaskader je nažalost preminuo na mjestu nesreće.

Alec Baldwin danas je slobodan čovjek. No ono što je proživio ostat će s njim do kraja života. Otac osmero djece danas nastavlja dalje, no jedno je sigurno – sigurnost na filmskim setovima ubuduće će biti pod povećalom. Kako se ovakve tragedije više nikada ne bi ponovile.

Galerija 1 1 1 1 1

IN magazin gledajte od ponedjeljka do petka u 17:30 na Novoj TV, a propuštene emisije pogledajte besplatno na novaplus.hr.

1/7 >> Pogledaji ovu galeriju +2 inMagazin Neal McDonough za IN magazin otkrio kako mu je Steven Spielberg pomogao kupiti prsten za zaručnicu!

1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 inMagazin Petar Grašo otkrio kako su proslavili Albin treći rođendan: ''Omogućili smo joj to...''