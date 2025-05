S Valentinom i Dinom na tržnici: Upoznajte omiljeni voditeljski duo u opuštenom izdanju!

Na današnji dan prije točno 25 godina s emitiranjem je počela naša i vaša omiljena Nova TV. Kako bismo obilježili ovu veliku brojku, u vaše domove, putem malih ekrana, dovodimo jedan od omiljenih voditeljskih dvojaca. Ali u sasvim opuštenom izdanju. Kako izgleda neradni vikend Valentine Baus i Dine Goleša, otkrijte u prilogu IN magazina.

Gotovo svaki slobodan vikend, voditeljski dvojac Valentina Baus i Dino Goleš započinju odlaskom na tržnicu. Kupuje se domaće i svježe, o aktualnim događanjima raspravlja s kumicama, a samo jedno pravilo tržnica uvijek preskaču. Cjenkanje.



''Meni je to neugodno. Ja kad sam išla u Istanbul, rekli su mi da se mojem cjenkati. Istina. Meni je to bilo neugodno, tako da šta znam, ja dođem, platim'', govori Valentina.



Nije rijetkost da ovaj dvojac međusobno razmjenjuje recepte, no ipak priznaju, Dino je taj koji se bolje snalazi u kuhinji.



''Danas ću ti kuhati temfanu piletinu, to ti je tradicionalni međimurski recept. Piletina u umaku od kiselog vrhnja i brašna'', otkrio nam je Dino.



Valentina i Dino često nailaze i na komentar da su privatno znatno opušteniji i nasmijaniji od lica koja informiraju s TV ekrana. No priroda posla jednostavno je takva.



''Dnevnik je informativna emisija koja mora biti ozbiljna. Nemamo mi puno prostora dati svoje osobnosti. S manjom dozom emocija da prenesemo ono što treba u njihove dome'', objasnio je Dino.

''Za mene se iznenade koliko sam kao niska u odnosu na Dinu'', dodala je Valentina.



Što ih može rasplakati?

''Uvijek budem emotivniji kad su priče o djeci i kad su priče o sportu. To mi je neshvatljivo, ali kad je neki veliki uspjeh, ne mora čak biti ni sport, može biti i Eurosong, na primjer, kad je Baby Lasagna bio vrlo uspješan, pa ti dočeci, meni je to...'', priznaje Dino.

''Ja sam se razmježila. Ja isto, da, da, da, ja sam lila suze i za Baby Lasagnu, i za doček rukometaša i nogometaša, dakle ja sa slušalicama u firmi i samo suze idu'', otkriva Valentina.



Jer, da. Priče se pamte. Mijenjaju ih. S njima rastu, uče i zajedno dišu. Kako na terenu, tako i iz studija. Svoj prvi dan u voditeljskoj ulozi nikad neće zaboraviti.

''Vjerovali smo jedno u drugo, ako on pogriješi, ja ću uskočiti, ako ja, on će. Sjećam se kad su bile prve reklame da smo se pogledali i rekli - pa mi ovo radimo već sto godina'', pričaju nam.



Možda ne baš sto, ali svakako tri, koliko Valentina i Dino broje u Dnevniku Nove TV kao voditelji. Jednako toliko uživaju i povjerenje gledatelja svih generacija. Dino ima i posebne obožavatelje koji ga svakodnevno prate na ekranu. Svoje sinove.



''Sad je već i mali koji ima 10 mjeseci prvi put na televiziji rekao tata, ali sad kaže tata i za Sašu Kopljara i za Petra Perežu. Valjda je vezao zvuk intra od dnevnika za tatu, pa to bude smiješno. A Šimun prati već dugo i to mu je sve interesantno'', otkrio nam je Dino.



Interesantno je i ispred kamera. Neopisiv je to adrenalin. Posebice kada je riječ o izvanrednim vijestima. No, uigran tim koji čine vrhunski novinari, snimatelji, urednici, produkcija - već 25 godina u vaše domove donose provjerene i objektivne vijesti.



''S jedne strane je užasno dinamično i stresno, a s druge strane predivno, postaneš svjestan koliko je to velik brand tek kad izađeš van iz te firme, jer smo mi svi tamo kao jedna obitelj, ali kad izađeš na cestu, kad upoznaš nekog novog pa kad mu kažeš gdje radiš i onda zapravo shvatiš koliko oni svojim očima veliko vide taj brand Nove TV i koliko je zapravo onda čast da si ti dio toga'', opisuju nam Dino i Valentina.



Baš danas svojoj omiljenoj televiziji poželite sretan rođendan, a mi garantiramo da ćemo i narednih 25 godina sigurno biti uz vas.

