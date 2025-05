Vojko V iskreno o izazovima roditeljstva: ''Što mu više govorimo nemoj to slušati...''

Vojko V – glazbenik, producent, tekstopisac, otac i jedan od najprepoznatljivijih glasova hrvatske rap scene. Njegove pjesme postale su kultni hitovi, a njegovi stihovi svakodnevni citati. Kako balansira glazbenu karijeru, očinstvo i svoj specifičan humor, otkrio je našem Hrvoju Kroli za IN magazin.

Vojko V – ime koje se u posljednjih deset godina ukorijenilo u hrvatskoj glazbenoj sceni. Od vremena kad je osvajao s Kišom Metaka do današnjih rasprodanih koncerata i popularnih hitova poput "Ne može", "Kako to", "Pasta italiana" i "Zovi čovika". Unatoč uspjehu, Vojko priznaje da je i dalje perfekcionist.



''Radi se novi album punom parom, ide sporo i to je to. Perfekcionizam, imam 40, malo ću umrit brzo pa ne želim napraviti neko smeće'', našalio se Vojko V.

Vojko je i otac predškolca Petra. Njegov sin već sada pokazuje interes za glazbu, ali i sklonost prema tatinim starim hitovima – što roditelju, čiji su stihovi često eksplicitni, može biti pravi izazov.



''Sad je počeo slušat Kišu Metaka, ovaj moj stari band. Ja sam sad passe. Kiša Metaka je sad pravi underground. Sluša Kišu Metaka, i to su dosta eksplicitni tekstovi, tako da što god mu više govorimo – nemoj to slušati, nemoj to pivati u vrtiću, to nije za malu djecu – više je on lud za tim'', priča Vojko.

Iako je glazbena legenda za mlađe generacije, reper priznaje kako je s vremenom prestao dijeliti savjete.



''Skužio sam da ne smijem davati savjete nikome jer svatko ima svoj put, svačiji put je poseban. Uvijek kad dam savjete drugome drugome skužim poslije da je to ono što sam ja trebao poslušati, pa sam odustao od toga. Želim ispast pametan sa savjetima, ali sam odustao od toga'', zaključio je.



Vojko je poznat po svojoj autoironiji i specifičnom humoru, što ga čini jednim od najautentičnijih izvođača na sceni. I dok planira novi album, priznaje da se katkad osjeća kao da se bori sam sa sobom.

''Htio bih, znači, da zadnji dio trilogije, Trojka, htio bih da bude kvalitetan, tako da možda se malo forsira'', kaže.

Je li teško uvijek nadmašiti ono prethodno?

''Pa i ne, mislim da je to izgubljena bitka s obzirom da sam bio drugačiji lik, mlađi, a sad je neka treća priča tako da ne gledam puno u prošlost'', kaže.



I dok se priprema za svoj novi album, splitski reper ostaje vjeran sebi – autentičan, duhovit i s nepogrešivim osjećajem za ritam. Možda je samom sebi najveći kritičar, ali upravo zbog toga njegovi stihovi ostaju nezaboravni. A dok je takvih umjetnika – domaća scena neće imati razloga za brigu.

