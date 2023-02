Miljenik Slavonki kuhinju je zamijenio kozmetičkim salonom, a ovo je njegova priča o životnoj avanturi i predrasudama s kojima se susreo!

Drage dame, biste li bezpogovorno prepustile svoje nokte u ruke muškarca? Đakovčanke to rade s punim povjerenjem, sve od trenutka kada je akter iduće priče In magazina kuhinju zamijenio kozmetičkim salonom. Renato je pravi primjer kako se i najluđi snovi mogu ostvariti, no potrebna je kap hrabosti. A svoju priču o velikoj životnoj avanturi i predrasudama koje su ga dočekale na putu ispričao je Aleksandri Keresman za In magazin.

U takozvanom ''Srcu Slavonije'', pitoresknom Đakovu, Renato je još u djetinjstvu sanjao velike snove. U prvi mah većina ih se vrtjela oko kuhače.

''Od malena sam volio kuhati i uvijek sam govorio da ću biti kuhar i kako sam išao što dalje to je sve teže, zapravo treba imati hrabrosti za voditi kuhinju, stalno moraš biti glavni, sva je odgovornost na tebi i jednostavno tu me prebacilo da ne mogu, jednostavno nisam htio.

Dan danas kuham za svoje društvo i ekipu al ovako više ne bih'', objasnio je Renato Prskalo, danas nail tehničar.

Jer jedan je dotad nedosanjani san šutke čekao na svoj red i nakon šest godina kulinarskih avantura, došlo je vrijeme za potpuni zaokret.

''Zato što se od malena želim baviti noktima ili šminkanjem samo što nisam imao hrabrosti, sa 17, 18 šta će reći netko to je bio najveći problem jednostavno dok malo ne sazriješ i skupiš hrabrosti za neke stvari. Jednostavno sam se ujutro probudio i rekao ja želim svoj salon za nokte i kolegica mi je rekla da ima u Osijeku u Brodu i sad ajde svi idu u Osijek, većinom Đakovčani, ajde ja ću u Brod. Ja sam htio individualnu edukaciju jer me bilo sramota, nikad u životu nisam lakirao nokte htio sam da me nitko ne vidi i ne čuje i na kraju ona je sama rekla ne može, ideš u grupu sa curama i tako je započela moja avantura'', priča Renato.

Dok su ostali poduzetnici usred korone zatvarali vrata svojih obrta, Renato je upravo taj trenutak iskoristio za edukaciju, vježbanje na klijenticama i na kraju otvaranje salona. Ponajviše zbog snažnog vjetra u leđima.

''Jako puno je bilo podrške od moje obitelji i što se tiče društva prijatelja..predrasude ok, živimo u malom gradu gdje to baš nije normalno kao, ali dobro. Jako puno cura je dolazilo da izvidi situaciju, da vidi da li muškarac može napraviti dobre nokte tako da evo i na kraju su i ostale neke. Zato što smatram da sam jako uredan i pedantan i to mi je najbitnije i ne radim zato da budemo što prije gotov, da uzmem lovu i da ide kući, maksimalno sam predan.

Smatram da muškarci u ovom poslu neće to početi raditi tek tako da bi zaradili nego zato što to vole tako da smatram da imam prednost'', kaže.

U početku je bio i sam svoj model, a od prvih pokušaja manikure do danas, daleko je napredovao.

''Bilo je kriminalno, čak negdje imam i sliku al to je bilo strašno kako je to izgledalo. Veselim se svaki put kad netko novi dođe, priča kava, sve laganini, radim svaki dan od osam do osam ali ne mogu reći da mi je teško, puno teže mi je bilo u kuhinji raditi nego ovo sad. Ja inače jako volim kad dođe neka luda klijentica, kad trebaju svi nokti bit u različitim bojama, ne volim kad mi dođe i kaže nude, to je mi je kao da nisi ništa radila a platiš takve novce a ne primijeti se, više volim izazove, da miješamo boje i takve stvari'', kaže.

Ne promiču mu ni gorući trendovi.

''Ove godine je trend cat eyes s magnetom i sedef će se nosit ove godine'', kaže.

Iako nove klijentice danas jedva gura u svoj natrpani raspored, za jednu bi istog trenutka napravio mjesta.

''Maji Šuput, to mi je životna želja, upoznat ju privatno i napravit joj nokte. Maji crni lak… Dugi nokti, totalno je s dugima zamišljam'', kaže.

Bilo bi to ostvarenje tek jedne na popisu želja. Iduća je postati edukatorom i u Đakovu napraviti svoju malu beauty industriju.

''A dalje ćemo vidjeti kud će me život odvesti, to mi je sljedeća stanica koju bi volio ostvariti jer mislim da bih se onda upotpunio što se tiče mene i mog posla'', kaže.

Ovaj inspirativni mladić pravi je dokaz kako je istinita ona - kad nešto naumite, svemir se uroti da vam to i ostvari.

