Naš svjetski poznati violončelist o životu s četvero djece: ''Mora biti red i disciplina, ali i ljubav''

Otkad je otišao iz dvojca 2Cellos, Luka Šulić solira. No samo u glazbenom smislu, jer doma ima pravi kvartet. Svjetski poznati violončelist ima četvero djece i ponosan je što uspijeva balansirati privatni i poslovni život. Glazba ga trenutačno vodi po svijetu, a jedna od stanica bit će i Zagreb. Detalje zna Dijana Kardum, a sve možete saznati u prilogu IN magazina.

Velike dvorane, glazbeni spektakli i milijunski klikovi. Iako još nije došao do 40-te, svjetski poznati violončelist već se može pohvaliti velikim životnim uspjesima.



''Život je dug, najviše sam ponosan na to što uspijevam nekako žonglirati i živjeti taj izbalansiran život između obiteljskog života i tog muzičkog puta te karijere nije nimalo lako, treba jako puno discipline i odricanja i svega, ali kad je tu ljubav prema tome što radiš i prema svojoj obitelji, to sve ide'', govori Luka Šulić.

Luka i supruga Tamara roditelji su dvije djevojčice i dvojice dječaka, od 8, 6, 4 i 2 godine. Kao i svaka obitelj s četvero djece, ni njihova ne funkcionira bez dogovora, potpore, i s vremena na vrijeme – reda.



''Dvoje starijih idu u školu, a dvoje mlađih su još u vrtiću. Tako da, uzbudljivo, dinamično, zanimljivo, nekad naporno, ali isto tako predivno. Sve dobije veći smisao, nisi to više samo ti, nego i tvoja djeca. Radiš i za njih i za njih. Ti si njima cijeli svijet, to te nekako i prizemlji i drži tu u tom trenutku u toj realnosti. Mislim da je to dobro za razvoj svakog čovjeka''.

A kad imate četvero djece, neki dani su kao simfonija. No većinom je ipak malo drugačije, više kao neka buka. No Luka i supruga uspijevaju svirati oboje. U velikoj obitelji dosta je izazova, pa katkad treba i malo strogoće.



''Oboje znamo biti i strogi i ono podrška i puni ljubavi, ali nekako dobro se balansiramo. Nekad je ona bad cop, nekad sam ja bad cop, a nekad smo oboje bad cop. Mora bit i red i disciplina. Mora bit i ljubav. Mislim ljubav je tu automatsko. Ali treba bit i pohvala, mora biti i kritika, nekako po feelingu radiš sve, intuitivno i to je to. Bitno je da zajedno sa partnerom, partnerkom, ženom imaš istu viziju, isti stav što želiš i da ideš dalje''.

Luka je violončelo počeo svirati s 5 godina. Jednog dana možda i djeca krenu njegovim putem.



''Svi imaju sluha međutim ne želim ih ništa forsirat. Ovaj najstariji sin Val njega zanima gluma, teatar. Piše scenarije, radi predstave. Hana, druga kćer, ona već polako sjeda za klavir. Tako da sigurno ću ih usmjerit u glazbu i podržat ću ih što god oni odabrali''.

Dok kod kuće s djecom uči nove lekcije, na pozornici otvara novo poglavlje. Nakon što je godinama bio dio dvojca 2CELLOS, Luka je krenuo samostalnim putem. Prošle godine objavio je i album Life, na kojem se nalaze njegove skladbe.

''Kad je glazba počela izlaziti iz mene nekako sam, ti naslovi tih kompozicija, nekako su sve one imale tu nit, koja se zove život. Album govori o mojoj percepciji života, od uspona do padova, od radosti do tuge, do borbe, pobjede...'', govori Luka Šulić.

U svojoj dugogodišnjoj karijeri nastupao je na prestižnim svjetskim pozornicama - od Royal Albert Halla do Sydney Opere. I na ovoj turneji je posjetio ili će posjetiti neke od njih. A 7-og listopada dolazi u Zagreb, koji ipak za njega ima posebna značaj.



''Moj solo koncert nakon 5 godina. Prvi put ću premijerno u Hrvatskoj predstavit svoj autorski album Life, a uz to će biti nekih jako zanimljivih, vatrenih obrada, nešto vatrene, predivne, klasične glazbe, po svakog za nešto. Napokon se na sceni osjećam da mogu biti baš to ja, sav svoj, tako da uopće nemam više treme, ono po prvi put u životu nemam treme samo uživam''.

Ovaj koncert u Lisinskom jedinstvena je prilika za doživjeti Lukinu glazbenu magiju koja ga je proslavila diljem svijeta. A i osjetiti njegovu energiju.

