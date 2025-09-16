Pretraži
Naš svjetski poznati violončelist o životu s četvero djece: ''Mora biti red i disciplina, ali i ljubav''

Piše Dijana Kardum/I.G., Danas @ 18:08 inMagazin komentari
Luka Šulić - 3 Luka Šulić - 3 Foto: In Magazin

Otkad je otišao iz dvojca 2Cellos, Luka Šulić solira. No samo u glazbenom smislu, jer doma ima pravi kvartet. Svjetski poznati violončelist ima četvero djece i ponosan je što uspijeva balansirati privatni i poslovni život. Glazba ga trenutačno vodi po svijetu, a jedna od stanica bit će i Zagreb. Detalje zna Dijana Kardum, a sve možete saznati u prilogu IN magazina.

