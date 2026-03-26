Luka Nižetić o ljubavi: ''Sad znam da ništa ne znam o ljubavi, to je vrlo kompleksno''

Luka Nižetić iscijedio je dušu u pjesmi ''Za jubav'', koja je nedavno ugledala svjetlo dana. Dini Stošiću priznao je što je najluđe napravio za ljubav, ali i zašto nikad nije postao profesionalni nogometaš.
Luka Nižetić utkao je komadić sebe u novu pjesmu 'Za jubav'. A ta najljepša stvar na svijetu kroz godine imala je različito poimanje kod ovog splitskog slavuja.
''Pa mislim, sad znam da ništa ne znam o ljubavi, to je vrlo kompleksno i ne znam, ljubav je po meni nekako i užasno jaka, a u isto vrijeme i onako fragilna i osjetljiva. I onda je to nekako baš teško balansirati. A zapravo sam sve rekao u pjesmi ovaj, ono za ljubav treba isciditi dušu'', rekao nam je Luka Nižetić.
Foto: In Magazin
Ta emocija pokreće ga u svemu.
''Kad je u pitanju ljubav, cijeli se dam. Nema ništa na pola. Sve što u životu radim, radim iz ljubavi. I ne mogu ništa, ne mogu se ničim baviti, niti išta drugo da je blizu mene ako nema stvarno istinske ljubavi. Tako i u poslu. Moj posao je moja ljubav i to je najvažnije. Tako isto u odnosima. Dajem se puno i ne očekujem puno, ali se dajem puno'', objasnio nam je Luka.
Za ljubav je često radio i lude stvari, a jedne se posebno sjeća.
''Možda neki momenti kad sam bio mlađi. Jednom sam obojao kosu u rozo i to je bilo grozno. Ne da je roza grozna boja, nego jednostavno nije stajalo''.
Foto: In Magazin
Priprema i novi autobiografski album u kojem će uglazbiti svoj život. Za pjesme je inspiraciju pronašao u dragim ljudima i nezaboravnim trenucima, ali o tome mudro šuti.
''Nisam nikome rekao, ja volim da to ljudi nekako sami iščitaju, ali sigurno oni koji trebaju će se, sigurno će se naći u njoj''.
Nedavno je podijelio fotografiju svojeg oca, poznatog nogometaša. Iako njegovim stopama nije krenuo, Luka se prisjetio jedne avanture s loptom.
''Igrale su zvijezde, humanitarnu utakmicu i mene je otac nagovorio da igram i ja. To je bilo na početku moje karijere i sad ja govorim 'ali tata, ja stvarno ne znam igrati nogomet, ja ne znam što da radim'. 'Sine, samo trči' i tako je bilo. Ja sam kao muha bez glave trčao lijevo desno. Ja nisam znao s kim ja igram, tko je moj, koja je branka, šta, kako. Bilo je jako smiješno iskustvo''.
Foto: In Magazin
Za kraj smo splitskom pjevaču pripremili i brzu igru. Odgovore na ova pitanja možete pogledati u našem videu!
