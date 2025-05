Saša Matić prisjetio se anegdota s Massimom, Kemalom Montenom i Oliverom: ''Zbog njega sam prekinuo godišnji''

Foto: In Magazin

Da pjesma ne poznaje granice, najbolje svjedoči pjevač Saša Matić. Ove će godine ponovno stati pred zagrebačku publiku, za koju je pripremio nešto novo - obrade pjesama velikana domaće glazbene scene. Djeliće anegdota s Oliverom, Massimom i Kemalom Montenom, ispričao je našoj Dijani Kardum.

Regionalna zvijezda Saša Matić jedan je od omiljenih glazbenika u Hrvatskoj. U prilog tomu govori i činjenica kako su svi koncerti rasprodani. A pred zagrebačku publiku krajem godine ponovno dolazi, i to dva puta. Prvi koncert bit će posvećen njegovim pjesmama, a na drugom će pjevati hitove legendi regionalne scene.

''Imat ćemo jedan, da tako kažem, blok od nekih sat, možda i malo jače vremena gdje ćemo pevati neke druge pesme i malo ćemo interpretirati neke druge izvođače, neke pjesme koje ja volim i koje pjevam u slobodno vrijeme i za moju dušu kad se opustim'', objasnio je Saša Matić.

Massima, Olivera, Kemala Montena osobito voli. A dobro se sjeća i trenutaka kad ih je upoznao.



''Kako ne, Masima sam upoznao davno, davno, on je bio onako jedan čovjek koji je bio poseban. Mnogo ga pamtim po tome da se baš onako davao muzici, davao se ljudima. Neobično mu je bilo drago tada kad smo se mi upoznali. Olivera sam sreo samo jedan put u Poreču. Imao je koncert. Ja sam iz Makarske došao, iz Baške vode, prekinuo godišnji odmor da bi upoznao Olivera i da bi bio na tom koncertu u Poreču'', prisjetio se Saša.



''Čak su me kod kuće zezali, šalili su se, zbog nas ne bi prekinuo odmor, a prekinuo si ga zbog Olivera'', dodao je.

S Kemalom Montenom vezalo ga je i prijateljstvo.



''Pravi prijatelji i drugari, radili smo i neke turneje zajedno po Švedskoj i Danskoj, po Skandinaviji. I on, pošto mu je bio menadžer Gane Pecikoza, on je mene zvao Mali'', prisjetio se.

I kad ne nastupa, ovaj se glazbenik opušta uz pjesmu.



''I onda krenemo i kaže mi ovaj moj prijatelj, Salence nismo ništa otpjevali ni odsvirali. Ja kažem e ako nismo sad ćemo. I onda smo, Boga mi dobrih, sat i pol pjevali, svirali i lijepo smo se podružili. Tako da ima tih situacija vrlo često'', govori.

Nije tajna kako Sašu Matića vole i brojni hrvatski nogometaši. Pjevao je na vjenčanjima Matea Kovačića i Domagoja Vide, a njegove hitove vole Modrić i Rakitić. Priznaje kako tu uvijek budu dobre zabave.

''Nije bilo neke otimačine mikrofona ali svirao sam ja za dosta njih, od nekih veselja privatno. Svirao sam i Domagoju Vidi, Zdravku Mamiću i baš onako mene vole i to budu baš lijepe večeri. Bude dobra atmosfera, sjajna energija, super'', kaže.

Prije više od 20 godina započela je njegova glazbena karijera. Iako nije bilo lako, prvim je albumom osvojio srca publike. Sada priprema još jedan.



''Pa znate što, ja pripremam ovaj drugi dio albuma koji bi trebao izači tamo negdje početkom jeseni. Možda kraj devetog meseca, to mi je sad u planu. Sad smo izdali ovaj prvi dio, bolje nikad nego kasno. Ove četiri pjesme, pa ćemo sačekati malo da prođe ljeto. Idu i godišnji odmori, i meni ide godišnji odmor, da vam kažem, tako da ćemo sačekati taj negdje kraj devetog mjeseca da vas obradujemo još nekim novim pesmama'', poručio je.

A prije toga će i na odmor. Točnije, spojiti ugodno s korisnim.

''U petom mjesecu snimam nešto u Dubaiju i to je. Nema veze što je vruće, meni nikad nije vruće. I to sviram negde 23. svibnja i ono, obično, se tu ostaje dan, dođe se dan prije i dan poslije se ide. Što se tiče, ja volim proći svuda i doživjeti svaku zemlju i upoznati, ali najviše na svijetu volim more. Tu sam na svom terenu'', kaže.

I dok publika uglas pjeva njegove hitove, jasno je – Saša Matić je na pozornici - na svojem terenu.

IN magazin gledajte od ponedjeljka do petka u 17:30 na Novoj TV, a propuštene emisije pogledajte besplatno na novaplus.hr.

