Ivi Amuliću petogodišnja kći promijenila je život: ''Donijela je radost u kuću!''

Ekipa iz splitskog Rišpeta danas je predstavila videospot za svoj novi ljetni singl ''Volim te za poludit''. Na setu je bio i naš Gordan Vasilj. Njihov frontmen Ivo Amulić, među ostalim, otkrio nam je da su ovi slavuji disciplinirani kao vojska, koliko mu je život promijenila petogodišnja kći i kako održava kondiciju za brojne koncerte koji ih čekaju.

Poznato je, kako je ljubav Rišpetova vodilja, a od toga nisu odustali ni u novoj pjesmi koja pršti od pozitive.

''Imamo ovo ljeto ''Volim te za poludit'', prekrasnu, veselu, živu, prpošnu pjesmu uz koju ćete malo, nadam se, svi skupa kad je poslušate na radiju, dignuti vašu guzu i zaplesati.'', objasnio je Pero Kozomara.

''Slušaj, ja ti mogu samo garantirati, a to ćemo se naći negdje u rujnu, i onda ćemo vidjeti koliko ljudi će znati ovu našu pjesmu, a koliko će ljudi znati otpjevati bilo koju pjesmu s ovogodišnjeg Eurosonga.'', dodao je Ivo Amulić.

A kad smo kod Eurosonga, jednog od naših najpoznatijih skladatelja Peru Kozormaru smo upitali može li se jednog dana zamisliti i na toj pozornici.

''S Rišpetom ne, ali s nekim suludim izvođačem da. Mora biti suludi izvođač, Rišpet je prenormalan.'', kaže Kozomara.

''Tata'' Rišpeta nam je otkrio i kako nastaju njihove pjesme.

''Ja prvo idem da meni bude lijepo, da je meni dobro, a onda eventualno negdje u konačnici počneš razmišljati hoće li se to svidjeti ljudima. Uvijek moraš imati u glavi hoće li se to svidjeti ljudima, kad se baviš ovim poslom, ne možeš raditi samo glazbu za sebe. Da radim glazbu za sebe, onda bih napravio album instrumentala.''

Novi Rišpetov singl najavljuje njihovu ljetnu turneju od Dubrovnika do Slovenije. A iako je tijekom karijere odradio tisuće nastupa, Ivi Amuliću je, kaže, svaki kao prvi.

''On to radi sve bolje i bolje. Naprosto s godinama je kao staro vino, zaista nije floskula nego je sjajan. I ponosan sam kako on to izvodi, kako momci na bini to odrade. Što se smiješ Ivo? Stvarno sam ponosan, gušt mi je.'', govori Pero Kozomara.



''Pa i meni je. Bog mi je dao glas, ali ne igram se puno s njim. Ja sam inače čovjek koji je vrlo uredan, zadnjih 20-ak godina se uopće ne družim s alkoholom. Nakon 70% koncerata mi idemo spavati, jer sutra je neka druga svirka, moramo ići na neko drugo mjesto, moramo se dobro naspavati i stići tamo. Kao vojska smo.'', priča Ivo.



''Danas je teže ostati normalan izvođač, korektan, pristojan, fin i uredan. Lakše je biti lud, malo popiti i biti munjen. Ali ostani ti normalan pajdo pa da te vidim.'', zaključio je Kozomara.

S obzirom na to da ovi splitski slavuji na godinu održe 60-ak koncerata, njihov frontmen mora biti u odličnoj kondiciji.

''Ja ti imam svoj đir, iza kuće mi je brdo, popnem se, učinim svojih 8-9 kilometara, vratim se i onda sam kao novi. Jednostavno ti otvori sve čakre, gore pričaš sam sa sobom.'', otkrio je Ivo.

A veliku ljubav prema glazbi već pokazuje i Ivina petogodišnja kći Dina, koja mu je promijenila život za 180 stupnjeva.



''To više nije ni malo dijete. To je već cura, još malo pa će i u školu, ali ona je donijela radost u kuću.'', govori Ivo.

A vi ćete ovog ljeta duž naše obale sigurno primijetiti Rišpetovce koji dalmatinskim hitovima već 13 godina uveseljavaju svoju mnogobrojnu publiku.

