Amerikanac na papiru, ali Hrvat u duši! Upoznajte čovjeka koji je surađivao s najvećim imenima showbizz industrije

Na policama mu je čak 45 Emmyja, na brzom biranju Jay-Z, Obama i Tom Cruise, a srce – u Zadru. Pete Radovich jedan je od najnagrađivanijih televizijskih producenata današnjice. Našoj Sanji Jurković otkrio je kako je upoznao Michaela Jordana te kako je Mišo Kovač završio na Super Bowlu. Donosimo priču o Dalmatincu koji režira američki san.

Na njegovim policama više nema mjesta za svih 45 Emmyja koje je dosad osvojio u karijeri. Surađuje s Jay-Z-jem, Beckhamom i Tomom Cruiseom, ali ako ga pitate da vam se sam predstavi, Pete Radovich će vam reći da je Amerikanac na papiru, ali Hrvat u duši.

''Mama i tata došli su u Ameriku bez ičega – baš bez ičega – i nekako sam uspio doći u vrh američke televizije. Sport, putovanja po svijetu, rad sa zvijezdama... mogu raditi u Hrvatskoj, u Europi sam non-stop. Radim kako hoću – u uredu ili od kuće. Mogu se dignuti u 10, mogu i u 6. Ovo je sve science fiction. American dream. Baš American dream.''

Ovom najnagrađivanijem svjetskom producentu, koji stoji iza Super Bowla i Lige prvaka, druženje sa zvijezdama je u opisu posla.

''Jay-Z, Obama, Jordan, Malkovich... Nema tjedan dana da nisam radio s Tomom Cruiseom, Beckhamom i Tomom Bradyjem – svi su bili super. Bez ikakve drame, nisu bili, kako bi se reklo, 'Hollywood stars'.

Moram reći, P. Diddy je bio katastrofa – to je bilo prije deset godina – i sad vidite i sami kakav je, tako da nisam bio jedini. Ali, uglavnom, zvijezde su okej. Glupo mi je reći da su zvijezde za mene 'normalni ljudi', ali zapravo – jesu. Ne pada mi na pamet da se slikam s njima, više mi padne na pamet da se slikam s ekipom. I kad smo na večeri ili negdje zajedno, nemam potrebu imati dokaz. Recimo, sad sam radio s Tomom Cruiseom i Beckhamom i tek mi je sutradan palo na pamet da nemam nijednu sliku s njima, pa sam okolo pitao je li netko možda slikao dok smo radili.''

Razmišlja li o autobiografiji?

''Morao bih ubaciti priče koje ne bi bile fer prema drugima. A ono što sam doživio – to je stvarno za knjigu. Ali ne zanima me to uopće.''

Jedna od anegdota koju i danas prepričava s osmijehom na licu je kako je upoznao Michaela Jordana.

''Došao sam u VIP u jednom klubu i stojim s Michaelom Jordanom. On me pozdravi i pita: ''Što piješ?'' 'Vodka juice'', kažem. I Michael Jordan mi napravi piće. Mislim, takve stvari su mi se događale toliko puta da još ne mogu vjerovati da je to moj posao, da za to dobivam plaću.

Još uvijek ponekad osjećam imposter sindrom. Kad si među tim ljudima i imaš osjećaj da tu ne pripadaš.''

Iako njegovo ime i prezime zna cijeli svijet, u rodnoj Hrvatskoj postao je viralni hit zahvaljujući tomu što je – Mišu Kovača odveo na Super Bowl.

''Priča ide ovako: moji najbolji prijatelji s Pašmana išli su na koncert Miše Kovača u Splitu, a ja na kraju nisam mogao ići. Bilo mi je žao i kad sam pakirao stvari za Super Bowl, vidio sam onu majicu i palo mi je na pamet – ajde sad ću se slikati s Mišom na Super Bowlu i poslati im sliku. I jesam. Njima sam poslao sliku, a onda sam pomislio: ajde da je stavim na Twitter. I odjednom – ja, koji radim Super Bowl kao producent, gledam dolje u mobitel i – eksplodiralo. Kasnije sam shvatio da je ta slika eksplodirala u Hrvatskoj.''

Kad dođe vrijeme za odmor, umjesto Bahama i Havaja, kupuje se karta za – rodni Zadar.

''Da sam u Americi non-stop, ne znam bih li uspio kao što jesam. Hrvatska mi je uvijek bila balans. Zato mogu iskreno reći – bez Hrvatske, bez Zadra, bez prijateljstava i društva ovdje – sto posto ne bih uspio.''

