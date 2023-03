Hrvatski glumac holivudskog sjaja: Davor Tomić otkriva svoj put od uspješnog investicijskog bankara do glume!

Da za promjene u životu nikad nije kasno najbolji je dokaz glumac Davor Tomić. Bjelovarčanin koji je odrastao u Londonu iza sebe je ostavio karijeru uspješnog investicijskog bankara i u tridesetima uplovio u glumu. Glumio je Seana Conneryija, a upravo mu je izašao film ''Faraway'' u kojem glumi uz Gorana Bogdana. Ani Veli je otkrio kojih sedam jezika priča, kakav mu je ljubavni status i s kojim bi holivudskim ljepoticama bi rado snimio ljubavne scene.

Navikli smo gledati manekene i modele da prelaze u glumce, ali da jedan investicijski bankar, i to još u tridesetima prijeđe u holivudski đir, to nije baš uobičjeno.

''Uvijek me to nekako vuklo iz više razloga, na kraju sam shvatio da je to jednostavno neophodno za mene, za moj razvoj kao osobe i tako sam kroz jedan, drugi, treći korak, kroz neke padove, shvatio da tu moram ići, da je to nešto što jednostavno moram napraviti'', objasnio je Davor Tomić.

Iza njega je niz filmskih i televizijskih uspješnica, a glumio je uz zvijezde poput Aleca Baldwina.

''Dosad sam imao pozitivna iskustva sa svim glumcima i produkcijama, naravno ima tu kroz dan stresnih situacija, ali barem zasad mogu reći da je sve bilo jedno pozitivno iskustvo'', ispričao je.



Davora opisuju kao hedonista, pomalo kao Jamesa Bonda, je li to uloga koju priželjkuje?

''Pa da, tko zna, nekad se snovi i ispune, vidjet ćemo'', rekao je.

A ima li u njegovom životu trenutačno mjesta za ljubv?

''Pa naravno da ima. Trenutno sam slobodan'', rekao je.

S kojim bi holivudskim ljepoticama volio snimiti ljubavne scene?

''Margot Robbie i Kiera Knightley, to su dvije koje su mi prve pale na pamet'', rekao je.

Ovih dana je izašao film ''Faraway'' u kojem glumi.

''Ispalo je da smo bili prvi u svijetu u većini zemalja po gledanosti, osjećao sam ponos'', priznao je.

Još kao dijete odselio je u Veliku Britaniju, engleski priča kao materinji jezik, ali glumi i na francuskom, španjolskom, a govori i ruski, talijanski, njemački.

''Volio bih naučiti arapski, jako me zanima brazilski, portugalski, definitivno mi je san da na svakom jeziku odradim jedan film'', otkrio je.

Možemo li ga očekivati u nekom hrvatskom filmu?

''Vidjet ćemo što će donijeti sudbina, ali volio bih igrati i u hrvatskom filmu'', rekao je.



Cijeli intervju pogledajte u prilogu In magazina.

IN magazin gledajte od ponedjeljka do petka u 17:30 na Novoj TV, a propuštene emisije pogledajte besplatno na novatv.hr.