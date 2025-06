Prljavci su nam se raspričali o proslavama, Miši Kovaču i kuhanju: ''Ja to u životu nisam vidio!''

Foto: In Magazin

Iako ljeto još nije službeno počelo, jedan od naših najdugovječnijih bendova Prljavo kazalište, već je neko vrijeme na ljetnoj turneji. U iskrenom razgovoru ispričali su nam sve o proslavi Hourina rođendana, ali i još jednoj obljetnici - onoj pjevača Mladena Bodaleca s Prljavcima, koja traje već dugih 40 godina. Prilog donosi Dorina Duplančić.

StubicaFest i ove je godine oduševio posjetitelje svojim šarolikim programom. S jedne strane, posjetitelji su prošlog vikenda uživali u srednjovjekovnom programu, a s druge, u koncertima različitih izvođača pa je tako druge večeri festivala publika uživala u koncertu Prljavog kazališta.

Jasenko Houra je 3. lipnja proslavio 65. rođendan sa svojom obitelji, a nas je zanimalo je li ga stigao proslaviti i s članovima benda.

"Nemoj me odavat jer ovi me čekaju... Mislio sam da ću se ove godine izvući. Mada, zafrkavam se, mislim da ćemo to sljedeći tjedan jer smo tako u ritmu da naprosto ne stignemo. Mada su mi rekli da ne moram ni doći, da će oni napravit, ovaj, da će mi račun donest ono kući, tako da ja ne moram ni doći", rekao je Houra.

Bend je imao još razloga za slavlje. Frontman Mladen Bodalec priključio se Prljavcima u svibnju, 1985. pa je ove godine obilježio jubilarnih 40 godina s bendom.

"Prošlo je za čas, još se uvijek s istom strašću i ljubavlju penjemo na pozornicu i svako veče se zabavljamo. Ja često znam reći u ovakvim razgovorima da je u rock 'n' rollu sve dobro i sve je super, krasno, ali šteta što je jako brzo prošlo. Tako eto, 40 godina i odličan osjećaj", ispričao je Bodalec.

Bendu se bliži još jedan jubilej - 50 godina postojanja. Hoće li im se ostvariti želja stadionskog koncerta u Zagrebu?

"Hoće li bit stadion? Ja ne znam hoće li ostati, mislim, ali s obzirom na to da mi živimo u državi gdje su petoljetke i svako obećava da će srušiti taj stadion i ništa se ne dešava, tako da pretpostavljam da će ostati sljedeće još dvije godine pa možda se i nađemo na tom stadionu", smatra Houra.

Trenutačno im je u fokusu turneja, na kojoj su sve do nove godine. Mnogo koncerata povlači za sobom mnogo proba, ali i putovanja od grada do grada, što članovima benda ne pada teško.

"Naše životno, pravo druženje su koncerti i ovo što se dešava, govorim prije proba, na probama i u kombiju. To je ono na što sam ja navikao, ne znam kod njega, ali tako je kod mene, mislim... Tako da ne mogu ni dočekat da ga vidim, da neke stvari prokomentiramo i tako dalje. Pa i ovo što kod Vas vidimo mi to sve prokomentiramo", dodao je.

Tko najčešće kasni na probe?

"Kasnimo svi, nema tu jedan ono...", iskren je Houra.

Kada je u pitanju ljetna turneja, bend koncertu u pulskoj Areni pristupa s posebnom pažnjom.

"Jedan veliki izazov za bend, gdje se moramo isto malo presložiti, ovako, ono i tako...Ali super je osjećaj... I po moru će nas bit puno, cijeli osmi mjesec i tako, gdje god, ćete doći mi ćemo vas dočekat", otkrio je Bodalec.

Hoće li ovog ljeta biti vremena za odmor?

"Ove godine? Ove godine? Ne. Ove godine nije bilo prošle godine. Labavi smo i ove godine tako...", složni su obojica.

"Na turneji se obično odmaraš jer znaš da ti vrućina uzima snagu i tako. Treba svirat, tri sata, dva i pol, tri sata navečer je dosta teško na vrućinama i tad se ti štediš. Ali ako bude kakvih dana, ja, Bodalec, ono mada mi je već to obećao da će me negdje voditi, ali ponudio se naravno Marko Lazarić pa ću ja kod njega biti dva, tri dana, vrlo rado ovo ljeto", jasan je Houra.

Ovog smo proljeća saznali da nam se sprema film o Miši Kovaču pa nas je zanimalo bi li naši sugovornici voljeli snimiti film o Prljavom kazalištu?

"Vidim ovo da se tu natječu glumci kao će bolje brkove imati ili slični kao Mišo Kovač. Mi smo ponosni na jedan koncertni film, zapravo jedan koncertni zapis koji smo baš, bila je promocija u kinu u Kaptol centru i samo je igrao to večer ono našeg koncerta na Kranjčevićevom stadionu, vidim sad se ruši. Ali eto, valja ću biti prilike za nekakve igrane filmove o Prljavom Kazalištu. Pa ja ne bih nikad volio, ne da ne bih volio, mislim da je o Miši je normalno, mislim da takav život zaslužuje film, kao što svačiji život zaslužuje nekakvu knjigu, tako da zaslužuje, pogotovo u Mišinom slučaju koji je, bar mi koji nešto malo znamo više od ljudima, je jedan, jedan nevjerojatan život tako da vjerujem da bi to mogao biti ozbiljno veliki film, ali mi pripadamo nekakvom drugom žanru, nisam, nisam siguran, ovo može bit jedino nešto u sferi Mućki...", objasnili su glazbenici Prljavog kazališta.

Ali Jasenko ima bolju ideju, volio bi članove benda vidjeti u kulinarskom showu.

"Kuhali bi jedni drugima da vidi publika kako je to, kakvi su to inače majstori kuhinje, zabave i tako dalje...", smatra.

"Ja sam gori sigurno", rekao je Bodalec, a Houra se nadovezao:

"Ne, on je gori sigurno. Ja sam to vidio sad..."

"Da, da čovjek primi tavicu i da ju opere s nožem, ja to u životu nisam vidio, mislim ono...", poručio je Houra.

"Bogami s njim se ne bih najeo, ali zato bi volio stvarno da on pripremi večeru pa ja dođem pa da to bude, znaš ono...", istaknuli su.



"Pa da se svi smijemo. Ne, ne, ne, ne", smiju se glazbenici.

"Dođi svakako na koncert, ne idi na večeru kod Bodaleca nikad ni za živu glavu", zaključio je Houra.

