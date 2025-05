Tko je Bono Vox kad se ugase reflektori? Gubitak majke, otuđeni otac i duboka vjera

Njegov otuđeni otac u najvećoj je mjeri zaslužan za jedan od najprepoznatljivijih vokala današnjice. A to je samo djelić vrlo intimne ispovijesti koju je Bono Vox predstavio publici kanskog festivala. Njegov dokumentarni film donosi neke od manje poznatih detalja o obitelji, vjeri, glazbi i očinstvu. Frontmen planetarno popularnog benda U2 je na Azurnoj obali otvorio dušu, govoreći o ratu, Papi i svojoj kćeri Eve.

Irska glazbena legenda Bono Vox na zvjezdani je canneski tepih stigao u rijetko viđenom izdanju, okružen članovima svoje obitelji. Supruga i djeca ipak su bili prigodno društvo, s obzirom na to da je na prestižnoj ceremoniji predstavio iznimno intiman dokumentarac ''Bono: priče o predaji''.

''Posljednji put kad sam vidio majku živu bilo je na sprovodu njezina oca. Da, znam, ovo zvuči čak previše irski. Reakcija mog oca na tu tragediju bila je da više nikad ne spomene moju majku. Žudio sam za očevom pozornosti. No nije me čuo. Pa sam pjevao sve glasnije i glasnije'', ispričao je Bono Vox.

''Mislim na njega jer je on razlog zašto pjevam, to je rana koja nikad neće zacijeliti. To je priča o očevima, o odnosu s mojim ocem. O mome očinstvu, jer ne želim ponavljati neke njegove greške. Ako mogu biti barem upola dobar čovjek kao on, upola hrabar kao on, premašio bih svoja očekivanja. Ali isto tako ne želim ponavljati neke njegove greške. A uz to prisutna je i moja veza sa svevišnjim Ocem ili kako god to želite zvati. Silom ljubavi i logike u svemiru'', otvorio je Bono dušu.

U filmu koji se temelji na njegovoj autobiografskoj knjizi i solo nastupima, prisjeća se i velikog Live Aid koncerta 1985., koji ne samo da je prikupio više od 140 milijuna dolara pomoći za gladne u Africi, već je i lansirao karijeru U2-a u nebo.

''Razmišljao sam o očevom glasu. Bio je veoma ponosan u tom trenutku, kao i ja i bend, to nam je promijenilo živote. Pokazalo nam je kako glazba može pomoći. Otac mi je znao reći da je svijet pravedan ne bi mu bila potrebna pomoć zato smo morali inzistirati na Live Aidu''.

Sa svojom suprugom Ali u braku je već 40 godina, iako taj odnos ljubomorno čuva od javnosti, jednako kao i ostatak obitelji, no ovoga se puta ponosno raspričao o ulozi koju je njegova kći odigrala u pripremi za Cannes.

''Moja kći je glumica, Eve Hewson i ona se pobrinula da me pripremi za ove presice koje radimo. Bilo ja jako zabavno. Rekla mi je - samo se nemoj shvaćati preozbiljno i donesi to... Da donesem što? Pa sebe i zahvalnost što su te kao glazbenika pozvali na festival koji slavi glumce i ljude koji pričaju sve vrste priča. Rekao sam: Ok, potrudit ću se'', kaže.

Višestruko nagrađivan za svoj humanitarni rad, Bono je ponosno stao uz ukrajinske vojnike na crvenom tepihu, koje je onamo pozvao glumac Sean Penn. Te iskoristio trenutak za još jedan poziv na mir.

''Odrastali smo u veoma napetoj atmosferi u Irskoj u 60-ima i 70-ima i početku 80-ih, pa postanete sumnjičavi prema nacionalizmu i tom nekom animalističkom duhu koji se lako zapali. Ja govorim o predavanju, prepuštanju u trenutku kad svijet nikad nije bio bliže svjetskom ratu u mom životu. U početku sam pomislio ovo je apsurdno i ludo, ali to me nikad nije sprječavalo, u redu je biti lud zbog ideja o predavanju i nenasilju. Zvukovi mira su gotovo nezamislivi u nekim dijelovima svijeta, ali moramo se za to grčevito uhvatiti. Nije to u našoj prirodi. Imam osjećaj da ćemo pronaći put iz ovoga, iako je trenutak zastrašujuć. Pomisao da bismo mogli izgubiti sve je otrežnjujuć ali može donjeti dobre promijene. Vjerujem u ljude i Amerikance'', govori.

U svojim memoarima Bono govori o duboko ukorijenjenoj vjeri i činjenici kako je pokojni otac smatrao da je najzanimljiviji dio njega upravo duhovnost.

''Novi Papa..da gledao sam ga i pomislio vau, izgleda doista kao Papa, to je dobar početak. Baš sam neki dan gledao jedan od njegovih govora gdje je rekao da je potrebno prestati vikati, da Bog više voli šapat. Pomislio sam ovo je zanimljivo. Ja sam po prirodi skloniji vikanju, dolazim iz punk rocka, ali učim pretvarati to u šapat u ovom filmu, da bi postigao intimnost'', kaže Bono.

Iako biste pomislili da o zvijezdi njegova kalibra znate gotovo sve, posebno nakon gotovo 50 godina na sceni, čini se kako Paul David Hewson poznatiji kao Bono, tek otkriva svoje najskrivenije kutke osobnosti.

''Shvatio sam da ljudi ne poznaju taj dio mene. Ne dolazite na koncerte U2 zbog humora, možda ja tu i tamo bacim neki loši vic i ljudi se nasmiju ali ne dolaze zbog toga. A to je važan dio mene, ja sam šaljivđija, jednako koliko sam i melankoličan'', zaključio je Bono Vox.

