Talentirana ljepotica s 50 godina je dobila ulogu koja joj je preokrenula život!

Nekadašnji model, glumica, majka i supruga Nicole Ari Parker dokaz je da vas neki od najuzbudljivijih trenutaka u životu čekaju daleko iza prerazvikanih 20-ih. S 50 godina dobila je ulogu u serijalu "I tek tako", koji joj je preokrenuo život naglavačke. Naša Aleksandra Keresman s ovom talentiranom ljepoticom razgovarala je o pridruživanju megapopularnom trojcu iz Seksa i grada, lekcijama koje dolaze s godinama i balansiranju roditeljstva sa životom na setu.

2021. američka glumica Nicole Ari Parker dobila je karijernu priliku života - pridružiti se megapopularnoj glumačkoj postavi serije Seks i Grad u njezinu nastavku ''I tek tako''. Nakon godina rada na filmu i televiziji, Nicole je zasjala jače nego ikad, tek u svojoj 50., kao ambiciozna i talentirana Lisa Todd Wexley, iako je, priznaje, trebalo i malo hrabrosti da pristane ući u njezine skupocjene cipele.



''Da, i onda sam morala imati hrabrosti da se pojavim na poslu i ne zaboravim sve replike jer sam bila toliko nervozna, a ja inače nisam nervozna, ali ove dame su me činile nervoznom. Njezin nakit je fenomenalan, njezine torbice..želim sve...'', rekla nam je Nicole Ari Parker.



Je li imala priliku unijeti nešto vrlo osobno u ovu sezonu?

''Jako puno toga, kako je biti majka, supruga u mom stvarnom životu u puno stvari koje su pisane za seriju mogla sam dati svoju osobnu perspektivu'', govori Nicole.

Ima jako puno sretnih i tužnih trenutaka i skače stalno iz jednog u drugi, koliko je to izazovno?

''Pa nije li to tako i u našem stvarnom životu? Posvađaš se sa svojim momkom, suprugom, djevojkom, pa shvatiš da kasniš negdje, moraš biti prezentna i moraš se sabrati, pa shvatiš da moraš jesti to je normalan tok dana'', objasnila je glumica.

Bivši model i dan danas, s 54 godine, ostavlja bez daha svojim izgledom, ali i vrlo prizemljenom retorikom.Kako evolucija ovog lika u trećoj sezoni prenosi jednu širu poruku o reinvenciji nakon 40-te?''Ne znam radi li se o reinvenciji, mislim da je jednostavno odrastemo, 40-te dolaze, 50-te isto, i još si živ i još voliš svoje krumpiriće i kečap na isti način, i dalje se zaljubljuješ u ljude, ili voliš svog partnera, ništa se ne mijenja to je stari narativ da nešto staje ali svaka će vam žena reći kako ništa ne staje i predivno je postojati u tom svijetu u kojem je to istina'', govori.

Što bi bio njezin moto u 50-ima?



''Još me uhvati nervoza i sram, ali više me nesigurnosti ne paraliziraju. Hrabrost da kažem ne i hrabrost da kažem da mogu koegzistirati, dobro se osjećam kad mogu reći ne, nemam cijeli narativ kad nešto ne želim a onda mogu reći da kad nešto zaista želim to je predivna sloboda. Tako da bih rekla sloboda da kažem da i ne'', kaže.



Sa suprugom Borisom, kojeg je upoznala na setu serije Soul Food, nedavno je proslavila 20 godina sretnog braka, a najponosnija je na dvoje djece, u čijem je odgoju, priznaje, izrazito stroga, u nadi da će ih naučiti da budu što samostalniji i odgovorniji.



Njezin lik balansira roditeljstvo, brak, dokumentarac…koliko je toga odraz borbe u stvarnom životu?



''O da, snimala sam seriju u New Yorku, a imam dvoje djece i dok smo došli do kraja serije, kćer mi je već bila na fakultetu, a sin igra za Bayern Munchen u Njemačkoj i letjela sam kući svaki slobodan dan, a uz to imam muža koji želi vidjeti svoju suprugu. Bilo je to puno ali ne bih mijenjala ni za što, ovaj serija je veliko zadovoljstvo'', priznaje Nicole.

Nova, treća sezona Max Original serije ''I tek tako…'' već je počela s emitiranjem, a lik Lise ovoga puta prolazi kroz sve one, svima nama dobro poznate, životne trenutke, koji izazivaju i smijeh i suze.

