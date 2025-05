Glazebno pojačanje u obitelji Grgić: Sin poznatog glumca zaplovio trap vodama!

Iako za njih ne možemo reći onu dobro poznatu "kakav otac, takav sin", Gorana i Lovru Grgića svakako povezuje kreativnost. Dok jedan suvereno već godinama vlada kazališnom pozornicom, drugome je draža ona koncertna. Ipak, Goran je nakratko prešao na glazbenu stranu. O čemu je riječ, zna naša Jelena Prpoš.

Ritam trap glazbe Goranu Grgiću očito dobro leži, a njegovo umijeće interpretacije stihova, lijepo je čuti i u glazbenim formama.



Biti dio pjesme "Dopamin", mladog trepera Baksa, bio je zadatak koji ga je, kaže, pomladio. Fascinantno mu je gledati nove klince i ono što ih danas zanima. Tako i njegova sina Lovru, koji u posljednje vrijeme najčešće boravi u glazbenom studiju.



"Zapravo me jako razveselilo da su me pozvali, odmah sam pristao, naravno nisam ni vidio riječi, stihove, pjesme", rekao je Goran Grgić.



"Jedan dan je on sam došao i rekao da bi htio na početku albuma da netko izrecitira, možda on, a ja sam mu rekao: 'Pa možeš ti' i to je to. The rest is history", kaže nam Lovro Grgić.

Lovro, odnosno Ravli i Bartol, točnije Baks, u glazbu su se zaljubili još u školskim klupama. Tada su je stvarali pomalo i kriomice. Iako je to danas mnogo ozbiljnije nego tada, nepromijenjeno je ostalo njihovo prijateljstvo.



"Iskreni smo kad je nešto loše ili dobro i stalno smo zajedno, nije nam se teško uhvatiti."



Inspiraciju nalaze baš u svemu.



"Život, životne situacije. I neki možda savršen život koji nije toliko istinit na kraju. Taj stil života koji vidimo od drugih istranjih artista."

"Beskonačno riječi ima, tako da uvijek se nešto može, novo, novi vibe, ne znam. Da, i glazba se stalno razvija i stalno dolaze neki novi žanrovi, spajaju se žanrovi i stalo nešto novo nastaje."



Glazbena mijena tako je na scenu donijela i trep. Od starije generacije pomalo neshvaćen. Ili?



"Nema ničega što bi se sakrivalo od roditelja. A toliko su, čini se, i prosti i opasni i sve ostalo."



"Najbolje nam je raditI glazbu pa kome se svidi nek sluša, kome se ne svidi, nek ne sluša."



"imaju neku svoju istinu koja je čvrsta i na kojoj stoje i uopće ih ništa ne može pokolebati u tome, čini mi se."

Jer prvenstveno, to je njihov put. Prilično različit od onoga njihovih roditelja.



"Prvo to uopće nismo zamjećivali da on uopće radi, onda je to kao nešto izašlo, pa su mislili da je igrarija, neka sezancija, ali nije. Oni su svi skupa ovdje i u ovim prostorima, stvaraju ozbiljnu glazbu, stvaraju ozbiljne projekte i čvrsto se drže i mislim da je to, čini se da je to neka nova budućnost"



Goran kaže kako je nastupivši na njihovu koncertu s pjesmom "Dopamin", vjerojatno recitirao pred dosad najviše ljudi. Dečkima su brojke, pak, manje važne, premda im popularnost laska. Baks je izdao četiri albuma, a Ravli svoju prvu pjesmu s 18 godina. Žele nastupati i češće, a u ladicama imaju više od 200 neobjavljenih pjesama.



Radi se puno. Stalno smo u studiju, zajedno svi i producent i ekipa. moguće je bilo i više napraviti."



"To jesu starije trake, u zadnje vrijeme i radimo više da bude to kvalitetnije, da je lijepo upakirano, ali će se sigurno iskoristit dosta tih starih traka."



U pauzama od glazbenog stvaralaštva, možda zalutaju i na koju kazališnu premijeru.



"Poštujem taj posao i zanimljiv mi je."

"Govorimo već kako se znamo da ćemo ići na jednu premijeru, ali nikako da odemo. Biće, biće", zaključili su.

IN magazin gledajte od ponedjeljka do petka u 17:30 na Novoj TV, a propuštene emisije pogledajte besplatno na novaplus.hr.

1/11 >> Pogledaji ovu galeriju +6 inMagazin Pogledajte kako su Dubrovački trubaduri oživjeli na velikom platnu!

1/6 >> Pogledaji ovu galeriju +1 inMagazin Start prema boljoj budućnosti! Utrka Wings for life ove je nedjelje u Zadru!