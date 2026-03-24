Glazba koja ne poznaje granice: Zvijezda koja je željela pjevati u svemiru stiže u Hrvatsku

Od kazališnih pozornica londonskog West Enda do globalnih turneja, sopranistica svjetskog glasa Sarah Brightman izgradila je karijeru koja ne poznaje granice. I to doslovno. Jedno se vrijeme pripremala čak za odlazak u svemir za što je izdvojila basoslovnu svotu. Što kaže o tom iskustvu, ali i bezvremenskom hitu Time to Say Goodbye, koji ju je učinio svjetski poznatom, pogledajte u prilogu IN magazina.

Prije 30 godina objavljena je pjesma Time to Say Goodbye, koju su zajedno otpjevali Andrea Bocelli i Sarah Brightman. Taj je hit brzo postao jedna od najizvođenijih pjesama svih vremena, a ovoj britanskoj sopranistici donio je svjetsku slavu. O tome nam je govorila i kad je prije 9 godina posjetila Zagreb.



''Divno je što je Time To Say Goodbye, bilo je iznenađenje svima što je to postalo tako velik hit, ali to je jako lijep glazbeni komad. I pjeva se s puno srca. Svi smo bili jako uzbuđeni zbog toga'', ispričala nam je Sarah Brightman.

Karijeru je započela 1981., kad je debitirala u mjuziklu Mačke na londonskom West Endu. Tada je upoznala Andrewa Lloyda Webera, za kojeg se kasnije udala. Poslije je nastupala u brojnim mjuziklima, a kasnije je krenula u crossover i postala najprodavanija sopranistica na svijetu.

Galerija 7 7 7 7 7

In Magazin: Sarah Brightman - 3 Foto: In Magazin

In Magazin: Sarah Brightman - 5 Foto: In Magazin

''Kad govorimo o crossoveru, nisam sigurna što je to. Imam dugu karijeru i bogatu karijeru i pjevala sam u mnogo različitih žanrova. Tako da mislim da je bilo prirodno da se svi ti žanrovi spoje u jedan - klasični, pop, što god. I onda je postalo popularno i to su nazvali klasični cross over jer nisu znali kako to nazvati'', dodala je Sarah.

Pogledaji ovo Celebrity Jelena Rozga uživa na dalekoj destinaciji, a jedan video otkrio s kim provodi vrijeme

No za Brightman ni to nije bilo vrhunac. Njezine ambicije otišle su još dalje – izvan Zemljine orbite. Godine 2014. najavila je povijesni let prema Međunarodnoj svemirskoj postaji, za koji se pripremala kao prava astronautkinja.

In Magazin: Sarah Brightman - 9 Foto: In Magazin

In Magazin: Sarah Brightman - 6 Foto: In Magazin

''Da, trenirala sam da postanem kozmonaut i bilo je to jako uzbudljivo iskustvo, ali to nije za one slabog srca. Morate biti jaki da to učinite. Mislim da je to nešto što ljudi trebaju učiniti u budućnosti, turisti trebaju ići tamo u budućnosti ali možda ne sad. To je nešto posve drugačije. Ali prilično fascinantno iskustvo'', govori Sarah.

Za taj san izdvojila je čak 50 milijuna dolara. A to joj je iskustvo, iako na kraju nije realizirano, ostalo u posebnom sjećanju.



''Mislim da je najbolja stvar koju sam izvukla iz svega i bila sam dobra u tome i postignuće koje sam osjetila. Osjetila sam da je to nešto što me gurnulo, nešto što nisam mislila da ću ikad ostvariti na način na koji jesam. Postala sam neustrašiva'', zaključila je Sarah.

In Magazin: Sarah Brightman - 1 Foto: In Magazin

In Magazin: Sarah Brightman - 4 Foto: In Magazin

Nakon 9 godina, ponovno se vraća u zagrebačku Arenu, i to 22. studenog.

Danas, s milijunima prodanih albuma i karijerom koja traje desetljećima, Sarah Brightman ostaje jedinstvena pojava na svjetskoj sceni. Umjetnica koja je spojila nespojivo, pomaknula granice i dokazala da glas – kada dolazi iz srca – može dosegnuti i ono što se čini nedostižnim.

IN magazin gledajte od ponedjeljka do petka u 17:30 na Novoj TV, a propuštene emisije pogledajte besplatno na novaplus.hr.

1/16 >> Pogledaji ovu galeriju +11 Celebrity Preminula reality zvijezda: Izgubila je bitku s teškom bolesti, ovo je učinila u posljednjim trenucima

1/13 >> Pogledaji ovu galeriju +8 Celebrity Danijela Martinović pozirala sa svojim ocem Ivanom: ''Tata uvik nasmijan!''

Pogledaji ovo Nekad i sad Sjećate se male špijunke iz hit franšize? Njezin život danas mnoge će iznenaditi

Pogledaji ovo Nekad i sad Šokirala je sve šišanjem svojih kovrči, a publika joj to dugo nije oprostila