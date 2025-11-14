Kumovi, Supertalent i dvoje male djece: Fabijan Pavao Medvešek otkriva koja je tajna savršenog balansa!

Glumac Fabijan Pavao Medvešek prošlog je mjeseca po drugi put postao otac, a sada se nakon nekoliko mjeseci pauze vraća i na set Kumova. Kako izgleda dan popularnog člana žirija Supertalenta, dok ga kod kuće čeka dvoje male djece, otkrio je našem Luki Jurkijeviću za IN magazin.

Nakon gotovo pola godine, ekipa Kumova napokon se vratila na set. Snima se punom parom, a glumac Fabijan Pavao Medvešek, osim na setu, pune ruke posla ima i kod kuće jer je prije nešto više od mjesec dana po drugi put postao otac.



''Nema knjige, nema ljudi, nema roditelji, nitko te ne može pripremiti. Nitko nikad. Jednostavno je to nekakav prirodni put u kojem se moraš bacit na glavu. To je preživljavanje, ali jednom kad to osvijestiš, kad dođeš u tu poziciju, shvatiš da je sve prije bilo ono... Što sam ja radio sa svojim životom, što sam ja radio sa slobodnim vremenom?'', govori Fabijan.

Fabijan Pavao Medvešek - 6 Foto: In Magazin

On i supruga Karla roditelji su i 2-godišnjeg dječačića. U balansiranju privatnog i poslovnog, uz suprugu, pomaže mu i punica. I dok pita kako sve zapravo stiže, ono u što je siguran jest da mu mijenjanje pelena ipak nije najmrskiji posao.



''Najmanje volim prat bočice... Ako treba neke bočice oprat, ako su pili nešto pa se to treba oprat i sterilizirat, ne znam zašto imam problem s tim gumenim. Ak mi padne onda moram ponovno sve prat, pa ne znam di bi to odložio pa onda ak odložim ponovno moram prat, jer kao nikad ništa ne smije dotaknut i onda te bočice, baš ono... Sve ostalo nije problem'', priča nam.

Od pranja bočica može se sakriti na setu Kumova jer mjesta za to tamo ima pregršt. Fabijan nam je otkrio da glumci tu i tamo, u pauzama između scena, odluče malo ubiti oko.

Fabijan Pavao Medvešek - 4 Foto: In Magazin

''Nerijetko naletiš na nekoga na jednom od setova da zaista spava na kauču. Imamo hrpu kreveta, hrpu kaučeva pa onda iskoristiš. Provodimo dosta vremena i u glumačkoj sobi svi zajedno pa dijeliš neka iskustva s drugima s drugih nekih projekata. Živo jedno mjesto je set, stvarno je''.

Jer biti glumac doista je jedan od najzanimljivijih poslova na svijetu. Baš zbog toga anegdota sa setova nikad ne nedostaje.



''Najbolja je uloga ono kad si u komi, pa ono ležiš u bolnici, svi oko tebe imaju hrpu teksta, a ti vegetiraš. Ti neki momenti budu stvarno smiješni, a budu smiješni i oko hrane i kuhanja. Jer mi glumimo da kuhamo, ali baratamo s pravim noževima, pravim povrćem i onda skuhaš nešto što je apsolutno nejestivo, ali ti si uigran kao da radiš remek djelo''.

Fabijana, osim u seriji Kumovi, gledatelji Nove TV gledaju i u Supertalentu. Mnogima najblaži, ali i najdraži član žirija, otkrio nam je koga bi, da mora, poveo sa sobom na pusti otok.



''S Davorom sam se skužio jedan kroz jedan. Mi zajedno idemo na snimanja, zajedno odlazimo sa snimanja, naručujemo hranu, zajedno idemo onda i na evente, provodimo sve te neke stvari zajedno jer smo si baš dobri. Tak da bez problema bi išao s Davorom, ali i s curama sam si baš dobar, tak da ne bih imao niš protiv da idemo svi četvero. Di god treba ići''.

Ovaj 32-godišnjak u slobodno vrijeme trenira, a već neko vrijeme prakticira model prehrane u kojem jede samo jednom na dan. No, kako kaže, s vremena na vrijeme voli se počastiti kojim zalogajem brze hrane.



''Volim se, ajmo reć, nagradit nakon nekih velikih događaja i premijera i predstava, to mi je ono must do. Ne može proć da ja odem doma, a da nisam bio u, sad ti neću reć di hahah, ali sve ti je jasno. Drive in bez mene ne postoji''.

Kaže i da mu, otkad je postao tata, slobodno vrijeme predstavljaju trenuci s obitelji i djecom. Njegov otac, isto glumac, velika mu je inspiracija u tome.

Fabijan Pavao Medvešek - 3 Foto: In Magazin

''Stvarno imam sreću da imam najboljeg tatu na svijetu i nekako se vodim njegovim nekim putem, jer mi je sve omogućio, sve mi je pokazao, bio je uvijek tu za sve što mi je trebalo u životu. I nekako se nadam da ako ću bit bar 50 posto toga, da ću bit dobar otac''.

Tko zna, možda i najmlađi Medvešeki u budućnosti zaplove glumačkim vodama.

