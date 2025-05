Ekskluzivno: Obrada velikog Oliverovog hita od sutra u pohodu na svjetske top liste!

IN magazin donosi jednu ekskluzivu! Obrada hita Olivera Dragojevića iz '74. ''Ča će mi Copacabana'' od petka kreće u glazbeni pohod na klubove i partyje diljem svijeta. Za to je zaslužan popularni švicarski glazbenik DJ Antoine, koji se na prvu zaljubio u Oliverovu pjesmu i odlučio je obraditi. S njim i Oliverovom suprugom Vesnom razgovarao je naš Gordan Vasilj.

51 godinu star Oliverov hit ''Ča će mi Copacabana'' danas zvuči ovako.

Novo ruho ''Copacabani'' dao je jedan od najpoznatijih Švicaraca u svijetu popularne glazbe Dj Antoine, koji je slavu stekao hitovima ''Welcome to St. Tropez'' i ''Ma Cherie'', a prije nekoliko mjeseci nastupio je na dočeku nove godine na splitskoj Rivi.

''Osjetio sam dubinu i boje pjesme, koja me je jako dirnula. Nakon što sam remixirao originalnu verziju ''Copacabane'' na dočeku Nove godine na splitskoj Rivi, ljudi su bili u deliriju i to je taknulo moje srce. To je bio trenutak kad sam se istinski zaljubio u ovu pjesmu.'', govori Dj Antoine.

A na Olivera i ''Copacabanu'' mu je ukazala njegova prijateljica, proslavljena splitska odbojkašica Lorena Šipić.

''Oliver Dragojević je utkao toliko čarolije u ovu pjesmu. Pogledao sam i snimke njegovog posljednjeg ispraćaja i shvatio koliko ova pjesma daje ljubavi, koju ja sada želim vratiti Hrvatskoj, posebice Splitu.''. kaže Dj Antoine.

Obrada ''Copacabane'', čiji je original napisao Teo Trumbić, ugodno je iznenadila i Oliverovu suprugu Vesnu.

''To je velika čast za skladatelja, a što se tiče Olivera, baš sam razmišljala, vjerojatno je čovjek morao čuti i njegov glas da bi ostavio neki dojam, da bi tu pjesmu uopće uzeo za obraditi. Puno ljudi mi je reklo 'kad slušamo njega smiruje nas ili plačeš ili ti je drago, neke emocije probudi u tebi.' Imao je takav specifičan glas.'', govori Vesna Dragojević.

''Napravili smo novu interpretaciju pjesme, ali melodija refrena i poruka su iste. Možeš ići na Copacabanu, u Rio de Janeiro, Madrid... Ima toliko lijepih mjesta, ali na kraju se uvijek vratiš u Split i na plažu Žnjan, koja se uskoro otvara i uživaš u ljepotama Hrvatske.'', objasnio je Dj Antoine.

Zanimljvo je da ni mladom Oliveru ni ''Copacabani'' nisu prognozirali uspjeh na Splitskom festivalu 1974.

''I eto, pobijedio je. Ja sam bila jako tužna. Ja nisam mogla doći sebi cijelu noć, nisam uopće spavala. Ja sam bila u Dubrovniku i majka me tješila. Ja sam mislila u što će se on pretvoriti. Meni je to bila nepoznanica, cijela ta estrada i to sve.'', priča Vesna.

Oliver je te godine s plesnom ''Copacabanom'' iza sebe ostavio Terezu Kesoviju, Mišu Kovača i Ivu Robića.

''To nije bio njegov đir, jer se on ustvari nije našao u tim brzim pjesmama, ali iduće godine je bio ''Galeb i ja'' i ta suradnja sa Zdenkom Runjićem, to je njega odvelo u neki sasvim drugi smjer u kojemu je i bio najbolji.'', priča Vesna.

Dj Antoine nam je otkrio kako sljedeći mjesec za ''Copacabanu'' planira snimiti i videospot na preuređenoj splitskoj plaži Žnjan, koja se službeno otvara 21. lipnja.

''Ova pjesma mora obići svijet. Kad sam čuo pjesmu, rekao sam wow, toliko čarolije, ovo mora doći do Copacabane, Miamija, Dubaija, svugdje i reći ljudima koliko je Hrvatska predivna.''

Popularni Švicarac je, priznaje, već godinama zaljubljen u Hrvatsku.

''Za mene je Hrvatska ''place to be''. Volim nastupati u Hrvatskoj, tu ljetovati, jer osjećam tu ljudsku toplinu, posebice nakon novogodišnjeg nastupa na Rivi. Još sam se više povezao s Hrvatskom i s ovom pjesmom. Što još mogu učiniti, još mi samo nedostaje hrvatska putovnica.''

Njegov hit ''Welcome to St. Tropez'' ima više od 200 milijuna pregleda na YouTubeu, nadamo se da će slično ponoviti i s ''Copacabanom'', čija se premijera očekuje sutra.

