Duško Lokin otkrio koliko je zarađivao dok je radio kao pomorac!

Duško Lokin u glazbi je više od pet desetljeća, no jeste li znali da je bio i pomorac? Dvije godine radio je na brodu, u noćnoj smjeni i zarađivao tek 20 dolara na mjesec. O tim je danima zapjevao u novoj pjesmi ''Mornarava pisma''. Kako danas izgleda njegov život u devetom desetljeću, ova glazbena legenda otkrila je našem Davoru Gariću za IN magazin.

Nova pjesma Duška Lokina zove se ''Mornareva pisma''.

''To je zapravo, čak bih rekao, i jedan ciklus koji je krenuo sa ''Jedna žena čeka brod'', objasnio je Duško i prisjetio se svojih dana dok je radio na brodu.

''Bio sam uvijek u noćnoj smjeni. Kao kadet sam avancirao u trećeg oficira, nakon sedam osam mjeseci. To ti je noćna smjena, šljaker do daske. Noćna smjena, a po danu sam spavao'', priča te nam otkriva i koliko je tada zarađivao.

''20 dolara mjesečno. Da, ali dobro, nije to bilo tako loše'', priča.

Jednom je na brodu bio skoro dvije godine u komadu.

A žena doma čeka?

''Fala Bogu! Jedna žena čeka brod, čeka mladost da se vrati. Imao sam predivnu ženu, to znaš...nažalost, prije dvije godine, nakon 65 godina... Imam kćerku koju ne bih zamijenio za cili svit, unuku, praunuke, imam predivnu obitelj, uvik sam je imao, zato izgledam ovako, neću reći lijep, nego mlađahno, jer me ta moja obitelj drži i pjesma'', priča nam.

A što ga nekako najviše veseli u ovim penzionerskim danima? Jer jedan je od naživahnijih 80+ godišnjaka na našoj estradi.

''To je genetika, ja mislim! Da ne filozofiramo, mislim da je to genetika! Moja mama je umrla sa 97, moja baka, nona je umrla sa 97...znači tu sam i svi su išli redovno u crkvu i tako, to znači da je to genetika!'', priča.

A do kad misli pjevati?

''Što tebe briga do kad ja mislim pjevat!? Pa ti ulaziš u moje privatne stvari, to je Provokativno pitanje! Dok živim!'', našalio se.

