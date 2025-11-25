Donosimo nevjerojatnu priču o obitelji koja je odabrala kulturu umjesto profita i tako zadužila malo mjesto na jugu Hrvatske!

Što bi napravili da imate kuću nekoliko metara od mora? I dok većina Hrvata na ovo pitanje ima isti odgovor, jedna je obitelj, na samom jugu Hrvatske, odlučila drugačije. Priču o čuvarima baštine koji su se zbog ljubavi prema povijesti odrekli profita donosi Hari Kočić za IN magazin.

Zavičajna zbirka Gradac većini Hrvata je nepoznata, ali za malo mjesto na samom jugu Hrvatske ona je neprocjenjiv prostor koji prošlost čuva od zaborava, a sadašnjost od dokolice.



Zbirku je pokrenuo Milko Andrijašević, više slučajno nego namjerno.



''Moj suprug je povjesničar i imali smo toliko starih stvari u kući da je bilo normalno da to negdje pohranimo, a kako nismo imali nikakav prostor, nitko nije to htio, onda smo se odlučili da mi otvorimo zavičajnu zbirku'', govori Mirjana Andrijašević, voditeljica Zavičajne zbirke Gradac.



Obiteljska kuća, smještena tek nekoliko metara od mora, idealna je za zaradu i turizam, ali Andrijaševićima novac nije prioritet.

Muzej Gradac - 6 Foto: In Magazin



''Oni su se odlučili da neće ići na apartmanizaciju nego da će ostavit mjesto za arboretum. Tu je zatvoreni muzejski prostor koji je nastao na mjestu bivše pekare. Njen svekar je imao pekaru najbolju nadaleko, a oni su ostavili taj prostor kao muzejski'', objasnila je Senka Marinović, kulturna djelatnica.



I tako je jedna obitelj skupila nevjerojatnu zbirku koje se nijedan hrvatski muzej ne bi posramio, i danas je održava uz pomoć sumještana i lokalnih institucija.



''U svemu vam je danas tako! Familije sve rade i u sportu i u biznisu i u svemu. Di nema familije, nema uspjeha!'', govori Željko Marinović, član obitelji.



A priču obitelji Andrijašević najbolje ilustrira sudbina ove antičke urne koja bi, da nije Mirjane, zauvijek ostala pod zemljom, ali ona ju je, na užas radnika koji su postavljali kanalizacijsku cijev, ugledala u prolazu.

Muzej Gradac - 5 Foto: In Magazin



''U kanalu sam vidjela neke ostatke. Naravno da sam to kopala, njima nije bilo drago jer im se zemlja vraćala natrag, ali sam ja ustrajala i kad bi oni otišli na marendu ja sam kopala. Nisam sve skupila, ali veseli me i ovako. Vi ste sami ovo sami iskopali? Da, jeste!'', kaže Mirjana Andrijašević, voditeljica Zavičajne zbirke Gradac.



Gotovo je nemoguće nabrojati sve eksponate ove zavičajne zbirke koje bi netko želio vidjeti, zaista ih je puno. Možda najdraži je više od stotinu godina star sokovnik. Potom, tu je hodalica za djecu koja se pretvara u klupu, a za kraj trenutak prošlosti koji će vas razgaliti, a to je ovo originalno pakiranje 505 s crtom.



Eksponati ove zbirke svjedoče i eroziji kvalitete kroz stoljeća. Stvari su se, jednostavno rečeno, nekoć kvalitetnije izrađivale.



''Nisam imao pilu i došao sam u muzej, skinuo pilu, odnio kući, ispilao i pila radi. Stara je 100 godina a radi bolje nego nova'', dodao je Željko Marinović.

Muzej Gradac - 4 Foto: In Magazin



''Ovo je za mene iskra života. Tako su nekad naši stari palili vatru i duhan, a unutra se nalazi ognjilo i alati. Nije bilo jednostavno, ovo je vrlo dragocjena vrećica'', dodala je Mirjana Andrijašević, voditeljica Zavičajne zbirke Gradac.



A iza kuće, potpuno nevidljiv s glavne ceste, sakrio se nevjerojatan arboretum koji je, zbog ljepote, postao omiljeno ljetno okupljalište, ali i svojevrstan muzej biljaka.

''I nekih rariteta kao što je papar. Tu se svi iznenade kad to čuju jer nisu zamišljali da je papar veliko stablo i da se može koristit u hrani kao lišće, ne treba čekat suhi plod'', objasnila je Senka Marinović.



Važnost ove zbirke, za maleno mjesto nadomak Ploča, je velika.



''Važnost je neizreciva! Vidjeli ste lapidarij. To su antički predmeti i ostaci. To što je to skupljeno na jednom mjestu itekako obvezuje i mjesto i školu i pomladak da se osvješćuju. Ja vjerujem da će Mirjanina djeca povest računa da se to ne ugasi'', dodala je Senka.

Muzej Gradac - 3 Foto: In Magazin

''Kad dođeš u nekakav muzej, vidiš eksponate i odeš te kao svi ljudi nemaš baš neku namjeru da se ponovno vratiš. Ovaj muzej je drugačiji!'', zaključio je Željko Marinović.



I zato će, uvjeravaju nas, opstati, jer ne ovisi o institucijama već entuzijazmu obitelji, koja je identitet jednog mjesta stavila ispred brojenja noćenja i dolazaka.

IN magazin gledajte od ponedjeljka do petka u 17:30 na Novoj TV, a propuštene emisije pogledajte besplatno na novaplus.hr.

1/14 >> Pogledaji ovu galeriju +9 Zanimljivosti Ronaldo je odlučio gdje će oženiti Georginu, ovo mjesto za njega nosi posebno značenje

1/31 >> Pogledaji ovu galeriju +26 Celebrity Thompsonova nećakinja i naš plesač imali su poseban razlog za bijeg u toplije krajeve