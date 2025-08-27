Domaći glumac u holivudskom društvu: Uskoro izlazi serija u kojoj glumi uz velika imena

Zbog uloge u novom filmu, Slavko Sobin naučio je svirati harmoniku i voziti lijevom stranom ceste. Davno je prešao granice Lijepe Naše, a uskoro izlazi serija u kojoj glumi uz velika holivudska imena. Detalje je podijelio s našom Dijanom Kardum.

Nakon festivala u Edinburghu, film Surviving Earth, u kojem glavnu ulogu tumači Slavko Sobin, imao je svoju projekciju na Sarajevo film festivalu. Priča je to temeljena na istinitim događajima.



''Zato što je redateljica Thea Gajić, ovo je njen filmski prvijenac, Britanka je, napisala je i režirala film zapravo to je priča njenog oca. Njen otac je liječeni narkoman koji je preselio odnosno odbjegao od rata, preselio u Bristol, nakon što se izlječio s ljudima s rehabilitacije je osnovao band i zapravo je gurao balkansku muziku u Bristolu. Tako da film ima puno genijalne muzike ali je zapravo o njezinom odnosa s ocem'', ispričao nam je Sobin.

Za potrebe uloge Sobin je morao savladati i sviranje usne harmonike.



''Je učio sam, dali su mi odličnog pedagoga, doduše kad sam došao. Došao sam na snimanje sa drugog jednog američkog festivala za drugi film i došao sam s COVID-om nazad. Tako da 10 dana što sam trebao vježbati harmoniku sam zapravo bio oboren s nogu ali uspio sam savladat dovoljno da mislim da dobro izgleda. Ljudi povjeruju da stvarno sviram'', govori Sobin.

I dok je harmonika išla, vožnja – baš i ne.



''Znaš što mi je bilo teže. Vozit krivom stranom ceste. To mi je bilo ono moraš igrat i vozit i svako malo se skoro zabijem u neki auto. To je bilo puno šokovitije nego harmonika'', priznaje Sobin.

Film je sniman u Bristolu i Londonu, na lokacijama koje su obilježile život redateljice i njezina oca. No Slavko je na to već navikao. Već godinama gradi karijeru i u inozemstvu. Snimao je projekte poput Kaosa, The Old Guard 2 i druge sezone serije The Night Manager, u kojem glume i Tom Hiddlestone i Olivia Colman.

''To je isto jedan projekt koji sam lani snimao, uživao sam. Snimao sam ga u Kolumbiji, Španjolska, Tenerife, baš je bilo prekrasno i tu sam neka divna poznanstva stekao. Baš sam sad razmišljao, za Old Guard 2 je trebalo jako puno da izađe i sad kad je izašao, to su uloge koje su mi u tom trenu užasno puno značile. Recimo The Night Manager sam dobio preko Kaosa jer me redateljica toga zvala da sad snimamo nešto konkretno. Tako da znam ja točno gdje je koja od tih uloga na mom putu. Naravno da me ne prepoznau ljudi iz toga. To su epizodice ako'', govori Slavko pa dodaje:

''Znam otprilike kako bih htio da ta putanja izgleda i recimo da izgleda tako. Malo sporije nego što sam mislio, stalno imam osjećaj da sam taj jedan korak od tog nečega koji nikako kao preći. Ali dobro mi je'', kaže.

Njegov glumački put otpočetka je išao preko Amerike, jer je ondje i upisao Akademiju.



''Audicija za moju je bila još u drugom mjesecu kad sam bio maturant i bila je u Londonu audicija, kao nisam bio u Londonu, ajde da odem prijavit se za audiciju i onda sam dobio stipendiju, znao da sam primljen prije nego što sam maturirao, tako da je više to vodilo toj Americi nego da mi je bila to baš ono moram. Ali realno nikad ne bih upao tu na našu akademiju tako da vjerojatno je bolje ovako''.

Na crvenom tepihu Sarajevo film festivala Slavko se pojavio u odvažnom odijelu koju su modni znalci brzo proglasili punim pogotkom. Međutim, u danima kad ne snima i nema obveze, najdraže mu je ono najjednostavije.



''Ljudi me vide ovako na ovim stvarima kad se sredim za te tapete, onda izgleda kao to nešto živim ali nije, ja sam ti ono klošar, ja bih samo bio bos sa psima i neprao se tri dana''.

Na tu projekciju došli su ga podržati i roditelji, koji su i najveći navijači.



''Roditeljima sam uvijek najbolji i to je već postalo toliko dosadno. Volio bih da mi nekada kažu ovo ti je baš loša uloga. Oni su baš podrška''.

Iako je godinama među najtaženijim domaćim glumcima, Slavko je ipak uspio sačuvati privatni život. Tako su mediji tek nedavno saznali da ima brata.



''To je samo podsjednik koliko taj privatni život treba čuvat. OK bili su lijepi članci. Ja za to ne dam. Mislim privatni život je privatni život i to je strašno kad razapinju tvoje prijatelje i braću. Srećom kod nas je to na vrlo jednoj maloj razini i simpatično je i dalje. Iako mislim da mu je čak bilo i malo drago. Voli moj brat da se zna da je on meni brat. I čak su bili komentari pa šta zgodiniji je od Slavka''.

A odrastanje je bilo - pa kao i svaki drugi bratski odnos.



''Tukli smo se. To je 4 godine razlike. Tako da je stariji jači - tlači. Ali navodno sam ja uvijek provocirao''.

Harmonika, vožnja krivom stranom ceste, Hollywood i Sarajevo. Sve to stane u život Slavka Sobina. Deveti mjesec će, kaže, uzeti slobodno, a vjerujemo da će nas nakon toga ponovno iznenaditi.

