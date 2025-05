Priča koja baš dira u srce: Pogledajte što su djeci bez roditeljske skrbi priuštile naše pjevačice!

Zamislite da vam odgojiteljica u domu za djecu bez odgovarajuće roditeljske skrbi zapjeva hit s pozornice. Upravo to dogodilo se djeci koja su imala priliku uživati u mini koncertu Andree Šušnjare i Izabele Martinović – obje i tete i glazbene zvijezde. Naš Hrvoje Krolo bio je ondje i donosi priču za IN magazin koja dira u srce.

Sportske igre, smijeh i večer za pamćenje. Djeca bez odgovarajuće roditeljske skrbi iz cijele Hrvatske, okupljena u Splitu, mogla su barem na jedan dan zaboraviti svakodnevicu. Za glazbeni vrhunac pobrinule su se dvije posebne tete – Andrea i Izabela.



''Puno veselja i sreće jer ima puno djece koja su danas imala svoje sportske igre i koja su se tu lijepo zabavila. Uvijek mi je čast i zadovoljstvo kad nekim malim dijelom mogu biti dio neke lijepe priče i učiniti nešto dobro'', govori pjevačica Izabela Martinović.



Iza mikrofona, vrhunske pjevačice. U svakodnevici – teta Izabela i teta Andrea. I to ne samo na jedan dan. Ove dame istinski žive život djece s kojom rade, a to se vidi i osjeti.

''Moram priznati da sam u ulozi tete malo stroža. Oni su sad moja djeca, tako da ja svaki dan razmišljam o njima, čak i kad dođem kući, kad idem negdje u dućan, vidim špangice, kopčice, neku igračkicu – obavezno moram kupit. Jednostavno su mi se uvukli pod kožu i to je jače od mene'', priča Andrea Šušnjara.



Za djecu, to nisu samo tete, to su uzori. I ono što ih najviše veseli jest kad ih netko vidi, čuje i razumije.



''Tete nas u biti uče kako se treba ponašati, drže nas na dlanu i tu se nema šta reći to se ne može opisati to se jednostavno mora doživit. Nemam šta reći negativno. Skidam im kapu. Kad sam doznao da pjeva, nisam moga virovat!'', govori Antonijo Perkušić, štićenik doma.

Iako je publika pamti s velikih pozornica, Izabela je danas svakodnevno okružena dječjim crtežima, doručcima i igrom u vrtićkoj grupi Doma Maestral.



''Od drugog mjeseca sam konstantno s tom djecom i to je zaista nešto predivno. Znaš da toj djeci daješ nešto za što su, nažalost, zakinuti tako da srce mi je kao kuća'', priča Izabela.

U Domu Maestral trenutačno živi više od 100 djece, a ovakvi trenuci veselja i zajedništva ostaju im duboko urezani u sjećanje.



''Zahvaljujemo Izabeli i Andreji što su napravile pravi party za djecu iz dječjih domova iz cijele Hrvatske. Imamo goste u Omišu iz 13 dječjih domova, djeca bez odgovarajuće roditeljske skrbi i raduje nas što im možemo priuštiti ovakav nezaboravan dan i večer'', izjavila je Jelena Burazin, ravnateljica Centara za pružanje usluga u zajednici Maestral.



Kada zapjevaju, pozornica ih nosi. Kada se smiješe, djeca znaju da nisu sama. Andrea ne skriva emocije, ali i ne bježi od težine koju posao u domu nosi.

''Volim to raditi i ne mogu ja to ljudima opisati zato šta nije sve to tako lijepo i veselo kako ja to možda prezentiram, to su teške životne situacije i teške životne priče. Djeca su doslovno iščupana iz obitelji iz nekih ružnih situacija tako da ja se trudim svakodnevno pružiti im ono najbolje i odgoj i ljubav i pažnju sve što im je potrebno. Mislim da treba više ovakvih noći i druženja'', otkrila je Andrea Šušnjara.

U Maestralu se ne broje sati, nego osmijesi. Ne uče se samo slova, nego i vrijednosti. A kada tete postanu zvijezde večeri, djeca postanu ono što i jesu – voljena, važna i slobodna.

