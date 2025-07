Bazeni, teretane, mnoštvo hrane, bingo, karaoke: Saznajte kako izgleda odmor na kruzeru!

Kruzer Foto: In Magazin

Ima ljudi koji putuju i žive na kruzerima jer im je to jeftinije od najma stana. U idućim minutama naša Matea Slogar vodi vas na jedan koji plovi prema Bahamima, a među sadržajima nudi klizalište, kinodvoranu, luksuzne trgovine i nepregledne švedske stolove. Zašto je kruzer idealan za one koji sami ne vole aktivnosti na odmoru planirati do detalja - uvjerite se sami.