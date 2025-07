Kakav je izbornik hrvatske vaterpolske reprezentacije kad odmara? Razotkrila ga je supruga!

Nastavljamo u revijalnom tonu i vodimo vas u Šibenik. Ondje naša Sanja Jurković nije išla provjeriti cijene, nego jesu li Barakude spremne za nadolazeće Svjetsko prvenstvo. Naši vaterpolisti otkrili su joj bez čega ne idu na pripreme te koji ih mali rituali prate na putu do velikih pobjeda.

More, sunce i sport idealna su kombinacija za pravu ljetnu priču, a Šibenik je ovog vikenda bio epicentar zbivanja - Dani vaterpola donijeli su dašak pobjede i natjecateljskog duha, ali i malo lokal patriotizma.

''Lijepo je uvijek biti u rodnom gradu i koristimo priliku i kad možemo da budemo tu. Ne samo zbog tog, naravno, zbog tog što imamo fantastične uvjete. Vidite i sami vanjski i unutrašnji bazan, smještaj koji je odličan, teretanu, sve ono što nam treba za vrhunski rad, vrhunske pripreme, tako da uz to što je moj rodni grad, naravno, koristimo priliku da budemo što je moguće više tu'', govori Ivica Tucak, izbornik hrvatske vaterpolske reprezentacije.

Jer uskoro će se dečki otisnuti u Singapur na Svjetsko prvenstvo na koje će ponijeti ne samo uspomene od proteklog vikenda već i:

''Mobitel i putovnica, a sve ostalo… I kupaće gaće. I obične gaće!'', govori Luka Lončar.

''Punjač za telefon'', dodao je Marko Žuvela.

Budući da su nas razmazili svojim uspjesima, ne sumnjamo da će se i s ovog prvenstva vratiti s medaljom, a u tome bi im mogli pomoći neka mala simpatična praznovjerja.

''Pa ja imam možda dva, tri, onda mi još Ante Vukičević ubaci jedno sedamnest koje moram raditi zbog njega. Di smo pili kavu, kako smo sjedili, kako smo u autobusu sjedili, takve neke stvari, ali svaki ima svoje da brže prođe vrijeme u principu'', priča nam Luka Lončar.

''Odigrali smo toliko utakmica da su nekad se pokazala dobrima, nekad se izgubi'', dodaje Franko Lazić.

Nakon što se vrate s prvenstva, Franka očekuje još jedan veliki dan. Iako je svadba iza ugla, naš reprezentativac trenutno je fokusiran samo na rezultate. Dobro, ajde, možda i na to da mu splasnu ozljede dobivene u bazenu.

''Dešava se sve što je ispod vode i ima dosta tih udaraca, ali zbog vode to nisu toliko jaki udarci. Ali naravno, dešavaju se ozljede kao u svakom drugom sportu'', priča Franko Lazić.

''Da, dešavaju se i nekad nehotični, pa pukne zub, nos i tako u igri, ali to je sve normalno i živi se dalje, ide se dalje s tim. Sve je to u nekakvom duhu sporta i fair playju. Nikome nema zamjerki i poslije idemo dalje svi skupa i to je to'', dodao je Lončar.

A baš kao i u svakom drugom sportu, uz ozljede, tu su i emocije koje je često teško sakriti. Pa iako ćete možda pomisliti kako to najbolje zna naš izbornik, čini se kako to ipak najbolje zna – njegova supruga.

''Ja bi se zabrinula kada on ne bi bio takav. Kada ne bi bio takav, onda bi bila hitna, vjerojatno srce nešto šteka. Znači ako nema emocija, to nije moj suprug. Dakle, dok je takav, znam da je dobro'', govori Marijana Tucak, Ivičina supruga.

Je li u svemu takav?

''Pa, je, je. Onako srčan je dosta, ali moram vam reći, meni vam ljudi kažu, blago tebi. Tebi nikada u životu nije dosadno kad ga vide, jel tako? I onda ja kažem, on se uvijek ljuti, ja kažem, ne, ne, on vam je najdosadniji čovjek na svijetu. Kad dođe doma, to nešto malo vremena kad sklepa, onda vam to su, mislimo vam doma, televizija, ručak uvijek u istu uru, sve mora biti po PS-u, ustvari odmor. On vam dođe kući na odmor i onda je jako dosadan. I nije to ta Ivica kojeg svi znaju. Dobro da je tako, da smo malo gore-dole, inače ne bi bilo dobro. Dođe kući na oporavak, juhicu i kauč'', priča Marijana te dodaje:

''A mi smo vam potpuno isti. Potpuno smo isti. Temperamentni smo obadvoje, ali toliko smo godina zajedno da smo naučili pustiti, kad je on lud, onda se ja umirim i obrnuto, inače ne bi bilo dobro'', žali se Marijana.

Druženja i prijateljstva izvan bazena često se nastavljaju i izvan njega.

''Pa više nego dovoljno, ali bude svakako druženje i van toga, pogotovo tih sportskih jer bude natjecanja, bude nekih oklada, tko je bolji, tko nije, u večeru, i tako…'', otkriva Filip Kržić.

''Pa ovisi koja je faza. Ako je sad između priprema, ne da nam se ništa. Ako je završi sezona i onda nakon par dana već, mislim da ja osobno moram se početi baviti s nečim. Tako da, sport je uglavnom to, kupanje, sport. Tako da, nakon tri, četiri dana mirovanja kreće se dalje'', govori Marko Žuvela.

''Ovisi kako kad, ali sigurno da nakon 4-5 dana već u mom slučaju ja volim već početi neke rekreacijske stvari, radit trening, šetnje, plivanje, tenis, padel…'', otkriva Luka Lončar.

Što je s tim padelom? To me zanima, svi su poludjeli za padelom. Otkud tolika popularnost tog sporta?

''Naš kolega Josip Vrlić, iz Španjolske je došao tamo negdje 2018. i 2019. i već smo tad počeli igrati padel kad nije bio toliko popularan, ali da, stvarno je eksplodirao u zadnje vrijeme i svi ga igraju i stvarno je zabavan. Svatko ga može igrati, čak i mi'', šale se naši vaterpolisti.

I tako dok se spremaju za velike borbe u bazenu, možda im umjesto lopte pomogne reket. No ono što drže u rukama je ionako manje važno dokle god se vraćaju s medaljama oko vrata.

