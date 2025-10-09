Nova pjesma Hrvatskih Ruža nosi emotivnu poruku koja će vas dirnuti do suza!

Hrvatske Ruže, bend koji je u kratkom roku osvojio srca publike snažnim domoljubnim i emotivnim pjesmama, objavljuju svoj novi singl "Ćaća", još jedno glazbeno djelo legendarnog Nene Ninčevića, autora čije pjesme obilježavaju generacije.

Ovaj put Ruže donose duboku, iskrenu priču o djeci koja su ostala bez roditelja, bilo u Domovinskom ratu, ili u svakodnevnim životnim tragedijama. Pjesma govori i o vječnoj vezi između očeva i djece koja nikad ne nestaje.

''Ćaća'' je pjesma koja dira pravo u srce. Ona nije samo pjesma o gubitku, nego o sjećanju, zahvalnosti i ljubavi koja ostaje zauvijek. Ninčević ju je napisao iz najdubljeg dijela duše, onako kako to zna samo on, jednostavno, ali snažno, s riječima koje nose poruku istine i emocije. Pjesma je već na premijernoj izvedbi natjerala suze na lice i izazvala dugi pljesak publike, a mnogi su je proglasili najemotivnijom pjesmom Hrvatskih Ruža dosad.

Hrvatske ruže - 2 Foto: PR

Premijerno je izvedena u Zagrebu, ispred ''Udruge hrvatskih branitelja Domovinskog rata 91.'', u dvorani Udruge specijalne policije iz Domovinskog rata RH, tijekom dodjele Velike zlatne plakete ''Da se ne zaboravi'' Neni Ninčeviću, koju je dobio u znak zahvalnosti za više od dvije tisuće pjesama koje je napisao, među kojima su i najveći hitovi hrvatske zabavne i domoljubne glazbe.

''Ovo je pjesma o ocu, onom koji te naučio svemu i onom koji te htio naučiti svemu, koji ti je bio i ostao heroj i kad ga više nema. Htio sam da kroz nju svatko osjeti i pronađe svog ćaću, gdje god on bio. Mir vam i dobro svima'', rekao je autor glazbe i teksta Neno Ninčević povodom premijere.

Taj trenutak bio je više od glazbene izvedbe, bio je to susret sjećanja i emocije, trenutak u kojem su se spojile sve Ninčevićeve teme: dom, obitelj, ljubav i Domovina. Koliko je Neno bitan dio autorske scene dokazuje i prisustvo glavnog tajnika HDS-a Tomislava Šabana koji je kroz par rečenica objasnio značaj Ninčevićevog autorskog opusa za hrvatsku glazbu.

Autor glazbe je uz Ninčevića i Toni Rajnović, dok su aranžman zajedničkim snagama napravili Nikola Jurjević-Škopinić Nixon, Toni Rajnović, Ivan kozina Peso i Hrvatske Ruže. Producenti pjesme su Leo Škaro, Neno Ninčević i Nikola Jurjević-Škopinić Nixon.

Dirljivi video spot koji prati pjesmu prikazuje priču o ocu i sinu, jednostavnu i stvarnu, bez velikih efekata, ali s ogromnom emocijom. U spotu sudjeluju svi članovi benda, a ''ćaću i sina'' predstavljaju generacije obitelji gitarista benda Ivana Kozine. Spot vizualno i glazbeno spaja dvije generacije – one koji su branili Domovinu i one koji danas nasljeđuju njihovu snagu i ljubav prema Hrvatskoj.

Sviđa li vam se nova pjesma Hrvatskih ruža? Da

Ne Da

Ne Ukupno glasova:

Za režiju i scenarij spota zasluge idu dugogodišnjem novinaru BBC-a i autoru 40 glazbenih dokumentaraca Toniju Volariću, snimatelj je bio Jovica Kozlica, a montažu je napravila Sanja Krstulović.

Hrvatske Ruže tako nastavljaju niz uspjeha: dok je njihova pjesma ''Na kamenu rođen'' trenutno nominirana za ''Hit mjeseca rujna'' u izboru za Nagradu Cesarica, novi singl ''Ćaća'' već izaziva reakcije publike i najavljuje se kao novi veliki domoljubni hit.

Uz prepoznatljivi Ninčevićev rukopis i vokalnu emociju cijelog benda, ''Ćaća'' je pjesma koja će, kao i njihove prethodne pjesme, sigurno pronaći put do srca mnogih Hrvata.

1/33 >> Pogledaji ovu galeriju +28 Celebrity Anđeosko lice Eve Longorije zasjenio njezin dekolte s opakim prorezom!

1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Celebrity Country-zvijezda nije dobro? Sestra uputila dramatičan vapaj!