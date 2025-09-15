Ivana Banfić singlom „Ima dima“ pali staru vatru koja nas je devedesetih nosila do jutra

Na sam spomen imena Ivane Banfić (I Bee), sjetimo se glazbe devedesetih, užarenih plesnih podija i nezaboravnih hitova poput “Šumice”, “Imam te” ili legendarne “Godinama” s Dinom Merlinom. Njezina diskografija obilježila je trajno hrvatski dance i pop, a sada – nakon dulje studijske pauze – I Bee jamči da gdje “Ima dima” – definitivno ima i vatre.

Energičan ritam, moderan produkcijski potpis i prepoznatljivi vokal – sve je tu, ali u svježem, aktualnom formatu. Ivana nije ostala zarobljena u nostalgiji nego sljubljuje scensko iskustvo s današnjim zvukom.

Ivana Banfić Foto: Mare Milin

“Ima dima” priča je o strasti, o onoj neopipljivoj nostalgiji prema žaru za plesom i ushitom pred zvučnicima. A zvučnici će opet gorjeti. „Ima dima“ je poziv da zaplešemo, osjetimo vlastitu unutarnju vatru i da rasplamsamo ono tko smo zapravo. I Bee poručuje da vrijeme ne možemo vratiti, ali možemo živjeti njegovu energiju ovdje i sada.

Povratnički singl prati spot nastao u igri s tehnologijom umjetne inteligencije, sveprisutnim trendom koji danas preplavljuje modernu produkciju i otvara nove dimenzije izraza.

“Odabrala sam AI jer sam htjela ispričati priču bez granica. Htjela sam pokazati snagu, senzualnost i slobodu na drugačiji način”, rekla je I Bee.

Pjesma je rezultat suradnje s timom koji dobro poznaje Ivanin prepoznatljivi dance zvuk i stil. Glazbu i produkciju potpisuje Davor Devčić, upravo autor legendarne “Šumice”, dok je tekst napisao Luka Bulić. Spot je generirao Saša Kasapić.

„Ima dima“ dostupan je na svim digitalnim servisima.

