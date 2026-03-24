Funk, trip hop i pop u jednoj priči: Glazbeni sastav Kontakt predstavlja novi singl

Glazbeni sastav Kontakt predstavlja svoj novi singl ''Krila'', glazbenu priču o inspiraciji, potrazi i emociji, te pokretačkoj energiji koju čovjek pronalazi u ljubavi.

Glazbu potpisuje Alen Svetopetrić, koji je osmislio i kompletnu glazbenu podlogu te okvirnu melodiju za vokal, a tekst Mario Huljev, inspiriran osobnim iskustvom, kroz koje progovara o pozitivnom i inspirativnom ludilu koje proizlazi iz snažne želje prema voljenoj osobi, a evo što je još nadodao; ''Tekst pjesme prikazuje unutarnje stanje čovjeka kroz lutanje, traganje i trenutak inspiracije koji ga pokreće upravo onda kada to najmanje očekuje. U središtu priče je transformativna snaga ljubavi – ideja kako želja za voljenom osobom može čovjeka promijeniti iz temelja. To najbolje dočarava i stih iz refrena, pa je možda najbolje da poslušate našu novu stvar ''Krila''.

Cjelokupni aranžman oblikovao je Svetopetrić, dok su za produkcijske poteze zaslužni Mihael Blum i, jedan od najpoznatijih autora u regiji, Miroslav Rus.

''Ova pjesma nastala je spontano, bez prevelike analize i filozofiranja, a vrlo je zanimljiva žanrovski u kombinaciji funka i trip hopa, presvučenih u pop formu. Radi bismo spomenuli i to kako je svoj završni oblik dobila u studiju Hit Recordsa, gdje su, uz sugestije Miroslava Rusa, dodani ključni detalji i uklonjeni oni suvišni. Ovom prilikom ujedno bismo se zahvalili Miroslavu Rusu što nam je otvorio vrata studija kako bi sve bilo snimljeno u što kvalitetnijim uvjetima, kao i Mihaelu Blumu, koji je oblikovao zvučni identitet pjesme.'', ispričali su dečki iz Kontakta.

Ova vrijedna ekipa snimila je i videospot, a za sve se pobrinuo Danilo Caković kako bi vizualno prikazao djelovanje inspiracije i fantazmagorije na čovjeka – trenutke kada stvarnost i mašta počinju djelovati zajedno. Kako sve izgleda i zvuči, pogledajte i poslušajte na streaming platformama poput YouTube, Spotify, Deezer, Apple Music, Tidal..i mnogim drugima.

Zanimljivo je i to kako je ime sastava Kontakt nastalo kao simbol dugogodišnje suradnje članova i prvog “kontakta” koji se dogodio upravo kroz glazbu, a pri samom odabiru imena značajnu je ulogu imao i Miroslav Rus.