Electro-pop ikone Empire Of The Sun dolaze u Zagreb!

Australske electro-pop ikone Empire Of The Sun dolaze na zagrebačku Šalatu u srijedu 10. lipnja 2026.

Dvojac koji stoji iza nekih od najupečatljivijih hitova zadnja dva desetljeća u Europu se vraća u sklopu Ask That God turneje koja prati istoimeni album. Pjesme poput "Walking on a Dream” i “We Are the People” obilježile su pop kulturu, a Empire Of The Sun iznova iznenađuju svojim nastupima uživo i scenskom pojavom. Stadion Šalata, omiljeni zagrebački prostor na otvorenom, tako će ugostiti globalne pop zvijezde čije gostovanje je zasigurno jedno od najvažnijih ove godine.

Spajajući zvuk, umjetnost i brojne mitove, Empire Of The Sun objavljuju albume koji uvode u njihov maštoviti i obojani svijet kojeg redovito pokazuju na pozornici. Dvojac kojeg čine Luke Steele i Nick Littlemore neki su od najvećih glazbenih vizionara. Od debija “Walking On A Dream” prometnuli su se u globalnu senzaciju, a istoimeni singl postao je svojevrsna himna generacije koja i dalje inspirira s optimimizmom.

Diskografija broji četiri hvaljena albuma, milijarde streamova i brojne remikseve, a njihov konceptualni pop, prepoznatljivi vizualni izričaj, upečatljivi video spotovi i kostimirani nastupi zavrijedili su im platinaste naklade diljem SAD-a, UK-a i Australije. Od debija i kozmičkog albuma “Ice on the Dune” preko futurističkog “Two Vines”, kao i najnovijeg “Ask That God”, Empire Of The Sun prodali su 5 milijuna albuma, nakupili više od 6 milijardi streamova, osvojili brojne nagrade i zacementirali poziciju jedne od najinovativnijih kreativnih grupa 21. stoljeća.

Aktualni album “Ask That God” prvo je izdanje nakon osam godina, a singlovi poput “Changes”, “Cherry Blossom” i “Music On The Radio” spajaju egzistencijalne teme, maštovite svjetove i synth-pop. Nakon što su u prvom dijelu turneje rasprodali brojne nastupe u sjevernoj Americi, dvorane diljem Europe, od Londona, Pariza do Barcelone, nastupali na festivalima poput Lollapalooza Brazil, Empire Of The Sun iznova pokazuju zašto su jedni od vizualno najupečatljivijih i glazbeno najprepoznatljivijih izvođača.

Publiku na koncertima uvode u svoj svijet spektakularnih vizuala, produkcije, kao i teatralnih izvedbi između mašte i realnosti. Nastup Empire Of The Sun na zagrebačkoj Šalati bit će prilika doživjeti hitove poput “Walking On A Dream”, “We Are The People”, “Alive”, “DNA”, “Way To Go” ili “High and Low”, kao i pjesme s novog albuma, dok bend najavljuje nezaboravni nastup koji će vas u potpunosti obuzeti.

Prve ulaznice po cijeni od 46 eura u prodaju kreću u petak, 30. siječnja 2026. u 10:00 u sustavu Core Event.